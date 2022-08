El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de agosto La diosa del amor Afrodita te trae un mensaje importante que te ayudará a evitar las penas en el amor. Presta atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO ¡Feliz miércoles, mi gente linda! Les cuento que hoy la Luna transitará por Tauro y hará una cuadratura con Venus en Leo, así que probablemente estaremos un poco posesivos y pendientes de los halagos. Además, cuidado porque en el afán de seducir podrías gastar dinero de más. Recuerda que no eres el dueño de las personas que amas, así que no intentes someter a nadie, ni tampoco dejes que te dominen. Para que puedas evitar las penurias románticas te traeré un consejo de afrodita la diosa del amor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME AMO Y ME VALORO TAL COMO SOY". MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO Si hoy, 17 de agosto estás de cumpleaños… Es momento de aspirar a mejores puestos de trabajo, pero para alcanzar la cima deberás focalizar tus objetivos y medir cada uno de tus movimientos. Tus técnicas de seducción no siempre tendrán éxito, así que esfuérzate para que tus méritos sean incuestionables. La Copa de la Suerte: 1, 33, 42, 54, 67, 99 Aries: Modera tus gastos y deja de concederte tantos caprichos y extravagancias. Será imprescindible que modifiques tu manera de administrar tu dinero antes de que sigas endeudándote más. Afrodita te dice que no intentes poseer a las personas que amas. Tauro: Se viene un tiempo de importantes decisiones que repercutirán en tu vida amorosa. Apoyarse en una escala de valores firmes puede ayudarte a dar en el blanco. Afrodita te dice que les rindas honor a aquellos seres que te brindan su cariño día a día. Géminis: Haz amistad contigo mismo y con tu soledad porque así los fantasmas del pasado se irán desvaneciendo poco a poco. La serenidad te permitirá rectificar tus errores y recordar las lecciones aprendidas. Afrodita te dice que te permitas esa charla pendiente el ser que amas. Cáncer: Tu vida social aumentará e incrementarás el contacto con los nuevos amigos que últimamente has conocido. Si estás acompañado podrías incomodar a tu pareja con actitudes seductoras hacia otra persona. Afrodita te dice que no provoques celos incensarios. Leo: Eres un ser de una gran generosidad en el amor, pero muchas veces pecas de narcisista y pretendes que te colmen de halagos y que te consientan todos los caprichos. Afrodita te dice que te ira mejor sentimentalmente en la medida que madures. Virgo: Volverán a tu mente recuerdos de amores de la juventud y hasta podrías recibir noticias de alguien que quisiste mucho. Afrodita te dice que te despidas de tu pasado romántico porque de esa forma estarás listo para comenzar un nuevo capítulo. Libra: Si te sientes tenso o preocupado, busca la compañía de las personas que quieres porque si tienes una red sólida manejarás mejor el estrés. Afrodita te dice que en el amor no te guíes únicamente por las apariencias porque no todo lo que reluce es oro. Escorpio: Tómate todo el tiempo que necesites para observar a la persona que tienes en frente y para verificar si realmente cumple con tus expectativas. Afrodita te dice que aceptes si te has equivocado, pero que también pidas lo que te mereces. Sagitario: Reconocerás la necesidad de organizar tu vida de un modo más sencillo. En cuestiones de amor te gustan las experiencias asombrosas, pero no siempre es posible escapar de la rutina. Afrodita te aconseja que encuentres pequeños huecos durante el día para ponerte romántico. Capricornio: El terreno del amor hoy se presentará tenso y un tanto difícil, debido a que existen intereses contrapuestos y algo de egoísmo de tu parte. Afrodita te dice que si en verdad quieres superar tus problemas amorosos no te atormentes más ¡vive y deja vivir! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Prepárate porque podrías recibir quejas y reclamos de ese ser que tanto amas. Tratarás de satisfacer a sus afectos, pero sentirás que nunca alcanza. Afrodita te dice que no te dejes llevar por la frustración porque puede hacerte ver las cosas desde un punto de vista equivocado. Piscis: El amor está pasando por un periodo no muy emocionante, en el que te estás sacrificado mucho por el otro y estás brindando más de lo que recibes. Afrodita te dice que te concedas un respiro y aprendas a pedir lo que necesitas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.