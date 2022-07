El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de julio Ten una actitud más comprensiva y servicial con los seres que te rodean. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 16 DE JULIO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz sábado! Les cuento que hoy es el día de la Virgen del Carmen también llamada Estrella del Mar, así que rézale para que te preserve de las tempestades y te ayude atravesar fluidamente esta instancia de tu vida. Por otro lado, les cuento que la Luna transitará por el signo de Piscis trayéndonos un estado de mayor sensibilidad. Ten una actitud más comprensiva y servicial con los seres que te rodean. A través del perdón y la aceptación pacificarás tu alma. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI ACTITUD DÓCIL ME PERMITE FLUIR CON LA CORRIENTE". Si hoy, 16 de julio estás de cumpleaños… Las estrellas te auguran que vas a cosechar todo lo bueno que hiciste en el pasado. A partir de hoy aparecerán en tu vida personas influyentes y protectoras que te ayudarán en tu evolución personal. La relación con primos y hermanos se volverá más estrechas. La Copa de la Suerte: 9, 11, 39, 54, 81, 88 Aries: Se despertará tu interés por la espiritualidad y cualquier meditación que hagas tendrá efectos muy profundos. Visualiza un color que te guste y que te traiga una sensación de paz. Luego respira e imagínate envuelto en esa vibración positiva y luminosa. Tauro: La interacción social se volverá moneda corriente. Podrías encontrarte con personas que prometen mucho, pero que después no resultarán como esperabas. No te olvides de tus verdaderos amigos, pues se molestarán si los dejas de lado. Tu visión a futuro te guiará por el camino correcto. Géminis: Se presentará un momento ideal para que te desarrolles a nivel profesional o para que aspires a puestos mejores, ya que están dadas las condiciones para el éxito. Te volverás más respetado en el trabajo y estrechas lazos afectivos con tus colegas y superiores. Cáncer: Tus creencias adquirirán una enorme relevancia. Tu actitud idealista inspirará a otras personas y tocarás los sentimientos de los demás con tus palabras. Será un buen momento para estudiar, enseñar y ampliar tus conocimientos. Del extranjero te llegan noticias de alguien muy especial. Leo: Algunos asuntos de dinero se demorarán o podrían surgir algunas diferencias de opinión con un socio o con tu pareja por temas económicos. A la hora de negociar asegúrate de que todo esté muy claro para que no surja ningún malentendido. Virgo: Con la luna en tu signo opuesto tendrás la oportunidad de unirte a otra persona y en el amor será un momento de gran ternura. Aprenderás a dar lo mejor de ti mismo y a sentirte correspondido. Si estás soltero podría haber un nuevo compromiso o relación sentimental. Libra: Tendrás que ocuparte del trabajo atrasado o de algunos quehaceres cotidianos que tenías pendientes. Soportarás mejor la rutina si pones tu música preferida. También será un buen día para mejorar tus hábitos, iniciar una alimentación sana y depurar tu organismo. Escorpio: Te sentirás dispuesto a concederte una pizca de entretenimiento y diversión. Acepta las invitaciones a fiestas y espectáculos porque allí podrías vivir experiencias emocionantes. Además, establecerás una conexión muy mágica con tus hijos o con los pequeños de la familia. Sagitario: El transito lunar te volverá muy sensible y te preocuparás mucho por tus afectos, pero debes cuidarte y levantar tu ánimo porque de ti depende el bienestar de tu familia. Perfuma tu hogar con esencia de bergamota ya que este aroma es muy efectivo contra la depresión. Capricornio: Como buen hijo de Capricornio sueles estar pendiente de tus responsabilidades y, en general, te cuesta distenderte. Pero ahora preferirás tomarte un recreo y eludir los compromisos serios. Te favorecerá hacer un pequeño viaje para olvidarte de los problemas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Ahora te cuestionarás si estás satisfecho o no con tu situación económica y te preocuparás por generar otras fuentes de ingresos. Pero antes de involucrarte en nuevos negocios deberás ordenar tus finanzas y ponerte al día con los impuestos. Piscis: La influencia magnética de la luna en tu signo potenciará tu intuición y tu encanto, aunque tu estado anímico estará algo hipersensible y tus emociones a flor de piel. Será un momento de gran inspiración para todo lo relacionado con el arte.

