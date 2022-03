El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de marzo Ten cuidado con perderte en un laberinto de problemas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 16 DE MARZO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por Virgo y hará una oposición con Mercurio en Piscis, por eso será un buen momento para que intentes ponerle palabras a tus sentimientos y para que tiendas puentes a tu alrededor. Si conoces alguna persona que se encuentre un poco aislada ayúdala. Ten cuidado con perderte en un laberinto de problemas. Guítate por tu sentido común, pero también aprende a escuchar a la voz de la intuición. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LE TIENDO UNA MANO A AQUEL QUE LO NECESITA" Si hoy, 16 de marzo estás de cumpleaños… Tu mente y tu corazón deberán trabajar codo a codo. La comprensión y el servicio serán claves para tener una buena convivencia afectiva. Será una excelente oportunidad para que incorpores hábitos más saludables. Evita los excesos y toma mucha agua para purificar tu organismo. La Copa de la Suerte: 5, 14, 29, 33, 48, 67 Aries:Hoy tu agenda estará llena de actividades y habrá un incremento de las ocupaciones. Si tienes que realizar tareas que requieren concentración reduce las distracciones evitando las conversaciones vánales y apagando el teléfono. Mantén la mente enfocada en lo que haces. Tauro:Los astros te potenciarán y la vida se convertirá en color de rosa. Te rodearás de amistades que sabrán apreciarte y querrán unirse a ti en todo. Te sobrarán los motivos para celebrar así que podrías hacer una fiesta ¡hallarás un estado de perfecta felicidad! Géminis:La influencia astral te traerá muchos compromisos, así que te recomiendo que hagas un plan y te organices para poder pasar más tiempo con tu familia y seres queridos. Si administras mejor tú agenda diaria tendrás mayores posibilidades de fortalecer tus vínculos afectivos. Cáncer:Será conveniente que evites malentendidos implementando un pensamiento metódico y ordenando tus ideas para no decir algo fuera de lugar. Ahora tú tienes el poder de conmover a los demás con tus palabras pero también podrías abrir heridas así que reflexiona antes de hablar. Leo:Si sientes que tus negocios tardan en encarrilarse y marchan en cámara lenta no te preocupes ni caigas en la tentación de saltarte ningún paso. Quiero que organices los temas económicos, que compres las cosas que necesites y que hagas planes. Virgo:Un caudal de energía productiva fluirá a través de ti y serás capaz de conseguir lo que te propongas. Gracias a tu eficiencia te ganarás el respeto de las personas que te rodean y los acontecimientos se desarrollarán como tú quieres. Libra:Se abrirán tus canales perceptivos y desarrollarás habilidades extra sensoriales. Quiero que tomes nota de los mensajes que llegan a ti a través de los sueños y que captes las señales que te vienen mediante charlas o encuentros "casuales". Escorpio:Se avecinan cambios en tu entorno y te encontrarás interactuando con personas de lugares variados así que será necesario que te pongas muy sociable y abierto frente a las diferentes perspectivas que te aportan los demás. Un nuevo proyecto conjunto estará muy cerca de concretarse. Sagitario:En este día tus responsabilidades aumentarán así que quiero que estés concentrado y que cumplas minuciosamente con todos los requerimientos. Si te esmeras lo suficiente conseguirás un mejor puesto, serás reconocido por tu esfuerzo o alcanzarás una reputación intachable. Capricornio:Llegarán a tu vida personas muy positivas, de esas que dan y no quitan así que agradece tu buena fortuna. Dedícate a absorber la sabiduría y para que puedas aprender las lecciones de la gente con más experiencia. Además, los asuntos legales e inmigratorios se presentarán muy favorables. Acuario:Hoy tendrás el poder del cambio y la transformación ¡no puedes desaprovecharlo! Libérate de las situaciones que te retienen, te complican y te atan. Si tienes implantado el chip de la pobreza y de la escasez al fin te lo sacarás para hacer negocios prolíferos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:La influencia benéfica de Júpiter hará que te veas radiante y esto despertará el entusiasmo de los que te rodean. Será un buen momento para proponerle un viaje romántico a tu pareja, si la tienes, o una segunda luna de miel. Los solteros tendrán múltiples e infinitas herramientas de conquista.

