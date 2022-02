El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de febrero Demuestra tu afecto poniéndote al servicio de los demás. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 17 DE FEBRERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Bendiciones en este jueves tan especial! Les cuento que hoy los astros desplegarán energías sumamente positivas que tendrán lugar en signos de tierra. Ahora te unirás a personas que te aportarán herramientas muy útiles para avanzar en la vida. Te darás cuenta de que el amor se va construyendo cada día con pequeños gestos de apoyo. Demuestra el afecto poniéndote al servicio de los demás, así también generarás alianzas prósperas en el ámbito del trabajo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AGRADEZCO POR TODA LA AYUDA QUE RECIBO". Si hoy, 17 de febrero estás de cumpleaños… Organizarás equipos de trabajo o de estudio y sabrás delegar muy bien las funciones. Si estás soltero prepárate porque podrías descubrir que alguien que considerabas sólo un amigo en realidad es tu alma gemela. Deja que la magia y la fantasía penetren en tu vida cotidiana. La Copa de la Suerte: 25, 47, 59, 72, 86, 99 Aries:Hoy tendrás que ocuparte de tu salud, sobre todo si últimamente te has descuidado o excedido de alguna forma. Presta atención a las señales que te envían tus órganos y si sientes alguna molestia no esperes para hacerte los chequeos médicos correspondientes. Tauro:Recibirás románticas declaraciones en forma de piropos, poesías o serenatas y esto contribuirá a que incrementes tu amor propio. Disfruta cada pequeño detalle, porque de vez en cuando es necesario recibir halagos y ser el centro de atención. Géminis:Es posible que alguien que representa un rol de autoridad en tu vida, en el afán de protegerte, invada tus espacios. Primarán las buenas intenciones así que sé amable a la hora de delimitar tu territorio. La comprensión y el afecto limarán las asperezas. Cáncer:Tus inquietudes se acentuarán llevándote a perseguir el movimiento y el intercambio. Aprovecha para rodearte de personas que compartan tus intereses y para visitar esos lugares que te despiertan curiosidad porque hoy tu mente está receptiva para adquirir conocimientos. Leo:Incursionarás en nuevos negocios y te atreverás a introducir cambios en el manejo de tus finanzas. Las inversiones conjuntas se verán favorecidas y te permitirán acceder a nuevas fuentes de ingreso. Si en algún momento te sientes tenso o presionado piensa en frío. Virgo:La Luna transitará Virgo exaltando tus cualidades esenciales y dotándote de la fuerza necesaria para tomar nuevas iniciativas. Aparecerá en escena una persona amorosa que te inspirará y te mostrará otras facetas de la realidad, considera su opinión a la hora de actuar y decidir. Libra:Estarás cerrando un ciclo lunar así que tendrás un estado de ánimo introvertido. Será una ocasión perfecta para que analices tu mundo interior y reflexiones. Tendrás la posibilidad de curar una vieja herida del pasado y atar algunos cabos que quedaron sueltos. Escorpio:Retomarás contacto con esos amigos que no frecuentabas hace tiempo y realizarás actividades en grupo e intercambiarás ideas. Será un momento ideal para que te pongas manos a la obra y para que te juegues por ese proyecto personal que tanto te entusiasma. Sagitario:Los temas de trabajo adquirirán mayor importancia y asumirás nuevas responsabilidades. La clave para el éxito estará en que des pasos cortos pero precisos. Sentirás que cuentas con una buena base afectiva y eso te dará confianza para conseguir una mejor posición. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio:Las cosas, personas y situaciones se van a acomodar a tu favor así que aprovecha esta energía expansiva para resolver asuntos legales, rendir exámenes o planificar viajes. Llegarás noticias que lograrán satisfacer tus expectativas y podrás despedirte de la incertidumbre. Acuario:Esta noche promete encuentros intensos que dejarán huella en tu piel. Entrégate sin miedos y explora los misterios que esconde esa persona que tanto te atrae. Incursiona en el acto poco a poco saboreando cada instante. Usa un perfume de jazmín y azahar para la seducción. Piscis: Hoy las relaciones sentimentales cobrarán importancia. Tu pareja se mostrará muy atenta y colaborará para que puedas concretar tus sueños. Si estás soltero alégrate porque una persona perfecta para ti te rondará cerca y tu podrás atraerla con tus encantos.

