El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de octubre ¡Ojo! Es importante que hoy evites situaciones incómodas o que te puedan avergonzar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 16 DE OCTUBRE ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente linda! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Piscis desde donde hará una cuadratura a Venus en Sagitario. Esta combinación puede llevarte a distorsionar un poco la realidad en lo que respecta a los vínculos y las relaciones. Recuerda que a veces el placer y el amor no van juntos. No pretendas que alguien que recién conoces cubra tus necesidades afectivas. A la vez, si sales de fiesta procura no beber de más para evitar situaciones penosas o embarazosas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY GUIADO Y PROTEGIDO EN TODO MOMENTO". Si hoy, 16 octubre, estás de cumpleaños… Este año estarás con un ánimo enormemente festivo y te sentirás con ganas de conocer gente entretenida y disfrutar de las la música y el baile. Vivirás momentos de alegría y participarás de eventos sociales en los que podrás liberarte de los prejuicios y actuar libremente. La Copa de la Suerte: 1, 26, 54, 75, 89, 99 Aries: Hoy dejarás de lado los anhelos individualistas para sumergirte en el océano de la imaginación y la espiritualidad ya que aflorarán tus sentidos más sutiles y se abrirán nuevos canales. Es un momento ideal para afinar tu intuición leyendo acerca de temas metafísicos. Tauro: Será una maravillosa oportunidad para que dejes de lado las diferencias, generes aperturas y te involucres en grupos. Se estrecharán los lazos sociales y surgirán proyectos en común que te entusiasmarán. Te interesarás por el bienestar del conjunto. Géminis: Los tránsitos planetarios te volverán un referente y muchas personas tendrán sus expectativas puestas en ti. Llegó la hora de que lo des todo y de que demuestres tu autoridad. Si quieres alcanzar el éxito tendrás que trabajar duro, pero tus sacrificios no serán en vano. Cáncer: Las influencias astrales señalan una tendencia hacia los viajes y traen a tu vida personas extranjeras o con un alto grado de sabiduría. Este es un período ideal para que amplíes tus horizontes y hagas los desplazamientos necesarios para evolucionar. Leo: Si necesitas realizar una inversión o una adquisición importante plantéate la posibilidad de comprar en cuotas o de pedir un préstamo. Todo apunta que conseguirás sortear los desafíos que se presenten en el plano económico y que conseguirás salir a flote. Virgo: Tu pareja te reclamará que pongas en juego tu afluente emocional y que demuestres tus sentimientos. Si estás soltero y quieres conocer a alguien trata de no mostrarte tan seco. Recuerda que para que una relación funcione hay que dejar de lado el egoísmo. Libra: Tu bienestar físico adquirirá relevancia. Recuerda que tu cuerpo es tu templo y que la mejor manera de profesar gratitud a la vida es mantenerlo en óptimas condiciones. Ahora necesitarás hidratarte así que toma mucho líquido, esto además te ayudará a depurarte. Escorpio: Los astros teñirán de romanticismo tu vida, fluirá una energía positiva que alimentará tu corazón y dejarás una estela de luz por donde vayas. Se estrechará el contacto con ese ser que tanto amas. Notarás que es tiempo de jugar, crear y expresarse naturalmente. Sagitario: Alguien de tu esfera más cercana está necesitando que le brindes comprensión. Deja fluir los sentimientos que habitan dentro de ti, estrecha lazos con tus familiares y muéstrate más cariñoso. No dudes a la hora de hacer sacrificios y poner el hombro por los que más quieres. Capricornio: Tu mente llegará grandes niveles de percepción. A la hora de comunicarte captarás sutilezas y tendrás una mirada más comprensiva y de mayor alcance. Encontrarás un cómplice para conversar y confesarle algunas faltas. Dialogar sin censuras te llenará de alivio. Acuario: Sentirás la necesidad de ampliar tu capital, de comenzar nuevos negocios y de planearte un reinicio en el ámbito de la economía. Surgirán propuestas comerciales que despertarán tu interés y deberás afinar tu intuición para discernir las opciones con mejores perspectivas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tu nivel de empatía se intensificará y sentirás los problemas y las alegrías de los demás como si fueran propios. Tus intervenciones tendrán una onda expansiva muy positiva y de largo alcance. El bienestar de los demás repercutirá favorablemente en tu persona.

