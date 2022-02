El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de febrero Este día no tengas temor de expresar tu esencia. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 16 DE FEBRERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Llegamos al ombligo de la semana! ¡Feliz y bendecido miércoles de Luna Llena! En este día se revelará quienes son tus verdaderos amigos y descifrarás cuáles son los grupos de personas que vibran en consonancia y sintonía con tus propios intereses. Tienes un don único y singular, eres portador de una llama sagrada y es tiempo de que la esparzas en tu comunidad. Expresar tu esencia te elevará y te conectará con un circuito de esperanza. ¡Muéstrate al mundo! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UNA PIEZA SENCIAL DENTRO DEL UNIVERSO". Si hoy, 16 de febrero estás de cumpleaños… Las relaciones sentimentales tendrán un rol protagónico. Creo que este año sentirás la certeza de que hallaste la persona perfecta para ti y armarás un proyecto de vida en pareja. Si estás en una relación renovarás los votos de amor. Obtendrás lo que deseas. La Copa de la Suerte: 12, 29, 57, 60, 74, 94 Aries:Florecerás y le mostrarás al resto del mundo tus dones expresivos. Será una maravillosa oportunidad para comenzar alguna actividad creativa o artística o para subirte arriba de un escenario. Una relación de amistad podría convertirse en algo más si tú así lo quieres. Tauro:Tu naturaleza arraigada y hogareña se verá acentuada durante esta Luna Llena. Compartirás con tus seres queridos momentos de felicidad e invertirás tiempo y dinero para acondicionar tu casa, pero deberás dejar de lado cualquier vestigio de autoritarismo. Géminis:Tu mente se iluminará, por eso será un momento oportuno para comenzar a estudiar, para realizar paseos o para envolverte en el universo de la lectura. ¿Creías que lo sabías todo? ¡Dales crédito a tus nuevas inquietudes! ¡Todavía tienes mucho que aprender y conocer! Cáncer:El dinero se convertirá en el eje de tu atención y recibirás propuestas económicas muy interesantes. Tu instinto de negociador estará acentuado y harás acuerdos convenientes para tu bolsillo. Tu pareja u otra persona que te aprecia te otorgarán créditos, préstamos o regalos. Leo:Con esta Luna llena en tu signo van aflorar tus cualidades más esenciales ¡las malas y las buenas! Así que prepárate para vivir momentos de gran intensidad. Apuesta con fuerza a las relaciones que te ayudan a evolucionar, a renovarte y a reinventarte. Virgo:Necesitarás descansar y ahorrar tus energías mentales y físicas. Olvídate de las preocupaciones y si tienes algún problema de trabajo recuerda que en la vida todo fluye y todo pasa. Cerrar los ojos y repetir un mantra o una oración te ayudará a estar en paz contigo mismo. Libra:Necesitarás distraerte un poco para renovar los ánimos. Será una ocasión ideal para que sociabilices, fomentes la interacción y realices salidas grupales. Te sentirás apreciado por tus amigos y por momentos te convertirás en el alma de la fiesta. Escorpio:Eres una persona ambiciosa, enérgica y siempre estás dispuesto a redoblar esfuerzos cuando se trata de progresar. Este será un momento ideal para desarrollar tus capacidades al máximo y para demostrar lo que puedes hacer. Tu familia te apoyará en todo. Sagitario:Surgirán oportunidades en otros lugares o conocerás a personas de otras regiones. Tu espíritu aventurero estará a flor de piel y gracias a tu confianza las circunstancias coincidirán con tus expectativas. Un ser iluminado te dará un valioso consejo y te mostrará el camino. Capricornio:Obtendrás el asesoramiento adecuado en el campo comercial y eso te ayudará a detectar oportunidades para ganar dinero. Recibirás regalos o ingresos que no estaban contemplados en tu presupuesto y convencerás a otras personas para que inviertan en tus negocios. Acuario:En esta Luna Llena tu vida romántica se enriquecerá con nuevos ingredientes. Tus iniciativas generan gran entusiasmo en las personas que te rodean, y la energía que recibirás del exterior te alimentará. Será un momento ideal para enlazarte a otro ser. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Estarás más activo, te concentrarás en tus tareas y te enfocarás al máximo en los detalles. Organízate y planifica cada uno de tus pasos si quieres ahorrar tiempo y mejorar tu funcionamiento. Pero no te ensañes contigo si te equivocas, recuerda que nadie es perfecto.

