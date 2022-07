El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de junio Reza y busca la comunión con tu prójimo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 16 DE JUNIO ¡Feliz jueves, mi bella gente! Les cuento que hoy es el día de Corpus Christi en el que se conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos, así que reza y busca la unión con tu prójimo. Por otro lado, la Luna se asociará a Plutón y hará un trígono con Neptuno dándonos la oportunidad de sobrellevar y revertir las situaciones difíciles a través de nuestra fortaleza psíquica y espiritual. Las lecciones y desafíos que te trae la vida te ayudarán a conectarte con tu capacidad transformadora. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "UTILIZO MI PODER PERSONAL PARA HACER EL BIEN Y ALIVIAR A LOS DEMÁS". Si hoy, 16 de junio estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar te decidirás a eliminar de tu vida lo que te hace infeliz ya sean emociones, culpas o vínculos tóxicos. Muchos de tus sueños comenzarán a cumplirse a medida que vayas dejando atrás todo lo que te ata al pasado. ¡Avanza sin temor! Números de suerte: 6, 19, 38, 63, 70, 92 Aries: Los astros te llevarán a focalizar tus objetivos. El grado de exposición pública se incrementará, así que tendrás que esforzarte para demostrar tus capacidades. Mide cada uno de tus movimientos y el terreno que pisas. La perseverancia contribuirá a mejorar tu situación profesional. Tauro: Los tránsitos planetarios favorecerán la búsqueda de conocimiento, los viajes y cualquier actividad ligada con otras regiones. Tú eres práctico y solo crees en la ley del esfuerzo, pero no caigas en el escepticismo. Suéltate un poco más, aunque te cueste. Géminis: Hoy tu instinto y tu sagacidad serán poderosos. El mundo de los negocios te presentará una oportunidad que sabrás aprovechar. Con tus armas secretas atraerás a esa persona que tanto te interesa. Guíate por la pasión, pero asegúrate de que nadie salga lastimado. Cáncer: Aunque no lo percibas, alguien de tu entorno está necesitando que le dediques más tiempo. Puedo visualizarte llevando alivio y comprensión a una persona atormentada o triste. Hay actitudes que tienen un efecto reparador sobre los demás ¡piensa en tu prójimo! Leo: Administra tu energía a cuentagotas y no la malgastes porque la necesitarás para mantenerte activo y saludable. En el trabajo nada te llegará como un regalo y los avances que consigas serán producto de tu esfuerzo. No busques aplausos y conténtate con cumplir tu función. Virgo: Este es un momento para que te quites las máscaras, las corazas y abras la jaula en la que tienes encerrado a tu corazón, porque si continúas ocultándote podrías apagarte o volverte sombrío. Quien te quiera tendrá que conocerte a fondo. Pon el amor en primer lugar. Libra: Sentirás la necesidad de permanecer más tiempo en tu hogar. La relación con los miembros de tu familia se afianzará y te sentirás respetado por los que más quieres. No temas desenterrar temas pasados, aunque sean escabrosos. Recordar te ayudará a alivianar tu carga. Escorpio: Será un buen momento para capacitarte o para asistir a una entrevista de trabajo, pero a la hora de presentante deberás evitar ser punzante o capcioso. Te será muy útil conversar con gente mayor y escuchar atentamente la voz de la experiencia. Sagitario: La realidad te exigirá que te concentres en temas elementales. No esperes que tu situación económica mejore de un día para el otro y comienza a ejecutar un plan para aumentar tus ingresos. El dinero vendrá a través esfuerzo, la administración criteriosa y el ahorro. Capricornio: Continuarás en plena actividad y en un proceso de tomar decisiones. Tu gran capacidad de organización encontrará una vía para desarrollarse. Tendrás la oportunidad de iniciar un emprendimiento de gran importancia y contarás con la mejor de las compañías. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Debido a las últimas experiencias te encontrarás agotado y necesitarás reponer tus energías. Nada mejor que el contacto con la naturaleza para establecer una saludable conexión interna. Si no tienes la posibilidad de ir a un parque busca un sitio silencioso en el que puedas relajarte. Piscis: Se impone que seas realista y práctico a la hora de planificar tu futuro o de llevar adelante tus proyectos. Busca aliados entre tus amigos que respalden tus ideas o que estén dispuestos a trabajar junto a ti. Con ayuda y con paciencia llegarás lejos.

