El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de mayo El eclipse total de luna de hoy tendrá repercusiones en tu signo. Presta atención a las predicciones de El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 16 DE MAYO Y eso mi gente bella, hoy ocurrió un Eclipse Total de Luna que tendrá grandes implicancias y repercusiones así que ahora te diré lo que le deparará a tu signo. Presta atención. Aries: En este Eclipse de Luna te tocará ocuparte de algunos temas económicos. Es posible que desarmes alguna sociedad comercial o que lleves a cabo una división de bienes. Si estás dispuesto a esforzarte y acatas ciertas reglas lograrás grandes progresos. Tauro: Este evento astrológico tan importante te tiene como principal protagonista. Prepárate porque ahora te tocará la misión de conducir y señalar el camino a los demás. Tendrás la oportunidad de dar un paso evolutivo importante por eso te convendrá alejarte de las personas controladoras. Géminis: Tendrás la oportunidad de reparar un error que cometiste en el pasado. Recuerda que no importa que ocupes un segundo plano si con eso contribuyes al bienestar común. En ocasiones, renunciar a ciertos privilegios es la clave para encontrar la paz. Cáncer: En este Eclipse de Luna te recomiendo que te acerques a tus amigos porque te ofrecerán guía y apoyo. Silencia las voces de los celos porque solo te traerán desdicha. Neutraliza cualquier sentimiento de inseguridad con una actitud solidaria. Busca el bienestar del grupo. Leo: Nada de lo que hagas pasará desapercibido y asumirás grandes responsabilidades. A la hora de decidir te convendrá ser metódico y dejar las emociones de lado. Toma en cuenta las sugerencias de las personas de mayor experiencia. Una etapa del pasado debe quedar atrás. Virgo: En este Eclipse lograrás evacuar dudas y alcanzarás la suficiente confianza para apostar a tus más altos ideales. Si surge algún obstáculo sigue adelante y trata de que árbol no te impida ver el bosque. Muchas bendiciones y oportunidades vendrán de la mano de personas extranjeras. Libra: Este evento astrológico le aportará mucha intensidad a tu vida íntima y te permitirá resolver un importante misterio. La atracción física y el erotismo tendrán un lugar importante. Sentirás que diste con el compañero de lecho perfecto para tu taya ¡comprométete! Escorpio: Ahora será muy importante que te rodees de las personas que te hayan demostrado lealtad a lo largo del tiempo. Porque una vez que hayas elegido no habrá vuelta atrás. En el verdadero amor no hay lugar para la desconfianza. Entrégate. Sagitario: Es posible que encuentres un empleo o que implementes una nueva rutina de trabajo. Tu realidad te invita a realizar tus tareas con esmero y dedicación. También será una buena oportunidad para incorporar hábitos más saludables. Se constante. Capricornio: Olvídate del que dirán para seguir tu corazón. Te sugiero que pongas a tu ser amado por encima de cualquier imposición externa. Si tienes hijos, prepárate porque te demandarán más tiempo y energía pero te darás cuenta de que el esfuerzo bien vale la pena. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En este Eclipse de Luna te darás cuenta de la importancia de echar raíces y estabilizarse. Es posible que inviertas dinero en acondicionar tu vivienda o que te mudes a un lugar más confortable. Rescatarás el valor de tus ancestros y de sus tradiciones. Piscis: Este es un momento para que te manifiestes a partir de la palabra y para que te animes a conversar abiertamente de los temas que ocupan tus pensamientos. Hablar de las experiencias difíciles del pasado te ayudará a superarlas. Busca una persona que sepa escuchar. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 4, 28, 32, 51, 83, 98 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

