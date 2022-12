El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de diciembre Te hará bien decir las cosas que habían quedado reprimidas. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE ¡Feliz sábado, mi gente linda! Les cuento que hoy conmemoramos a San Lázaro, también llamado Babalú Ayé, un santo muy milagroso de los pobres y enfermos a quien se le implora para salvar a un familiar y para aliviar los dolores. Por otro lado, les cuento que la Luna transitará por Libra desde donde hará un trígono a Marte y Géminis, así que se reabrirán conversaciones recientes que habían quedado inconclusas. Aunque no puedas llegar a un acuerdo definitivo te hará bien decir esas cosas que te habían quedado reprimidas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AUNQUE HAYA DESACUERDO EN MIS CONVERSACIONES REINA UN CLIMA DE RESPETO". Si hoy, 17 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este año, tanto las relaciones personales, como de trabajo tendrán un rol preponderante. Será importante que aprendas a zanjar las diferencias a través del diálogo y que, en todo momento te manejes con diplomacia y respeto. No apresures ninguna decisión. La Copa de la Suerte: 13, 47, 50, 79, 86, 94 Aries La base de una buena relación radica en que ambas partes sean capaces de manifestar sus opiniones abiertamente. Aunque discrepes o te cueste llegar a un consenso, el sólo hecho que puedas escuchar al otro beneficiará tus vínculos. Amplia tus perspectivas. Tauro Te recomiendo que abras cada uno de tus cajones y estantes y que realices una revisión exhaustiva para descartar las cosas que ya no usas. Cuando saques de circulación las cosas innecesarias tu escenario cotidiano se despejará. El orden te ayudará a ganar operatividad. Géminis Alguien coqueteará contigo, se mostrará simpático y desplegará todos sus encantos para que te acerques a él. Te recomiendo que disfrutes de este juego de seducción y que te entretengas sin involucrarte demasiado. El tiempo de las definiciones amorosas aún no ha llegado. Cáncer Si estás enfrentado a un ser querido o te encuentras en "pie de guerra" con un familiar, será una buena ocasión para que hagas un movimiento de repliegue o para que des lugar a una tregua. Renunciar a viejos enojos renovará tu mundo afectivo. Leo Por más diferencias que tengas con tus amigos nunca pierdas el espíritu de complicidad, confraternidad y compañerismo. Nada como una conversación amable para aplacar los ánimos y limar asperezas. Dale al otro la oportunidad de reivindicarse y explicar su posición. Virgo Los astros te darán la oportunidad de suspender, interrumpir o echar atrás una transacción comercial arriesgada. Este no es un momento para hacer compras que comprometan tu bolsillo a largo plazo. Recuerda que en cuestiones económicas siempre es bueno tener un plan B. Libra Las influencias planetarias te darán sagacidad para evaluar y analizar tu situación personal bajo una nueva luz. Hay ocasiones en las que es mejor replegar fuerzas hasta nuevo aviso. Si tienes que desandar tu camino para re direccionarte no dudes en hacerlo. Escorpio Últimamente sientes que estás en medio de una partida de ajedrez muy complicada y que no sabes qué estrategia seguir para ganar el juego. Hoy tendrás la oportunidad de aflojar un poco el nivel de tensión y de hacer una breve pausa para descansar ¡aprovéchala! Sagitario Tus relaciones más importantes atraviesan por una fase de revisión y todavía no has llegado a una idea concluyente. Mi sugerencia es que frecuentes otros círculos para renovar los aires. ¿Qué te parece si organizas una reunión con tus amigos? Capricornio Será importante que cuando estés en público sepas guardar las formas y cuidar las apariencias. Si la táctica que vienes aplicando para conseguir tu objetivo está fallando, sé inteligente y no insistas más. Piensa qué alternativas pueden resultarte útiles a largo plazo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Hoy tu espectro de posibilidades se abrirá y eso te permitirá liberar a tu corazón de las brumas de la confusión que lo tenían en jaque. Llegado el momento el panorama amoroso se despejará y podrás recorrer el camino hacia la plenitud y la felicidad. Piscis Si estas en medio de un divorcio, una sucesión o algún otro trámite engorroso, será importante que utilices tus armas de negociación y que aprendas a distinguir cuándo es tiempo de avanzar y cuándo es mejor retroceder para observar la estrategia del otro.

