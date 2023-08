El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de agosto Andarás enfocado tanto en el trabajo como en el dinero, ¡considera con cuidado tus opciones y cómo te impactan personalmente! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Mezcalent JUEVES, 17 DE AGOSTO Les cuento que la Luna va a pasar por el signo de Virgo y va a hacer una oposición con Saturno en Piscis. Esa combinación nos está diciendo que es momento de tomar acciones firmes para procesar y madurar nuestras emociones. Antes de meterte en cualquier tarea, considera cómo te afecta en el corazón. Además, seremos motivados a hacer algo productivo para ayudar a los que más lo necesitan, a esas personas que están desahuciadas o que por alguna razón no pueden valerse por sí mismas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CON MI ACCIÓN DETERMINADA, PROMUEVO EL BIENESTAR COMÚN". Si hoy, 17 de agosto estás de cumpleaños… ¡Prepárate para una montaña rusa de sensaciones que te hará sentir más vivo que nunca! Recuerda, en esta travesía, no hay tiempo que perder y que, para evolucionar y triunfar, no puedes dormirte en los laureles. Tu sabiduría te ayudará a conseguir tu independencia. La Copa de la Suerte: 8, 21, 30, 42, 55, 64 Aries: Tendrás que atender muchos pendientes. Especialmente lo que tiene que ver con emociones, pues descubrirás una verdad reveladora. Las emociones que no se gestionan terminan reflejadas en malestares físicos. Si las ocultas no encontrarás paz. Tauro: Tu día florecerá en la cálida arena de la creatividad. Desplegarás tus habilidades innatas y te sentirás en armonía con tu ser. Sin embargo, es probable que alguien de tu entorno social te ponga a prueba. Pero escucha, ese desafío es una oportunidad para superarte, no para detenerte. Géminis: Encontrarás un espacio acogedor donde podrás conectar con tus raíces más profundas. Aunque sentirás una fuerza impulsándote a alcanzar un nivel de vida superior, recuerda respetar tus ritmos internos. No te apresures, pues cada paso que des será parte de tu evolución. Cáncer: Tu mente estará ávida de conocimientos. Sentirás el impulso de embarcarte en una nueva carrera profesional. Al elegir el rumbo, piensa en algo que te permita sostener tus sueños en el futuro. Construye un buen navío para navegar el mar de la sabiduría. Leo: Tu enfoque se dirigirá al mundo del dinero y las finanzas. Alguien cercano, un compañero o un sabio consejero, te planteará la importancia de trazar un plan sostenible para tu economía. Entonces, la organización se convertirá en tu aliada, trayendo consigo la prosperidad anhelada. Virgo: Tu habilidad para resolver problemas y asegurar un funcionamiento eficiente se potenciará en tu ser. No obstante, te cruzarás con individuos que serán severos al señalar errores. No te dejes abatir por las exigencias ajenas. Mantén tu espíritu en alto. Libra: Aunque tengas múltiples tareas y responsabilidades diarias, será crucial reconocer que, de vez en cuando, debes hacer un alto y sumergirte en tu universo interno. Me refiero a una depuración del alma que se reflejará en tu día a día. Escorpio :Visualiza un futuro lleno de potencial. Será beneficioso para ti involucrarte en tu entorno social y hacer tu aporte único dentro de tu comunidad. Sin embargo, ten cuidado de no volverte demasiado rígido, ya que podría alejar a los demás. Cultiva la solidaridad. Sagitario: Te enfocarás en tu trabajo, como una incansable hormiguita para construir una reputación impecable. No obstante, mantén la atención en los mandatos familiares para evitar autoexigirte más de lo necesario. Bríndate momentos de descanso. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Llevarás a cabo un plan que propiciará tu evolución y desarrollo personal. Aunque tus compañeros sean un tanto reservados, tendrán consigo un mapa que puede serte muy útil. Nunca subestimes los consejos de aquellos que que la sabiduría de otros te ayude a enfocarte. Acuario: Tendrás desafíos financieros complejos, vinculados a trámites de sucesión, divorcio o herencias. Pero no temas, pues tienes la capacidad de poner orden en estas situaciones. Con determinación, superarás obstáculos y cualquier situación adversa. Piscis: Una persona inteligente, práctica y servicial se cruzará en tu camino para brindarte su perspectiva. Sin embargo, ten cuidado de no volverte demasiado rígido, para no ahuyentar su buena voluntad. Puedes ser firme y considerado al mismo tiempo.

