El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de diciembre Este día recuerda que tienes importantes recursos y que para llegar a la cima solo debes explotarlos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 16 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Te cuento que la Luna hará un poderoso trígono con Venus y Plutón que te ayudará a establecer una estrategia financiera mucho más productiva y eficaz. Te darás cuenta de que tienes importantes recursos y que para llegar a la cima debes explotarlos. En el ámbito sexual vivirás experiencias muy intensas y llegarás a dimensiones más profundas del placer. Solo apostarás a las alianzas que estén constituidas sobre bases reales y asumirás que el verdadero amor es indestructible. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VALORO MIS VÍNCULOS Y ESO ME POTENCIA". Si hoy, 16 de diciembre estás de cumpleaños… Se presentarán cambios de manera sorpresiva pero gracias a tu carácter optimista sabrás ver a estos imprevistos como una verdadera oportunidad para crecer, evolucionar y saltar barreras. Cada tanto la vida nos pide que demos un giro y nos asomemos a nuevas perspectivas. La Copa de la Suerte: 1, 25, 43, 64, 79, 95 Aries Tu deseo de obtener un mejor nivel económico te llevará a hacer valer tus esfuerzos solicitando una mejor paga y mayores beneficios. Por la tarde sentirás que aflora en tu vida un clima de compañerismo y esto mejorará tu estado de ánimo. Tauro La providencia te extenderá su mano generosa y tú mayor desafío será avanzar venciendo la incertidumbre. Por la tarde alguien te hará un regalo o pondrá a tu disposición una suma de dinero extra que te ayudará a afrontar tus gastos. Géminis Muchos de tus temores pueden ser producto de tu imaginación, pueden carecer de fundamentos y no estar basados en una realidad objetiva. Confesar tus miedos te ayudará a ahuyentar los fantasmas. Por la tarde tu mente se iluminará y tomarás el timón de tu vida. Cáncer Tu pareja, o alguna otra persona importante, demostrarán un profundo nivel de compromiso y sus deseos de encarar un proyecto en conjunto. Por la tarde has oídos sordos a los chismeríos y cotorreos porque te encuentras propenso a absorber los problemas de los demás. Leo El trabajo de hormiga que vienes desarrollando lenta, silenciosa y persistentemente concluirá de una manera exitosa y el reconocimiento tan merecido finalmente llegará. Por la tarde aprovecha para hacer una salida grupal así puedes descomprimir, celebrar y cambiar los aires. Virgo Hoy contarás con importantes certezas que te permitirán ampliar tus horizontes, aprovecha esta energía expansiva y visualízate más próspero, rodeado de belleza, con más dinero y más amor. Por la tarde escalarás posiciones gracias a tu perspicacia y a tu brillante inteligencia. Libra Los negocios familiares e inmobiliarios te dejarán buenas ganancias y los trámites relacionados con herencias estarán bien aspectados. Por la tarde se acentuarán las posibilidades de que realices desplazamientos y explorarás nuevos caminos a través de las relaciones. Escorpio Esa conversación que tanto esperabas finalmente tendrá lugar, habrá un profundo grado de escucha y podrás hablar de tus sentimientos a calzón quitado. Por la tarde sentirás una gran movilización interior y la necesidad imperiosa de realizar cambios en tu vida. Sagitario En la mañana te ocuparás de tu vida doméstica y te aprovisionarás de todas las cosas que necesitas para funcionar de manera organizada. Por la tarde te recomiendo que cedas a las insistencias de tus pretendientes y les otorgues esa cita que tanto te reclaman. Capricornio Desarrollarás tus talentos, te sentirás más vital y tendrás un sequito de personas dispuestas a servir a tus propósitos con total fidelidad. Por la tarde reprogramarás algunas citas y entrevistas que te quedaron pendientes, no sobrecargues demasiado tu agenda. Acuario Las buenas acciones que realizaste no pasaron inadvertidas y el universo te retribuirá trayéndote gratificaciones en el plano afectivo. Será una tarde formidable para aquellos que están buscando el amor ya que conocerán personas que los estimularán y les devolverán la alegría de vivir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis Se te presentarán algunas disyuntivas pero contarás con el apuntalamiento de un amigo y esto te permitirá obtener un panorama más amplio de la realidad. Por la tarde permanecerás más tiempo en el hogar y te ocuparás de algunos asuntos domésticos que tenías pendientes.

