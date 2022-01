El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de enero Este día El Niño Prodigio te trae un mensaje del I Ching con su hexagrama del 2022. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 17 DE ENERO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo a cada signo el mensaje del I Ching con su hexagrama del 2022. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries: Aplica el consejo que te trae el hexagrama 58. Tui: Lo Sereno, El lago. Este será un tiempo de ternura y remanso. Podrás reposar y reflexionar tranquilamente sobre tus últimas vivencias. Disfruta de esta calma antes de que te toque ponerte en marcha nuevamente. Tauro: El I Ching te trae el hexagrama 19. Lin: El Acercamiento. Este será un periodo ardiente y lleno de nuevas oportunidades que debes aprovechar. Te convendrá buscar a otras personas, participar en grupos y unir fuerzas. Habrá mucha confluencia y creatividad. Géminis: Este tiempo de realización personal estará marcado por el hexagrama 46. Sheng: La Subida. Luego de grandes esfuerzos finalmente alcanzarás la cima. Tus virtudes no pasarán inadvertidas para la comunidad y se te darán grandes honores. Disfruta de tus merecidas conquistas. Cáncer: Para ti es el hexagrama 30. Li: Lo Adherente. Quiere decir que será un tiempo de gran calidad en el que podrás encontrar sentido a las experiencias que has vivido. Tu maestro interior te indicará el camino. Otros seres escucharán tu mensaje y te seguirán. Leo: Te toca el hexagrama 7. Shih: El Ejército. Por eso te convendrá ser muy disciplinado para organizar tus fuerzas interiores. Las batallas que libraste en el pasado te dejaron una experiencia muy valiosa que ahora deberás implementar para salir victorioso. Virgo: El hexagrama 11. Tai: La Paz te anuncia la llegada de una época dorada. La concordia reinará en tus relaciones. Se iluminarán todas las áreas de tu vida. Prevalecerá lo mejor que hay en ti y llegarán acontecimientos venturosos. Realizarás una obra importante. Libra: Te toca el hexagrama 35. Chin: El Progreso. Será un momento próspero en el que obtendrás muchos beneficios. Tendrás un gran afluente de energía y te sentirás valorado. Sin embargo, te convendrá ser precavido y mantener el control porque no hay garantías de continuidad. Escorpio: El I Ching te trae el hexagrama 1. Ch'ien: Lo Creativo que anuncia la llegada de un tiempo muy rico en posibilidades. Por eso será fundamental que estés muy lúcido y despierto. Si tienes voluntad y constancia ahora podrás experimentar un tiempo pleno. Sagitario: Presta atención al hexagrama 37. Chia Jen: El Clan. Este es un tiempo en que las relaciones parentales cobrarán una enorme relevancia. Será muy importante que haya respeto entre todos los integrantes de la familia. Descubrirás la importancia de lo cotidiano. Capricornio: Atiende el mensaje que te trae el hexagrama 25. Wu Wang: La Inocencia. Guíate por el respeto y por ningún motivo actúes falsamente. Es un tiempo para manifestar tus verdaderas opiniones, ideas e intenciones. La franqueza será tu mejor compañera. Acuario: Luego de que has tomado tantas decisiones te llega el hexagrama 45. Ts'ui La Reunión. Es un momento muy fértil y lleno de recompensas, pero los frutos que recojas serán proporcionales a tus esfuerzos previos. De todas forman actúa de manera sabia y previsora. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Pon atención al hexagrama 14. Ta Yu conocido como La Posesión de lo Grande. Luego de haber alcanzado un conocimiento preciso de tus límites y posibilidades podrás actuar. Durante estos días tú fuerza y tu espíritu estarán alineados con las energías superiores. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 7, 24, 37, 52, 80, 94

