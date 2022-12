El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de diciembre Es importante que este tiempo te manejes con diplomacia para evitar los conflictos. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 16 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! En este cuarto menguante tendrás que aprender a encontrar tu propio orden, aún en las situaciones donde reina el desborde, la confusión y el caos generalizado. Así que, aunque la gente que te rodea parezca estar fuera de la realidad, tú apóyate en esos hábitos cotidianos que te ayudan a poner los pies en la tierra. Por la tarde, la Luna entrará en Libra, así que mostrarás tu cara más agradable y te conducirás con diplomacia para evitar los conflictos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO UN PUNTO DE EQUILIBRIO". Si hoy, 16 de diciembre estás de cumpleaños… Si tienes cuentas pendientes con tus familiares, durante este ciclo tendrás la oportunidad de saldarlas. Es posible que te conviertas en el tutor de alguien desamparado. Además, aprenderás a administrar mejor tu dinero y armarás una alianza comercial perdurable. La Copa de la Suerte: 1, 11, 18, 66, 75, 83 Aries Tus estados anímicos influirán en tu salud, así que, en lugar de reprimir tus emociones, incorpora el hábito de observar lo que sientes y rastrear las causas. Por la tarde, la Luna ingresará en tu signo opuesto, así que aparecerá en escena alguien que te gustará. Tauro Durante las primeras horas del día estarás en el centro de la escena y hasta el más mínimo de tus gestos generará repercusiones, así que no pierdas de vista a tu entorno. En la tarde, te recomiendo que hagas movimientos de estiramiento para modelar tu silueta. Géminis Te estás sacrificando mucho, pero te recomiendo que le pidas ayuda a tus familiares porque ellos estarán dispuestos a compartir la carga contigo. Por la tarde, el cambio de Luna te favorecerá para que entres en una frecuencia mucho más juguetona, seductora y romántica. Cáncer Te darás cuenta que el milagro del universo no puede explicarse a través de la lógica y buscarás respuestas a tus interrogantes en el mundo espiritual. Por la tarde, el cambio de Luna realzará tu espíritu hogareño e incrementará tu anhelo de relacionarte con tu círculo íntimo. Leo Alguien importante sentirá empatía por tu situación y te ofrecerá dinero o medios para concretar un negocio. Por la tarde, tendrás deseos de interactuar con otras personas, conversar e intercambiar puntos de vista. Recuerda que, a la hora de comunicarse la amabilidad es clave. Virgo En la mañana, tendrás que tomar una decisión importante, pero no te sentirás sólo ya que contarás con la colaboración de alguien que tienes en alta estima. Por la tarde, los temas económicos cobrarán importancia y estarás buscando alternativas para generar nuevas fuentes de ingreso. Libra Comenzarás el día con tus energías físicas, mentales y emocionales algo bajas y esto podría generarte una sensación de abatimiento. Pero, no te preocupes, porque en la tarde, con el ingreso de la Luna en Libra, recuperarás el buen ánimo y volverás a sonreír como lo haces siempre. Escorpio La sumatoria de pequeñas muestras de aprecio y estima que te darán tus amigos, llenará tu corazón de esperanzas. Por la tarde, estarás finalizando un ciclo lunar, así que te pondrás a recapitular todo lo que ha sucedido durante el último mes. Sagitario Las manifestaciones de afecto incondicional que te darán tus familiares serán claves para que puedas consagrarte y mantenerte en la cima del éxito. Por la tarde, se darán las condiciones ideales para retomar el contacto con tus amigos ¡cambia de aires! Capricornio En las horas de la mañana recibirás esa respuesta que tanto estabas esperando. Por la tarde, conocerás a personas que ocupan una posición clave dentro del diagrama social y que estarán dispuestos a colaborar para que alcances tus metas profesionales. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario A la hora de negociar implementarás la estrategia correcta y gracias a una combinación de astucia e intuición, sacarás ventajas en cualquier operación comercial que lleves a cabo. Por la tarde, tendrás la oportunidad de intercambiar opiniones con una persona muy sabia. Piscis En las horas de la mañana te dejarás llevar por una corriente de romanticismo y notarás como tus relaciones vuelven a recuperar una magia que creías perdida. Prepárate para una velada muy erótica, así que prepara el lecho con aceite de rosas y ponte tu mejor lencería.

