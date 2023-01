El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de enero Hoy, El Niño Prodigio te trae un mensaje de Lilith, la diosa primitiva que representa a la mujer rebelde. Presta atención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 16 DE ENERO 2023 ¡Y eso mi gente bella! Hoy les traigo el Horóscopo de Lilith, la diosa primitiva. En astrología es un punto de antimateria que forma parte de la órbita lunar alrededor de la tierra y representa a la mujer rebelde, que está conectada con sus deseos a pesar de los mandatos sociales. Hasta el 3 de octubre tendremos a Lilith en Leo, así que presta atención a lo que te espera los próximos nueve meses. Aries Una gran fuerza te impulsará a expresarte desenfadadamente y afrontando el temor al qué dirán. Tu estilo de vestirte, peinarte y maquillarte será mucho más desinhibido y provocador. Cautivarás la atención de tu amor a través de juegos brillantes y osados. Tauro Serás el soberano indiscutido en tu hogar y aquellas personas que convivan contigo sabrán que para permanecer bajo el mismo techo tienen que seguir ciertos requisitos incuestionables. Te darás cuenta que heredaste de tus ancestros un poderoso instinto de supervivencia. Géminis Te atreverás a hablar de temas tabú y al escucharte, tus oyentes quedarán turbados, temblarán y se sonrojarán. En los ámbitos de estudio o en tu vecindario ocuparás un rol más contestatario. Si hubo desencuentros con hermanos, estos saldrán a la luz. Cáncer Te volverás una fiera a la hora de defender tus pertenencias y de hacerte valer. Por eso, será un periodo excelente para que pongas el foco en el área de la economía y comiences a ganarte el sustento de una manera más autónoma e independiente. Te capitalizarás. Leo Durante este período cumplirás una misión especial y fundamental hacia ti mismo, que es amarte tal como eres, con tus luces y tus sombras. No busques la aprobación afuera y libértate de los complejos que te impiden vibrar con toda tu intensidad y sentirte pleno. Virgo A ti te tocará librarte de algunas experiencias traumáticas del pasado en las que no te has sentido aceptado ni amado. Hay algunos dolores y cicatrices que llevamos profundo en el alma y que solo podemos trascender a través del trabajo espiritual. Busca un guía o un terapeuta que te ayude a sanar. Y no te muevas porque en breve regreso con el Horóscopo de Lilith y el impacto en tu signo… Libra Tú deberás liberarte de las inhibiciones que te impiden ocupar el lugar de liderazgo que te corresponde dentro de tu círculo de amistades. También se dará la interesante oportunidad de que interactúes con grupos sociales que normalmente son marginados o excluidos. Escorpio Prepárate porque durante este período tu avidez por sobresalir profesionalmente y tu ambición por destacarte te llevarán a escalar posiciones. No esconderás tu faceta más temeraria y tu aptitud de mando causará un impacto paralizante en tus rivales y subalternos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario Ahora tus anhelos de viajar y de obtener conocimiento se tornarán cada vez más intensos. Conocerás a un guía espiritual que te enseñará lecciones importantes acerca de la vida y el mundo. Aunque algunos ídolos caerán para ti, te volverás un ser mucho más sabio. Capricornio Lilith moverá los cimientos de las diferentes áreas de tu vida y te llevará a atravesar por profundas transformaciones. Sentirás una "atracción fatal" y tu vida erótica cobrará un cariz mucho más intenso. Te darás cuenta del poder creativo que tiene el sexo. Cuídate de las tendencias autodestructivas. Acuario Te darás cuenta que amar involucra algo más que estar al lado de una cara bonita y que al asociarte a otro ser también le abres la puerta a sus matices controvertidos y oscuros. Aprende a querer al otro en toda su dimensión y complejidad. Generarás alianzas indestructibles. Piscis Tú cumplirás una misión de servicio muy importante y, por eso, a la hora de trabajar o de desarrollar tu oficio lo harás bajo tus propios términos. También te animarás a abordar las temáticas vinculadas a la salud a fin de sanarte y de sanar a otros. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 9, 21, 26, 45, 83, 97 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.