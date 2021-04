El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de abril ¡Excelente día para conectar con tus seres queridos! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SÁBADO, 17 DE ABRIL ¡Feliz sábado, mi gente bella! Les cuento que este día comenzará con mucha fuerza y nos encontrará muy inquietos, yendo de un lugar al otro. Las horas de las mañanas serán propicias para que te muevas, te conectes con familiares o realices viajes. Por la tarde buscarás un lugar tranquilo para descansar y sentirte seguro. Además, finalizarás el día recibiendo una cuota extra de ternura y recordando viejos tiempos. Si está dentro de tus posibilidades, aprovecha para reunirte con los que más quieres. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONECTAR CON MIS RAÍCES ME RESTAURA". Si hoy, 17 de abril, estás de cumpleaños… Hoy irradiarás una energía muy positiva y las personas de tu cariño te dirán cosas bonitas. Te plantearás la opción de visitar a un familiar que está lejos, pero si tus compromisos actuales hoy te impiden viajar, entonces pensarás en invitarlo a tu casa. La Copa de la Suerte: 7, 38, 56, 65, 77, 99 Aries Hoy podrías realizar una visita a un lugar cercano o comprar un pasaje para un viaje futuro. También hay posibilidades de que lleves adelante una mudanza. Al comienzo del día tal vez estés un poco nervioso, pero más tarde se calmarán las aguas. Tauro Podría surgirte un gasto imprevisto, si así fuera, trata de tomártelo con una buena filosofía y de no hacerte mala sangre porque, sin lugar a dudas, pronto te llegarán nuevos ingresos. Por la tarde, aprovecha para distenderte realizando un paseo o mirando una película. Géminis Por la mañana las influencias de Marte y de la Luna marcarán el inicio de una nueva fase en la que te sentirás muy enérgico y asumirás algunos riesgos. Cierra el día con un baño de inmersión para aflojar las tensiones y generar algunas endorfinas. Cáncer Hoy tendrás la oportunidad de saldar una antigua deuda y de quedar mano a mano con una persona del pasado. Por la tarde la Luna ingresará en tu signo exaltando tus dones y cualidades esenciales, aprovecha este empuje para iniciar un nuevo proyecto. Leo Prepárate porque, sin darte cuenta, te subirás a una montaña rusa de sensaciones y vivirás momentos excitantes. En las primeras horas del día estarás rodeado de personas que te aportarán una cuota extra de acción. Hacia la tarde, te retirarás para asimilar todo lo sucedido. Virgo Tomarás una determinación que impactará en otras personas así que te convendrá mantenerte muy despierto y atento para que no se te escape ningún detalle. Por la tarde, recibirás una propuesta de un allegado que te sorprenderá gratamente ¡disfruta de las novedades! Libra Tendrás buena suerte en tus emprendimientos y tomarás un rumbo benéfico y afortunado. Esto se debe, principalmente, a que serás guiado y asesorado por expertos y a que sabrás escuchar sus consejos. Por la tarde, algunos compromisos familiares absorberán tu atención. Escorpio Hoy tendrás la fuerza y la convicción necesaria para encarar un cambio trascendente. Todo indica que hallarás la clave de un dilema y que superarás cualquier situación de crisis. Cerrarás el día con las energías renovadas y con una sensación positiva en relación al futuro. Sagitario Darás inicio a una nueva alianza o sociedad que te brindará la oportunidad de diversificarte. Sólo cuídate de que tu extrema sinceridad no te lleve a ofender al otro. Por la tarde, un familiar cercano, te hará un regalo o te brindará una ayuda económica. Capricornio En las horas de la mañana, podrías sentirte un poco inquieto e hiper activo, pero trata de no sobrecargarte con tareas para que luego no te queden cabos sueltos. Por la tarde, se sentirás liberado y predispuesto para interactuar con otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Estarás lleno de vitalidad y con un nivel de energía muy alto, así podría ser una excelente ocasión para que realices deportes o actividades recreativas. Luego te sugiero que elabores una nueva dieta más saludable y que comiences a seguirla. Piscis Aprovecha la mañana para hacer arreglos en tu casa, correr muebles, o cortar el césped. Por la tarde el cambio de Luna te provocará deseos de consentirte. Si tienes pensado asistir alguna celebración prepárate porque cautivarás a todos con tu halo dulce y misterioso.

Share options

Close Login

View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.