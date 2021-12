El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de diciembre Abre tu mente y corazón y escucha la voz de los que tienen más experiencia. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 17 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz viernes! ¡Viene llegando el fin de semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Géminis desde donde hará un perfecto trígono con Saturno y que está confluencia tan positiva nos ayudará a ordenar nuestras ideas. Si necesitas estudiar, realizar un trámite o un desplazamiento importante contarás con la concentración necesaria y llegarás a buen puerto. Además, serás muy criterioso a la hora de hablar y tus palabras harán un aporte constructivo. Escucha la voz de la experiencia. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL PENSAMIENTO SENSATO ME PERMITE TRIUNFAR". Si hoy, 17 de diciembre estás de cumpleaños… A lo largo del año acotarás el tiempo de las distracciones, estarás menos disperso y ganarás concentración. En tus relaciones reinará un clima dialogo que te ayudará a establecer acuerdos perdurables e importantes alianzas comerciales, la palabra tendrá mucho peso. La Copa de la Suerte: 8, 10, 33, 59, 65, 83 Aries: Este fin de semana buscarás la compañía de personas con más experiencia para charlar de esos temas que vienen dando vueltas en tu mente y tanto te importan. Recibe las observaciones de este amigo prestando la máxima atención ya que puedes confiar plenamente en que su criterio. Tauro: Si te preocupan los temas económicos te recomiendo que te tranquilices porque todo indica que encontrarás una solución definitiva y pondrás tus cuentas en orden. Este fin de semana analiza la situación fríamente y en lugar de esconderte detrás de una pared enfrenta tus miedos. Géminis: Con la luna transitando tu signo, este fin de semana sentirás que tus energías se renuevan, tu mente estará más despierta y se te ocurrirán nuevas ideas para tu desenvolvimiento. Tu mejor que nadie sabes que nada es estático y que lo único constante es el cambio. Cáncer: Durante estos días podrías sentirte un poco melancólico y desanimado por las cosas que has dejado atrás. Intenta descartar los pensamientos obsesivos y tranquilizarte mediante técnicas de meditación y respiración profunda. Hallarás remedio para tus afecciones cuando te permitas un buen descanso. Leo: Tus amigos te aportarán una perspectiva de la realidad más objetiva y sus opiniones te servirán para encaminar tus proyectos. Pero si vas a realizar actividades en grupo debes tener paciencia y respetar los tiempos de cada una de las personas involucradas. Virgo: Eres un ser muy eficiente, pero sueles concentrarte tanto en cumplir tu labor que muchas veces olvidas promocionar tu trabajo o "venderte" un poco más. No permitas que tus logros pasen desapercibidos porque la comunicación y las conexiones serán claves para obtener ascensos. Libra: Los tránsitos planetarios te favorecerán y algo dentro de tu ser madurará permitiendo que tus sueños más preciados se encaminen y se concreten. Aparecerán personas con un alto nivel de sabiduría que te ayudarán a vencer miedos y trascender limitaciones. Escorpio: Un familiar te prestará dinero y esto te permitirá dar pasos firmes en el ámbito de los negocios. Además, se activará el área de la sexualidad y sentirás la necesidad de explorar el universo íntimo de tu compañero de lecho. Sagitario: En lugar de encerrarte en tus propias convicciones estarás abierto al diálogo. Este fin de semana será ideal para que realices actividades junto a tu pareja, tu socio o algún amigo. El intercambio aumentará tu energía vital y te ayudará a ahuyentar cualquier sensación de aislamiento. Capricornio: Aprovecha para tirar lo que no sirve o para regalar al necesitado lo que ya no usas. Desprenderte de algunas cosas materiales te servirá para renovarte. Luego puedes diseñar un nuevo plan que te permita funcionar mejor y optimizar tu capacidad productiva Acuario: Los temas del corazón estarán en primer plano durante el fin de semana. Llegó el momento de que levantes las barreras y abras las compuertas de tu mundo. Vence las resistencias, silencia el temor y permite que ese ser que tanto amas se vaya asimilando a tu vida de a poco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Te recomiendo que protejas tu intimidad y evites llevar invitados a tu casa porque podrían presentarse situaciones incómodas. Este es un día de limpieza doméstica y también de ajustar cuentas con tus seres queridos. Saca todos los trapitos al sol si lo consideras necesario.

