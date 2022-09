El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de septiembre ¡Ojo! Tus palabras tendrán mucha potencia, así que manéjate con cuidado a la hora de hablar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Marte en Géminis y ambos planetas harán una cuadratura con Venus. Tus palabras tendrán mucha potencia, así que manéjate con cuidado a la hora de hablar ya que podrías herir a alguien que quieres. Mi sugerencia es que vayas soltando tus ideas gradualmente y que les des tiempo a los otros para que puedan procesar tus propuestas. Tampoco hagas promesas que luego no vayas a poder cumplir. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DOY UN MENSAJE POSITIVO". Si hoy, 16 de septiembre estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo que comienzas el nivel de exigencia será más alto y te encontrarás en posiciones de mando. Tendrás que avanzar hacia tu objetivo, aunque tus decisiones generen controversias. Si muestras coherencia entre lo que piensas triunfarás. La Copa de la Suerte: 19, 38, 40, 53, 55, 73 Aries: En este día se exaltará la comunicación en todas sus formas, así que aprovecha para hacer llamadas telefónicas, escribir y concertar entrevistas. Convencerás a los demás con facilidad porque serás capaz de expresar tus ideas con mucha fuerza y potencia. Tauro: Los asuntos comerciales atraparán tu atención, pensarás acerca de cómo incrementar tu productividad y las transacciones te resultarán fáciles debido a tu capacidad para negociar. Si sales de paseo tendrás que contener el impulso de gastar de más. Géminis: Tu mente siempre va más rápido que la del resto de la gente, pero será importante que seas claro para que no te malinterpreten. No podrás reprimir tu naturaleza curiosa, y tus ojos brillarán como los de un niño cuando sientas interés por algo o alguien. Cáncer: Será importante que bajes la revoluciones y te relajes completamente. Evita temas que te produzcan estrés o ansiedad. Además, te sugiero que no hables de ti mismo. Escucha y así aprenderás cosas importantes sobre los demás. Un sueño te traerá la clave para resolver un problema. Leo: Las influencias planetarias te traerán conversaciones interesantes con tus amigos. Escuchar diferentes opiniones te ayudará a entender algunas situaciones de tu vida desde un ángulo diferente, aunque deberás estar atento para evitar las polémicas. Dialoga, pero sin herir a nadie. Virgo: Se activarán los asuntos relacionados con tu reputación y tu posición en la sociedad. También se presentará una oportunidad favorable para un trabajo en colaboración con parientes o personas de tu entorno cercano. Desempeñarás nuevas tareas con mayor responsabilidad. Libra: Esta lunación te pondrá en contacto con el extranjero y te favorecerá para hacer un viaje, salir de vacaciones o recibir la visita de personas que viven lejos. Los ambientes relacionados con la educación y la cultura te resultarán muy instructivos y beneficiosos. Escorpio: Sera un momento propicio para revisar o hacer cambios en tus inversiones, para analizar las finanzas compartidas ya sean con socios o con tu pareja y para planificar un plan de pagos. También te convendrá poner en orden asuntos relacionados con impuestos y seguros. Sagitario: Busca aliados y actúa en forma conjunta para defender tus intereses. Pero trata de alcanzar un acuerdo con los demás, y asegurarte que las expectativas de todos sean similares. En el amor se te presentarán varias opciones y tendrás que elegir. Capricornio: Concéntrate en trabajos de tipo mental porque contarás con una gran lucidez y habilidad crítica. Además, la comunicación de las personas que trabajan contigo mejorará. En cuanto a tu salud te favorecerá iniciar una dieta o contratar un entrenador físico. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Recibirás propuestas románticas por parte de gente joven, algo inmadura y poco comprometida. Pero no podrás ocultarte y las relaciones secretas saldrán a la luz. Tu sentido del humor será un recurso excelente a la hora de calmar las mareas. Piscis: Se incrementará la comunicación entre los miembros de tu familia y recibirás visitas. También será un momento ideal para mudarte o para cambiar la disposición de los muebles. Poner orden en tu casa te servirá para tranquilizar tu mente y pensar con más claridad.

