El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de enero Excelente tiempo para tomar conciencia de tu poder personal y luchar hasta conseguir lo que ambicionas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. MARTES, 17 DE ENERO ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que durante las primeras horas del día la Luna hará aspectos muy benéficos con el Sol y con Plutón, así que tomaremos conciencia de nuestro poder personal y lucharemos tenazmente para conseguir lo que ambicionamos. Hacia la tarde, la Luna ya habrá ingresado en la constelación de Sagitario, por lo que buscaremos mayor independencia emocional y libertad para explorar ámbitos nuevos o desconocidos. Recuperaremos la fe y encontraremos el significado de la vida en alguna creencia. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AHORA SOY LA PERSONA QUE SIEMPRE QUISE SER" Si hoy, 17 de enero estás de cumpleaños… Organiza tu tiempo y haz un plan de trabajo para obtener mayor productividad. No permitas que tu ánimo decaiga ante situaciones difíciles, recuerda que tú eres el arquitecto de tu propio destino y confía en tus capacidades. Conéctate con la energía espiritual por medio de la oración. La Copa de la Suerte: 26, 50, 64, 75, 87, 91 Aries En la mañana una figura de autoridad te dará el aval que necesitas, así que cuando te toque poner en marcha tu estrategia de ascenso correrás con ventaja. Al finalizar el día reconocerás todas las bendiciones que enriquecen tu vida. Tauro Tus relaciones personales pasarán por desafíos y deberás superar algunos miedos para poder entregarte al amor. Asegúrate de que las personas con las que compartes tu economía e intimidad tengan la misma predisposición que tú. Y si dudas de su generosidad ponlos a prueba. Géminis En el trabajo no permitirás abusos, por lo tanto, nadie se atreverá a tomarte el pelo. En la tarde, te esperan momentos muy felices en compañía de tu pareja. Si estás soltero, reconocerás a tu nuevo amor por un gesto generoso que tendrá contigo al conocerte. Cáncer Si estás unido sentimentalmente a alguien, expresa tu amor con valor y determinación. No temas exponer tus verdaderas emociones, ya que son el reflejo de tu carácter profundo. Por la tarde, sentirás la necesidad de ocuparte de tu cuerpo, diseñando una rutina de ejercicios. Leo Sin duda la cercanía que últimamente has establecido con tus familiares te ha ayudado a sanar heridas. En la tarde, el cambio de Luna te convertirá en un ser aún más radiante y admirado. Acepta las invitaciones a fiestas y espectáculos porque allí podrías conocer a alguien especial. Virgo Todo pensamiento negativo que llegue a tu mente, elimínalo inmediatamente y sustitúyelo por uno muy benéfico y positivo y a la hora de hablar trata cada tema con la profundidad que se merece. Por la tarde, asumirás una actitud muy protectora hacia tu familia. Libra Recuerda que eres muy útil generando ingresos para tus superiores y para ti mismo. Así que, no descuides tus ganancias, exige que te paguen muy bien por tus servicios y por tus habilidades especiales. Por la tarde, recibirás un mensaje o llamado que estabas esperando. Escorpio Gracias a las decisiones que has tomado, comenzarás el día sintiéndote poderoso. Por la tarde, deberás cuidar tu dinero y evitar los despilfarros porque podrías terminar con tus cuentas en rojo. Conviene escuchar sabios consejos y aplicarlos a tus problemas económicos. Sagitario Comenzarás el día convulsionado por las repercusiones de un sueño premonitorio. Por la tarde, la Luna ingresará en tu signo, así que tu estado de ánimo será positivo y te envolverá una aureola de entusiasmo. Serás capaz de aprovechar al máximo todas las oportunidades que se presenten. Capricornio Los amigos serán indispensables, ya que formarán parte importante del equipo para lograr tus propósitos. El cambio de la Luna de la tarde, te volverá más místico y despertará tu interés por todo lo que sea el mundo de la religión, la filosofía y la espiritualidad. Acuario Estarás en condiciones de responder al nivel de exigencia que te piden. Sabrás asumir con responsabilidad hasta el negocio más insignificante, por eso tus empresas resultarán exitosas. Por la tarde, tus amigos reclamarán tu presencia y te hará bien ceder a sus pedidos. Piscis Combinarás acción y reflexión, y como si te hubiesen colocado una brújula, nunca perderás el rumbo. Hacía la tarde, lograrás el reconocimiento que mereces por tus esfuerzos, pero será importante que tus fines no sean egoístas. Sé un modelo de generosidad.

