El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de octubre Excelente tiempo para conectar con las costumbres y tradiciones de tus ancestros. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 16 DE OCTUBRE ¡Feliz domingo, mi gente linda! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Cáncer, así que nos conectaremos con nuestra memoria, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Vendrán a ti recuerdos de la infancia y sentirás la presencia de tus padres y abuelos. Aprovecha para preparar una receta familiar ya que con su sabor y aroma te llevará a evocar el calor del hogar. Quiero que honres a tus ancestros y que recuerdes que cuanto más profundas son las raíces, más fuerte crece el árbol. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS LAZOS AFECTIVOS ME CONTIENEN". Si hoy, 16 de octubre estás de cumpleaños… Durante este ciclo sentirás el deseo irrefrenable de crecer. También se impone que termines todo lo que has empezado y que no dejes nada inconcluso. Tu sabes que la paciencia todo lo alcanza, prepárate para cosechar todo lo bueno que hiciste en tu pasado. La Copa de la Suerte: 4, 13, 46, 64, 75, 86 Aries: El tránsito lunar te pondrá frente a decisiones importantes en la esfera afectiva. Estrecharás los lazos familiares y te conectarás de manera más profunda con tus seres queridos. Ahora solo te interesará relacionarte con tu círculo íntimo de pertenencia. Tauro: Una persona de tu entorno te despertará una curiosidad especial y te sentirás tentado a conocerla. Vence la timidez inicial y acércate para entablar un diálogo. Te agradará descubrir todo lo que tienen en común y los intereses que comparten. Géminis: Te convendrá organizarte respecto a lo económico y administrarte con buen criterio porque surgirán gastos extras. Notarás que haciendo pequeños reajustes en tu presupuesto lograrás equilibrar las entradas y salidas de dinero. Para las compras del día busca ofertas aunque tengas que caminar. Cáncer: Se dará la ocasión perfecta para que te ocupes de tu persona y te pongas en primer lugar. No te dejes absorber por los reclamos de los demás, ni te sientas culpable si postergas por un rato los compromisos sociales. Encárgate de satisfacer tus propias necesidades. Leo: Estarás muy sensible y tenderás a absorber los problemas ajenos como si fueran propios. Si no quieres debilitarte, deberás preservarte para que los demás no te "carguen" con sus conflictos. Ayuda solo a quien te lo pida, mientras esté a tu alcance poder hacerlo. Virgo: En este día surgirán oportunidades magníficas para que amplíes tu círculo de amistades y para que conozcas gente interesante. Todo resultará mejor si actúas en red y si utilizas la energía que tienes como un instrumento transformador de tu entorno social. Libra: Solo lograrás el lugar de prestigio que mereces cuando asumas que eres el único responsable y artífice de tu propio éxito. En relación con las figuras de autoridad te convendrá defender tus derechos. Llegó el momento de mantenerte en pie por ti mismo. Escorpio: Antes de definir un nuevo rumbo tendrás que ampliar tu mirada y conectarte con una dimensión de la realidad más elevada. Las respuestas que estás buscando están más cerca de lo que crees, mira hacia adentro y confía en tu "guía interior". Sagitario: Te zambullirás en tu mundo emocional para descubrir tus motivaciones ocultas. Hallarás alguna enseñanza o terapia que te servirá para profundizar y para sacar a la luz cosas que han estado escondidas por mucho tiempo. Es posible que alguien te revele algún secreto. Capricornio: Dejarás atrás toda relación que ya no funcione y buscarás un compromiso más estable y duradero a nivel afectivo. Te agradará comprobar que hay reciprocidad en el vínculo de pareja y que tienes con quien compartir tu proyecto de vida. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: El estrés podría afectar tu salud por lo que te vendrá bien cambiar algunos hábitos o reforzar tu dieta con vitaminas para levantar tus defensas. También será importante que te sintonices "en positivo" porque en este momento tu estado físico está muy ligado a tus emociones. Piscis: Con la luna a tu favor expresarás lo que sientes. Además, ocuparás el centro se la escena porque recobrarás la confianza y los demás lo notarán. Prepárate porque podría "reaparecer" alguien que tiene que ver con tu pasado y que movilizará tus emociones.

