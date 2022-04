El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de abril Deja atrás las emociones tóxicas y el afán de dominar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 17 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente! Como bien saben hoy es domingo de resurrección y se trata de una fiesta sumamente importante para los cristianos porque se celebra que Jesús triunfó sobre la muerte abriendo la puerta de los cielos. Paralelamente, la Luna transitará por el signo de Escorpio y se opondrá a Urano así que tendrás la posibilidad de liberarte de una situación conflictiva. Deja atrás las emociones tóxicas, las tendencias absorbentes y el afán de dominio. Es tiempo de que transformes tu universo emocional. AFIRMACION DEL DÍA: "ESTOY LIBRE DE LA INFLUNCIA DE TRAUMAS PASADOS". Si hoy, 17 de abril estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar te sentirás lleno de energía, ejercerás un fuerte magnetismo sobre los demás y tu vida sexual se reactivará. Recibirás donativos, financiamiento e ingresos extras. Gracias a tu poder de determinación obtendrás grandes beneficios materiales. La Copa de la Suerte: 6, 12, 28, 41, 56, 78 Aries: Hoy tendrás el poder para transformarte y deshacerte de las emociones que te están estorbando. Una poderosa fuerza interior saldrá de lo más profundo de tus entrañas posibilitando un resurgimiento. Recuerda al ave fénix que renace de sus propias cenizas. Tauro: Dejarás de actuar de la forma usual y desconcertarás a todos con tu nuevo comportamiento. Pero aquel que te ama deberá aceptar esta nueva versión de ti sí en verdad pretende continuar a tu lado. Tus relaciones se volverán más atractivas e interesantes. Géminis: La salud se convertirá en tu principal interés. Es hora de que abandones los hábitos perjudiciales y comiences una dieta de desintoxicación para recuperar la vitalidad que has perdido. Haciendo las cosas a medias no obtendrás los resultados que pretendes. Sal del estancamiento. Cáncer: Te atreverás a actuar de una manera más provocadora y esta actitud despertará un poderoso interés en los demás. Tu círculo social cambiará y frecuentarás amistades nuevas que intentarán descubrir tus secretos. Quiero que saques provecho al máximo tus atractivos. Leo: Tu vida familiar te demandará mayor presencia. Prioriza los sentimientos y los lazos afectivos por sobre las cuestiones materiales. Si un ser querido está pasando un trance difícil ofrécele tu apoyo incondicional. Aprovecha esta oportunidad para revisar tu pasado y sanear cuentas. Virgo: Tu intelecto brillará como nunca, y se exaltará todo lo relacionado con la comunicación y el aprendizaje. Quiero que evites los discursos pesimistas. Cuando uses el poder de tu mente a tu favor una puerta se abrirá ante ti y tu vida dará un giro de 180 grados. Libra: Una suma de dinero extra cambiará por completo tu panorama económico. Pensarás en nuevos negocios y planificarás estrategias para ganar más dinero. Pide asesoramiento a personas que conozcan el mundo de las finanzas, pero no quedes atado a tus socios comerciales. Escorpio: Vivirás todo con mayor intensidad y llegará a sentir donde están tu verdadero poder. Será un momento ideal para desligarte de las actitudes, las personas y los hábitos que retardan tu evolución. Recuerda: si amas a alguien déjalo libre. No retengas a nadie a tu lado. Sagitario:Se agitará tu mundo emocional, pero la procesión irá por dentro y preferirás mantenerte alejado del trajín cotidiano. Canaliza tu necesidad espiritual acercándote a las ciencias ocultas como el reiki, la astrología o la metafísica. Déjate llevar por la intuición. Capricornio: Es hora de soltar a quienes no van a caminar a tu lado en la vida. Si alguien es muy conflictivo aléjate. Cuando elijas a tus nuevas amistades deja los prejuicios de lado y relaciónate con personas de diferentes edades, ideas y costumbres. Acuario: La ambición de progreso te llevará a asumir mayores responsabilidades. Para triunfar tendrás que cortar con algunos arraigos y mandatos familiares que te anclan. Trata de esforzarte y dar lo mejor de ti porque estarás en la mira de personas poderosas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Realizarás viajes, aprenderás nuevas lenguas o te relacionarás con personas extranjeras. Ampliar tu círculo de acción te ayudará a evolucionar mentalmente. Dile adiós a cualquier creencia negativa y aprovecha al máximo este momento de expansión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.