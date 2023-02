El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de febrero Te das cuenta de que en este día afrontar la realidad será más fácil si tienes una actitud de mayor docilidad y aceptación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 17 DE FEBRERO Llegó el viernes, mi gente bella. Les cuento que la Luna transitará por Capricornio y hará un sextil con Neptuno, así que estaremos dispuestos a trabajar duro por el bienestar de nuestro prójimo y afrontaremos la realidad con una actitud de mayor docilidad y aceptación. Si tienes que concentrarte en una tarea importante concederte algunos permisos como escuchar música y relajarte, esto podría ayudarte a que tus obligaciones se vuelvan más fáciles de sobrellevar. Un día gris podría tornarse colorido con un toque de imaginación. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA INSPIRACIÓN ME PERMITE ALCANZAR MIS METAS" Si hoy, 17 de febrero estás de cumpleaños… Las lecciones de vida que has tenido últimamente tendrán un profundo impacto sobre ti y te convertirán en una persona más experimentada, madura y sólida. Aunque estarás un poco más ermitaño, también es cierto que trabajarás por el bienestar del prójimo. La Copa de la Suerte: 8, 9, 41, 62, 71, 97 Aries: Tu ambición por superarte en el campo de trabajo se acrecentará y tendrás contacto con personas de renombre que te darán la posibilidad de ascender. Trata de concentrar tu energía en tus objetivos, porque si te esfuerzas y demuestras tus habilidades alcanzarás una mejor posición. Tauro: Los astros te traerán crecimiento, tanto en el plano material como en el espiritual. Llegarán grandes oportunidades a tu vida que te llevarán a definir un nuevo rumbo y te transformarán en una persona más evolucionada. Prepárate para recibir propuestas de otra región. Géminis: Tu ambición irá en aumento y sentirás deseos de crecer a nivel profesional. En los negocios serás un as, ya que en toda operación que realices lograrás imponerte y salir favorecido. En el plano sexual, mejorarás tu rendimiento. Lograrás lo que te propongas. Cáncer: La Luna transitará en Capricornio, tu signo complementario, poniendo en primer plano la relación con tu pareja o tu socio. Tu manera de relacionarte tomará una dimensión más espiritual. Si estás soltero, alégrate porque los angelitos están intercediendo para que en tu camino halles el amor. Leo: Sentirás la necesidad de modificar hábitos cotidianos y sacar de tu vida las sustancias nocivas como el tabaco o el alcohol. Será oportuno comenzar una dieta a base de frutas y líquidos. Encontrarás buena ayuda profesional y, si tienes algún problema de salud podrás superarlo. Virgo: Te verás reflejado en el corazón de la persona que amas y establecerás un grado de compromiso a nivel espiritual. Si estás soltero encontrarás a alguien mágico que logrará entrar en tu vida y llenarla de mucha emoción y felicidad. Libra: Tu mundo afectivo estará a flor de piel, te encontrarás mucho más sensible que de costumbre y algunos recuerdos te conmoverán. Aprovecha esta conexión con el pasado para comprender mejor tu presente, porque las viejas experiencias deben servirte para evolucionar. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio :Conversar con personas de mayor experiencia te aportará una visión diferente y te permitirá aclarar dilemas que generalmente resultan difíciles de resolver. Haz algunos cambios aquí y allá en tu rutina para escapar de la monotonía. Sagitario: En asuntos de dinero te conviene conservar lo que tienes hasta ahora y evitar todo gasto que no sea necesario para que tu economía se mantenga estable. La perseverancia será clave para que tu día sea provechoso, al llegar la noche cosecharás los frutos de tu esfuerzo. Capricornio: La Luna en tu signo exaltará tus características esenciales, te otorgará mayor liderazgo y te dará fuerzas para alcanzar tus objetivos. Los emprendimientos que comiences en este día tendrán grandes probabilidades de éxito. Aumentarán tus responsabilidades, pero también tus satisfacciones. Acuario: Estarás cerrando un ciclo lunar y esto podría provocarte sensaciones de nostalgia. Sueles ser muy sociable, pero ahora preferirás estar solo y reflexionar sobre los últimos acontecimientos. Si tienes deudas monetarias o afectivas este será el momento oportuno para saldarlas. Piscis: A la hora de llevar adelante tus proyectos te convendrá inspirarte lo más que puedas. Será un momento favorable para buscar aliados entre los amigos, ya que con su ayuda llegarás más lejos. Tus ideas son muy buenas, pero deberás conseguir el apoyo material para realizarlas.

