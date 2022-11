El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de noviembre Si quieres que tu relación prospere dale a tu pareja libertad y espacio para crecer. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE ¡Feliz miércoles, mi gente linda! Les cuento que hoy tenemos a la luna en cuarto menguante, así que el nivel de energía decaerá un poco y nos sentiremos más cansados. Por las características específicas de esta lunación tendrás la oportunidad de visualizar y modificar algunas actitudes egocéntricas. Por otro lado, te cuento que Venus hará su ingreso a Sagitario, así que durante los próximos días expresaremos el amor de forma sincera, espontánea y entusiasta. Si quieres que tu relación prospere dale a tu pareja libertad y espacio para crecer. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME VUELVO UN SER MÁS SABIO Y AMOROSO". Si hoy, 16 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo se incrementará tu nivel de trabajo y te esforzarás por alcanzar el éxito profesional. Pero mi consejo es que cuando llegues a la cima no te olvides de quien eses realmente. No ocultes tu esencia porque allí radica tu mayor riqueza. La Copa de la Suerte: 16, 32, 42, 56, 87, 89 Aries: Tu personalidad y carisma naturales están exaltados y ocuparás el centro de la escena. Éste, más que nunca, será tu momento ideal para encontrarte con esa persona que tanto te gusta, iniciar noviazgos o vivir aventuras de amor. Quiero que irradies tu luz Tauro: Es factible que en tu ámbito hogareño surjan conflictos y malos entendidos. Alguien conflictivo podría sembrar cizaña y cuestionar tu rol dentro de la familia. Recuerda que la mejor manera de combatir la oscuridad es a través de la luz. Géminis: Los tránsitos planetarios abrirán las vías de comunicación y crearán un clima propicio para el diálogo. Encontrarás un confidente que sabrá escucharte, comprenderte y decirte las palabras justas en el momento indicado. Se resolverán tus interrogantes y ya nada te desvelará, ni te perturbará. Cáncer: Los astros indican que comenzarás a cosechar los frutos de lo que sembraste últimamente. Será un buen momento para ir a un centro comercial y proveerte de la ropa, los accesorios y los objetos que tanto deseas. Es tiempo de que te des los gustos sin remordimientos. Leo: Tomarás decisiones importantes que les resultarán fastidiosas a tus familiares. En los momentos difíciles recuerda que las pruebas que nos trae la vida son para tu desenvolvimiento personal y que luego de superarlas te convertirás en un ser más fuerte y maduro. Virgo: Ojo con los altos niveles de estrés, pues estarás resolviendo una cantidad de problemas, así que eres el candidato perfecto para sufrirlo. Te recomiendo que te conectes con tu mundo interior y que intentes relajarte durmiendo más horas o haciendo caminatas bajo el sol. Libra: Sigue tu corazón a la hora de llevar adelante tus proyectos. Recuerda que si tú mismo no apuestas en tus propios sueños te costará despertar el interés de los demás. Te recomiendo que venzas la timidez y busques aliados entre tus amigos y conocidos. Escorpio:Te tocará cumplir con algunas responsabilidades extras y podrías sentirte algo exigido por tu jefe u otra figura de autoridad. Si en los últimos tiempos actuaste de manera ejemplar, entonces con esfuerzo lograrás obtener puestos de mayor jerarquía y asegurar tu posición social. Sagitario:Descubrirás una gran sincronía entre los acontecimientos y tu realidad interior. Será la ocasión perfecta para estudiar, ampliar tus conocimientos y actualizarte. La energía positiva para emprender nuevas actividades inundará tu espíritu. Capricornio:Es posible que surjan algunas tensiones o conflictos que resolver y por momentos podrías sentir que te encuentras en una encrucijada. Toma cada obstáculo como un desafío para crecer y superarte. Quiero que conviertas tus aparentes "puntos débiles" en ventajas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Serán momentos determinantes en tus relaciones. Si sientes que tu pareja no te valora lo suficiente decidirás decirle adiós. Pero no te preocupes porque todo indica que, si una persona sale de tu vida, muy pronto llegará un remplazo contundente. Piscis: Los asuntos de salud cobrarán mayor importancia. Si eres propenso a los contagios deberás incrementar los cuidados y las precauciones. Duerme las horas recomendadas, no te expongas a cambios bruscos de temperatura y toma vitaminas para levantar tus defensas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.