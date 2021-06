El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de junio Una energía de paz, amor y purificación recorrerá cada uno de los rincones de tu alma. Mira tu horóscopo de hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 16 DE JUNIO ¡Mi bella gente, llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por Virgo desde donde hará una oposición con Júpiter. Este aspecto despertará nuestros deseos de servir a los demás y de asumir un rol activo para contribuir al bienestar común. Te darás cuenta de que tu aporte, por pequeño que sea, puede tener un impacto positivo. Es posible que haya grandes avances en la medicina y que la ciencia se una con lo espiritual. Tendremos ayuda de los seres superiores. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA SOLIDARIDAD ES MI BÁLSAMO SANADOR". Si hoy, 16 de junio, estás de cumpleaños… Una energía de paz, amor y purificación recorrerá cada uno de los rincones de tu alma. Sentirás deseos de consagrarte a una tarea que te permita ayudar a los demás. Querrás compartir esta sensación de plenitud con tus seres queridos. Emanarás vibración protectora. La Copa de la Suerte: 27, 42, 52, 59, 82, 95 Aries Una luz de esperanza iluminará tu vida cotidiana. Alguien necesitará ayuda y tú estarás dispuesto a brindársela. Por un momento dejarás de lado algunos intereses personales para contribuir con el bienestar del prójimo. Consagrarte a una tarea humanitaria reconfortará tu espíritu. Tauro Tu aporte individual hará la diferencia, sabrás adaptarte a tu entorno y podrás acceder fácilmente a nuevos círculos de amistades. Te sentirás integrado y experimentarás una sensación de comunión con los seres que te rodean. Vibrarás en sintonía de abundancia. Géminis Alguien que admiras te brindará una ayuda muy generosa que repercutirá favorablemente en tu ámbito familiar. Son momentos en los que tus triunfos y tus progresos individuales ejercen una influencia muy positiva en tu círculo íntimo. Cumplirás un papel protector. Cáncer Si estás tramitando tu visa o planificando un viaje surgirán excelentes novedades. Alguien de una enorme sabiduría te aportará una mirada que te ayudará a disipar dudas y aclarar muchos de tus interrogantes. Será un buen momento para que realices cursos, entrenamientos y capacitaciones. Leo Es posible que recibas un regalo, una ayuda o un préstamo con intereses muy convenientes. Ahora que estarás más holgado dispondrás de mayores recursos para afrontar tus gastos. Si te administras bien podrás lograr una mejor calidad de vida. Establece prioridades. Virgo La Luna transitará por tu signo otorgándote una cuota extra de energía que te ayudará a desenvolverte de forma eficaz. Será un momento excelente para que pongas en marcha tus proyectos personales. Además, prepárate, porque atraerás a los socios ideales. Libra Ahora tendrás la oportunidad de hacer una pausa para reacomodarte y para repensar la manera en que abordas tus tareas cotidianas. Si estás comiendo de más o cultivando cualquier otro habito negativo comienza a moderarte. Una actitud más austera te ayudará a purificarte. Escorpio Participarás de reuniones en los que te sentirás cómodo y podrás mostrar tus matices más sensibles. Estarás envuelto por un halo de magia que te colocará en el centro de la escena. Tu carisma te abrirá las puertas de acceso a nuevos círculos sociales. Sagitario El escenario de trabajo se presentará favorable. Si te esmeras, alcanzarás los objetivos que te propongas. Contarás con el apoyo de tus familiares y esto te dará fuerzas para cumplir con tu papel. Si estás sin empleo aprovecha para reactivar tu búsqueda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Capricornio Es posible que te plantees la posibilidad de realizar un viaje o que recibas una visita del extranjero. Además, tus palabras tendrán un poder muy especial, por eso debes emplearlas correctamente. Es tiempo de que clarifiques la mente y resuelvas interrogantes. Acuario El erotismo inundará tu alcoba y tendrás la oportunidad de incorporar novedades en el plano íntimo. Será un momento excelente para que inviertas en juego de sabanas suaves y en luminarias que te ayuden a crear una atmosfera sexy y envolvente. Piscis La Luna transitará por Virgo, tu signo complementario, creando condiciones óptimas para el romance. Si te encuentras en pareja notarás que se produce una química muy especial. Si estás soltero prepárate porque tendrás diversos admiradores. A la hora de elegir sigue tu intuición.

