El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de marzo El dinero reina hoy: no mezcles amistades con negocios, alerta con los ascensos ¡y nuevas formas de ganar más ingresos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 16 DE MARZO Les cuento que durante este día el Sol, Mercurio y Neptuno se unirán en el signo de Piscis, así que iluminaremos con la luz de la conciencia algunos sentimientos que normalmente nos pasan desaparecidos. Recuerda que cuando en una conversación prima la empatía, la aceptación y la fluidez podemos ver el alma del otro. Por otro lado, la Luna hará un trígono con Urano, así que saldremos del aburrimiento, ahorraremos tiempo y renovaremos estructuras. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SALGO DEL AISLAMIENTO" . Si hoy, 16 de marzo estás de cumpleaños… Este año se te acercarán diferentes tipos de personas y abordarás los vinculos desde una óptica distinta. Mi sugerencia es que no mezcles temas de dinero con amistad y que a la hora de relacionarte priorices la diversión y el compañerismo. La Copa de la Suerte: 18, 20, 34, 49, 53, 88 Aries: Hay grandes posibilidades de que recibas un ascenso, ocupes un cargo más prestigioso o ejerzas un rol de autoridad. Desde la cima tendrás la chance de visualizar oportunidades financieras que antes pasaban de largo. Descubrirás la manera de elevar tu nivel de vida. Tauro: Una especie de despertador interno sonará y movilizará cada una de las fibras de tu ser. Tomarás consciencia de que nuestro paso por la vida es acotado y de que es importante saber aprovechar las oportunidades. Comprobarás lo que es la libertad de acción. Géminis: Tu alma se iluminará y a través de un sueño te enviará una señal para solucionar un conflicto que te tenía preocupado. Reformularás tu mundo emocional y dejarás de hacerte problema por asuntos sin importancia. Descubrirás que ningún nudo es imposible de desatar. Cáncer: Si estás en pareja será buena idea que participen juntos de actividades sociales en las que tengan contacto con otras personas, ya que la interacción los renovará. Si estás soltero, prepárate porque podrías conocer a alguien muy especial a través de un amigo. Leo: Tendrás la oportunidad de salir de la monotonía y vivir una vida cotidiana mucho más excitante. Cambiarás de rol en el trabajo, llegarán nuevos colegas o te desempeñarás en funciones que hasta ahora desconocías. El trato con tus superiores se volverá más amigable. Virgo: Tendrás una perspectiva diferente acerca de ti mismo. Gracias a que te desprenderás de inhibiciones y prejuicios, y tu vida sentimental dará un giro a tu favor. La puerta de la jaula en la que estaba encerrado tu corazón se abrirá de par en par. Libra: Descubrirás un secreto familiar o un patrón conflictivo que estuvo presente a través de las generaciones. Ahora tendrás la oportunidad de dejar de lado los legados negativos. Sentarás bases sobre una tierra removida y arada. Niño Prodigio Credit: Bennett / AFP) (Photo credit should read BRIDGET BENNETT/AFP via Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Una persona muy poco convencional tendrá una actitud que te dejará pensando. Analizarás algunos puntos de vista un tanto arcaicos y te plantearás la posibilidad de cambiarlos. Te aburrirán las charlas acartonadas y en cambio te divertirán las frases provocadoras. Sagitario: Encontrarás una manera de ganar más dinero trabajando menos tiempo y renunciarás a la creencia de que para progresar hay que llevar una vida rutinaria, aplastante y aburrida. Ahora descubrirás un nuevo método para multiplicar tus ingresos. Capricornio: Darás una imagen más moderna y refrescante, y modificarás muchas de tus creencias. Descubrirás que el momento presente es único e irrepetible y comenzarás a disfrutar más de las experiencias pasajeras. Tomarás decisiones basándote en las señales que marca tu corazón. Acuario: Hoy tendrás la oportunidad de mirar en retrospectiva, detectar errores y compensarlos rápidamente. También podrás ayudar a un familiar a liberarse de una pesada carga. Sentirás que tu alma sube varios peldaños en la escalera sagrada de la evolución. Piscis: Conversarás con personas de diferentes edades, ámbitos y estratos sociales, y esto te permitirá ampliar tu perspectiva acerca del mundo. Recuerda: para que una amistad perdure a través del tiempo es fundamental tener permiso para hablar y poder manifestar las opiniones libremente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.