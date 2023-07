El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de julio El amor y la generosidad se desbordarán en abundancia hacia nuestros seres queridos, ¡escoge a alguien que necesita cariño y bríndaselo!. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images DOMINGO, 16 DE JULIO Hoy celebramos el día de la Virgen del Carmen, también conocida como la Estrella del Mar. Así que, enciende una vela y eleva tus plegarias para que ella te proteja de las tempestades. En el plano astrológico, la situación es maravillosa porque la Luna, desde el cálido signo de Cáncer, formará un sextil formidable con el gigante Júpiter. ¿Qué significa eso? Pues que el amor y la generosidad se desbordarán en abundancia hacia nuestros seres queridos. Aprovecha esta oportunidad para convertir tu hogar en un lugar más acogedor y confortable. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ABRO A LA ABUNDANCIA Y GENEROSIDAD DESDE EL CALOR DE MI HOGAR" Si hoy, 16 de julio estás de cumpleaños… Las ideas para prosperar te brotarán por montones, pero debes tener cuidado de no tener expectativas exageradas en cuanto a los resultados. Además, ten cuidado de no prometer más de lo que puedes cumplir. Podrás cumplir tus deseos, sin duda alguna. La Copa de la Suerte: 3, 9, 21, 36, 48, 55 Aries: Te mostrarás generoso y atento con los seres queridos que forman parte de tu círculo más íntimo. Podrías considerar la posibilidad de mudarte a un lugar más amplio o realizar cambios en tu hogar para permitir que las energías fluyan de manera positiva. Tauro: Dedicarás un momento para visitar a un ser querido, ya sea un hermano, primo o amigo de la infancia. Esta interacción te brindará ideas fascinantes para seguir avanzando en este enriquecedor y provechoso proceso de crecimiento personal en el que te encuentras. Géminis: La alineación astral te conducirá hacia la conexión con tu esencia espiritual, inspirándote una profunda fe en tu ser. Esta influencia benéfica te revelará tu propia habilidad para ganarte la vida, demostrándote que eres perfectamente capaz de proveerte de todo lo que necesitas. Cáncer :Experimentarás un poderoso impulso que te permitirá conectar con tus propios deseos de manera fluida y natural. Aprovecha esta oportunidad para rodearte de amigos que te inspiren a crecer y te apoyen en tu camino hacia la mejor versión de ti. No temas buscar tu libertad en todo momento. Leo: Tus logros recientes son de gran importancia, por lo que hoy puedes permitirte relajar tus expectativas sin sentir culpa y disfrutar de lo que has alcanzado. A lo largo del día, surgirán recuerdos conmovedores. Permíteles nutrir tu espíritu, registrando con gratitud tus experiencias pasadas. Virgo: Tus ideales y valores más elevados te impulsarán a participar en actividades que promuevan el bienestar de todos. En entornos grupales, se fortalecerán los lazos de unión y experimentarás una energía enriquecedora tanto a nivel emocional como espiritual. Libra: Según las estrellas, hoy tu amor por el trabajo y tu perseverancia serán tus principales talismanes protectores. Tus instintos estarán agudizados, lo que te permitirá percibir las verdaderas intenciones de los demás. Tu sabiduría actuará como un arma secreta que te conducirá hacia el éxito. Escorpio: Hoy tendrás la oportunidad de conocer seres que te inspirarán a crecer. Surgirán nuevas motivaciones en ti y buscarás satisfacerlas más allá de tus ámbitos habituales. Aprovecha para ampliar tus conocimientos en un tema que te apasione. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Tu erotismo estará en su punto máximo. Sentirás el calorcito de la atracción y el deseo de unirte con otro ser para compartir toda esa energía que llevas dentro. Si estás soltero, mantén los ojos bien abiertos, porque alguien cercano puede estar buscando acercarse a ti. Capricornio: Si estás gozando de una relación sólida, será de vital importancia que te tomes el tiempo para disfrutar de momentos de diversión junto a tu pareja. Cultiva un tipo de vínculo, donde puedas compartir risas. Y si estás soltero, alégrate porque no tardarás en cautivar los corazones a tu alrededor. Acuario :Es hora de prestar atención a tu alimentación, ocupándote de mejorar tu dieta y la de aquellos que te rodean. Tu bienestar físico dependerá en gran medida de la calidad de aquello que consumes. Dale los nutrientes esenciales a tu cuerpo. Piscis: Los astros están alineados para que te diviertas y disfrutes de momentos de recreación. Es posible que te encuentres en contacto con niños o que despiertes tu lado más juguetón e inocente. Será el momento perfecto para encontrar alegría en cada instante.

