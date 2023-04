El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de abril Esta semana se producirá un Eclipse Solar Hibrido ¡te cuento lo que eso significa para tu signo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 17 DE ABRIL ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz y bendecido lunes! Les cuento que esta semana se producirá un Eclipse Solar Hibrido, este aspecto astrológico sucederá durante las primeras horas del jueves 20 de abril, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención… Aries:Te darás cuenta que algunas emociones están nublando tu visión y te están impidiendo tomar las decisiones acertadas. Ahora tendrás la oportunidad de despedirte de ciertos caprichos. Aprovecha para liberarte definitivamente de esos mandatos familiares que tanto te asfixian. Tauro: Un suceso que tuvo lugar en el pasado resurgirá y recordarás ciertas experiencias que te marcaron a fuego. La única manera de que puedas superar el karma es que des vuelta la página de una vez y para siempre. Despídete de lo que no tiene remedio. Géminis: Tú tendrás un grado muy elevado de claridad mental y funcionarás como un mensajero de los seres de luz. Es posible que tomes la decisión de separarte de algunas amistades que te estaban impidiendo avanzar. De aquí en más mirarás hacia el futuro sin interferencias ni intermediarios. Cáncer: En el ámbito del trabajo el ambiente estará un poco caldeado y si no logras controlar tus emociones podría desencadenarse sucesos controvertidos. Te sugiero que respires hondo y cuentes hasta diez antes de sentar una posición. Nada de lo que hagas pasará inadvertido. Leo: Una creencia que defendías a capa y espada dejará de tener sentido para ti y posiblemente se te derrumbe una persona a la que idolatrabas. Pero no temas porque allí donde se cierra una puerta se abren muchas otras. Un nuevo amanecer está en curso. Virgo: Si tu flujo de dinero depende de que le vaya bien a tu pareja o tu socio ya es hora de que generes tus propios negocios porque tanta dependencia anulará tu propia capacidad de salir adelante. También habrá alguna crisis con tu compañero de alcoba si no logran reinventarse. Libra: Tú tienes que luchar con la tendencia a relegar tus propios intereses en función de complacer a los demás y este Eclipse Solar evidenciará tus dependencias. Es posible que surjan algunas peleas con tu pareja o tu socio y que se echen en cara algunos enojos y rencores. No calles nada. Escorpio: Si en tu empleo tienes que soportal maltrato o lidiar con un clima hostil a partir de este Eclipse Solar dejarás de tolerarlo. Es posible que comiences a plantearte la posibilidad de desarrollar un oficio o trabajar de forma independiente. Toma té de manzanilla para relajar y evitar tensiones. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Vivirás un eclipse total de corazón en lo que respecta a tu vida amorosa y te liberarás de algunas influencias del pasado que te estaban atormentando. Sentirás la imperiosa necesidad de mostrar una faceta más auténtica de tu personalidad y de renovar la imagen que le muestras al mundo. Capricornio: Tendrás un antes y un después con respecto a tu vida familiar. Es posible que te mudes de casa o de barrio y que al irte dejes atrás todo un capítulo de tu vida. Pon el foco en no repetir los errores de tus antepasados y de liberarte de la carga del pasado. Acuario: Pueden surgir enfrentamientos con hermanos o rivalidades con algún compañero de trabajo o de estudio. Si alguien te insultó, te ofendió o dijo algo que te hirió no debes pasarlo por alto. Elige como confidentes a seres que te traten con la lealtad y el respeto que te mereces. Piscis: Un negocio al que le apostaste mucha energía dejará de ser rentable. Es posible que surjan discusiones por dinero o que surja un gasto que no tenías contemplado en el presupuesto. Te sugiero que no tomes decisiones apresuradas en lo que respecta a tu economía. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 2, 14, 24, 38, 63, 67 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

