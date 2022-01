El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de enero Deja entrar aire fresco a tu vida y libérate del pasado. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 16 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Cáncer y hará un sextil con Urano así que será la ocasión perfecta para hacer cambios en la esfera familiar. Quizás te plantees la opción de remodelar tu hogar o mudarte a otro barrio. Cada tanto es bueno dejar entrar un poco de aire fresco a nuestra vida para liberarnos del pasado. Resetea tus emociones, abre las puertas de tu intimidad e incorpora nuevas personas a tu círculo íntimo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME LIBERO DE LA MELANCOLÍA". Si hoy, 16 de enero estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar brisas frescas renovarán tu vida afectiva. Si estás en pareja harás viajes o salidas románticas para salir de la monotonía. Si te encuentras soltero te tocará la flecha de cupido y te enamorarás a primera vista de alguien muy especial. La Copa de la Suerte: 5, 10, 34, 43, 58, 80 Aries: Buscarás la protección de tus seres queridos y te dejarás mimar. Este es un momento para que eches raíces y te nutras afectivamente. Acepta tu costado más sensible y que necesitas del calor de los tuyos. Tendrás ingresos extras y los invertirás en tu hogar. Tauro: Conversar con alguien de confianza te ayudará a elaborar tus emociones y a comprenderte mejor en esta etapa de cambios. Se darán las condiciones ideales para que hables de cualquier tema sin tabúes ni prejuicios. Además, recibirás algunas noticias o llamadas que te alegrarán el día. Géminis: Invierte tu dinero en artículos del hogar, utensilios y artefactos que ayuden a tu desenvolvimiento doméstico. Toma las riendas de la economía y controla que ninguno de tus familiares este derrochando. Recuerda que el ojo del amo engorda el ganado. Cáncer: Las estrellas te vaticinan un momento de crecimiento personal en el que estarás dispuesto a salir de tu caparazón. Tu ternura te ayudará a derribar barreras que antes parecían infranqueables. Encontrarás aliados entre tus amistades que te ayudarán a defender tus intereses. Leo: Se están gestando algunas cosas en tu laboratorio interior. La ayuda llegará en el momento que más lo necesites. Aprovecha este período de contacto profundo para aumentar tu fe. Fluirá una energía empática a través de ti y te pondrás en la piel del otro. Virgo: ¡Quítate el uniforme de trabajo! Los astros ahora propiciarán las actividades grupales y los encuentros sociales. Será un momento ideal para organizar una rica comida con amigos. El intercambio te ayudará a conectarte con una energía tierna y cálida. Libra: Tendrás muchas oportunidades de progresar y conseguir renombre asique pon en marcha tu estrategia de ascenso. Verás que en poco tiempo todos se sorprenderán por los logros que obtuviste. Aprovecha esta época de cambio positivo para tocar puertas y pedir el aval de personas influyentes. Escorpio: Verás el panorama más claro y encontrarás respuesta a tus dudas e interrogantes. Te volverás un ser más sabio ya que profesarás la religión del afecto y la ternura. Aprovecha este momento para conectarte con esas personas que tanto quieres y se encuentran lejos. Sagitario: Se incrementará tu interés erótico, estarás más intuitivo y crecerá tu deseo. Buscarás fusionarte y compartir tu intimidad con ese ser que tanto te gusta. Eres un amante afectuoso y hoy estarás dispuesto a mezclar sexo con amor ¡entrégate en cuerpo y alma! Capricornio: Hay alguien dispuesto a brindarte afecto y contención. Permite que tu amorcito le ponga encanto a tu vida y haga las cosas más llevaderas. Últimamente te encierras en ti mismo y no le dejas lugar al romanticismo. Si continúas así envejecerás de golpe. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Si no tomas medidas a tiempo tu cuerpo te pasará factura por los excesos alimenticios y de trabajo. Aprovecha este domingo para hacer una cura de sueño. Y si realizas alguna actividad física que sea suave y relajante porque ahora no te vienen bien demasiadas exigencias. Piscis: El pajarillo de la inspiración y la creatividad anidará en tu pecho. Vence las vergüenzas y muéstrale al mundo tus talentos danzando, pintando o componiendo una pieza musical. Con tu dulzura y sensibilidad llegarás a tocarles el corazón a los demás.

