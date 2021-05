El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de mayo Un día ideal para mantener contacto con tus sentimientos y profundizar los lazos de unión con tus seres queridos. Mira el horóscopo de hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 16 DE MAYO ¡Feliz domingo, gente linda! Les cuento que en este día se producirá un trígono exacto entre el Sol y Plutón. Este aspecto nos otorgará la perseverancia, la tenacidad y fuerza de voluntad necesarias para trasformar aspectos muy importantes de nuestra vida. Tendrás muy claros tus objetivos y los recursos con los que cuentas para alcanzarlos. Por otro lado, la Luna transitará por Cáncer y esto hará que, en todo momento, mantengamos el contacto con nuestros sentimientos y profundicemos los lazos de unión con nuestros seres queridos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LUCHO POR LO QUE MÁS QUIERO". Si hoy, 16 de mayo, estás de cumpleaños… Si abres las puertas de tu hogar será a un grupo selecto de personas que consideres merecedores de tu amistad. A través de ti fluirá un caudal de energía muy poderoso. Además tendrás un enorme sex appeal con el que lograrás atraer lo que más deseas. La Copa de la Suerte: 27, 38, 54, 61, 77, 96 Aries Hoy establecerás una conexión muy especial con tus familiares y ancestros. Es posible que tengas sueños premonitorios o que tus seres protectores te hagan llegar un mensaje de luz. Sentirás que una energía muy positiva sosteniendo tu vida y preservándote. Tauro Las distintas pruebas que fuiste atravesando y superando te dieron una profunda sabiduría. Has cosechado muchos conocimientos acerca de la vida y es hora de que los trasmitas. Vence la timidez y propone un dialogo sincero con las personas que te rodean, ellos ansían escucharte. Géminis Se darán las condiciones ideales para que aumentes tus reservas y te provisiones con víveres y alimentos. Te recomiendo que busques precio y que aproveches las ofertas. Tus padres y demás familiares se mostrarán muy atentos a tus necesidades ¡sentirás apoyo! Cáncer Este es el momento ideal para que te actives y pongas en marcha tus nuevos proyectos. Estarás lleno de vitalidad y tu sexto sentido te ayudará a acertar con tus decisiones. Despertarás mucha admiración y sumarás seguidores ¡dale la bienvenida a la abundancia! Leo Si en algún momento no pudiste hacer frente a tus compromisos o has tenido una actitud poco sincera este es el momento para pedir disculpas y compensar tu falta. Reconocer los errores es el primer paso para liberarnos del karma y del peso del pasado. Virgo Hoy tendrás muy buena química con los seres que te rodean y no necesitarás de las palabras para hacerte entender. Habrá un clima muy positivo en tu entorno que renovará tu interés por interactuar y compartir momentos. Te sentirás solidario. Libra La buena voluntad, el esmero y la dedicación que vuelcas a diario te irán llevando a alcanzar tu objetivo principal. Si tus padres o alguna otra figura de autoridad te piden ayuda bríndaselas sin dudar. Son momentos para que cumplas con tus responsabilidades. Escorpio Hoy estarás conectado con tu niño interior y con tu costado más inocente y puro. A la hora de elegir un camino deja de lado cualquier especulación y escucha los designios de tu corazón. Y prepárate porque recibirás buenas noticias o un regalo del extranjero. Sagitario Si compartes bienes o negocios con tu pareja, tu socio o cualquier otro familiar notarás que hay confluencia y que cada uno brinda su aporte para salir a flote. Tus lazos afectivos se volverán muy profundos y esto te dará fuerza para enfrentar cualquier desafío. Capricornio Hoy sintonizarás con una onda muy romántica y enamoradiza. Tus palabras, tus miradas y tus gestos serán como una llave mágica que te permitirá llegar al corazón del otro. Si estás soltero, y hay alguien de tu entorno que te inspire, envíale una señal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Será buena idea que te ocupes de mejorar tu dieta para que sea más sana y nutritiva. Te recomiendo que elijas los alimentos de mejor calidad aunque tengas que invertir más tiempo y más dinero. Es hora de que le des más valor al cuidado de tu cuerpo. Piscis Hoy tendrás una vibración mágica y encantadora que resultará muy inspiradora para las personas que te rodean. Si tienes un niño pequeño aprovecha para leerle un cuento que active su imaginación y movilice sus emociones. Conéctate con la energía del amor.

