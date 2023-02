El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de febrero Tu reto para hoy será tratar de controlar y mantener a raya tu ego ¡no será tarea fácil! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 16 DE FEBRERO ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy el Sol se unirá a Saturno en el signo de Acuario y que este aspecto marcará un antes y un después en la historia de nuestra comunidad. Por eso, es posible que se apliquen leyes nuevas que representarán un avance de nuestros derechos civiles y que dejarán una impronta en el ámbito social. Paralelamente, la Luna hará una cuadratura con Júpiter, así que controlar y mantener a raya nuestro ego no será tarea fácil. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO UNA ACTITUD CONSTRUCTIVA Y RESPONSABLE DENTRO DE MI COMUNIDAD" Si hoy, 16 de febrero estás de cumpleaños… La influencia de Saturno promete un año memorable en el que irás obteniendo grandes logros que serán producto de la disciplina y el esfuerzo. Ocuparás puestos jerárquicos y lograrás concretar un proyecto importante. Cuida mucho los huesos y las articulaciones. La Copa de la Suerte: 1, 32, 65, 69, 75, 84 Aries: El nivel de exigencia será alto y tendrás que moderar tus intereses y preferencias personales para cumplir con compromisos de otro tipo. Si pretendes triunfar es aconsejable ser obediente, controlar los impulsos y actuar de acuerdo a un plan a largo plazo. Tauro: Si quieres ahorrarte arrepentimientos no evadas pasos decisivos, ni dejes todo a la suerte. Si eres lo suficientemente justo y recto, y te comprometes con tus ideales el universo responderá de manera favorable y te ayudará a encontrar tu camino. Géminis: A la hora de hacer transacciones comerciales se te despertará un instinto oculto. Cuando cierres negocios mide tus propias fuerzas y las de la persona que está frente a ti. Y no ventiles tus intimidades a gente que apenas conoces, ya que te irá mucho mejor si eres discreto. Cáncer: Las circunstancias te obligarán a hacer relaciones públicas, pero te costará adaptarte a las normas sociales. Si estás acompañado puedes encontrarte con que tu media naranja te reclama más tiempo y dedicación. Trata de bajar las ínfulas y ponerte en el lugar del otro. Leo: Eres un individuo con altos ideales, pero muchas veces te desilusionas cuando te chocas con la realidad. Toma una postura más objetiva y realista, concéntrate en tu trabajo y actividades cotidianas dejando los grandes emprendimientos para un momento oportuno. ¡Pon los pies en la tierra! Virgo: Dejarás de lado la timidez y te animarás a expresarte. Descubrirás que asumir una actitud de mayor compromiso con ese ser que tanto amas contribuye a tu felicidad. No te faltará valoración personal, porque hoy tendrás muy claro quién eres y lo que quieres. Libra: Sentirás la necesidad de permanecer más tiempo en tu hogar y de estar junto a tus seres más cercanos. Respeta tus deseos de intimidad y posterga los compromisos sociales para un momento que estés más predispuesto. Preserva tus sentimientos más profundos de las opiniones ajenas. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Te recomiendo que estudies o te informes sobre los temas de actualidad porque interactuar con el medio te ayudará a salir del aislamiento. Recuerda que la mente es un músculo que debe ejercitarse diariamente y que a ti te sobran capacidades, no las desperdicies. Sagitario: En cuestiones económicas no te convendrá andar a tientas, ya que tienes un presupuesto acotado que administrar hasta fin de mes. Si vas de compras, asegúrate de que tus gastos respondan a un plan y deja los lujos, y las banalidades para otro momento. Capricornio: Tomarás iniciativas en las que asumirás el rol de mando y tus acciones se convertirán en ley. Este es un momento para estar concentrado, ya que una vez que definas una dirección no habrá vuelta atrás. No permitas que los sentimentalismos afecten tu juicio y objetividad. Acuario: Recibirás invitaciones tentadoras y estímulos de personas cercanas, pero te encontrarás algo decaído y te costará responder de la manera que te gustaría. Ya habrá tiempo para hacer las cosas que te gustan, ahora trata de descansar y aplacar tu energía. Piscis:Participarás de actividades grupales en las que será conveniente que sigas las reglas y adoptes un perfil bajo para no desentonar. Si te juntas con personas de menor poder adquisitivo te recomiendo que

