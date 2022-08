El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de agosto En el ámbito amoroso, te sugiero que busques valor y luches por conquistar lo que quieres. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 16 DE AGOSTO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que en este día se producirá un trígono entre la Luna y el Sol, y este aspecto se dará en signos de fuego, así que tendremos la oportunidad de actuar con tranquilidad y de brillar como nunca. Conéctate con tu verdadero deseo e involúcrate en experiencias que gratifiquen tu corazón. En el ámbito amoroso, te sugiero que juntes coraje, que te dejes llevar por la pasión y que luches por conquistar lo que quieres. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESPLIEGO MI SER Y ME BRINDO GENEROSAMENTE". Si hoy, 16 de agosto estás de cumpleaños… Tienes por delante un gran despliegue y un recorrido brillante. Tu vitalidad y fortaleza física se reflejarán en tu buen estado de ánimo. Tu actitud positiva ante la vida será contagiosa e inspirarás a muchos con tu alegría. Expande tus conocimientos culturales. La Copa de la Suerte: 13, 27, 35, 60, 71, 89 Aries: Gracias a tu energía arrolladora convencerás a los demás para que acepten tus propuestas. Aprenderás que la vida es una escuela de enseñanza y si sigues tu intuición saldrás más fortalecido y más sabio que nunca. Tomarás una decisión que impactará favorablemente en tu vida romántica. Tauro: Si te exiges más de la cuenta podrías agotarte o hasta sentirte algo indefenso o perdido. Haz una pausa para cargar las baterías y apóyate en tus seres queridos porque ellos estarán dispuestos a asistirte. No tomes decisiones importantes por el momento. Géminis: Cultivarás la amistad y trabajo en grupo y prepárate porque te convertirás en el líder que guiará a los demás. Deberás cuidar a tus amigos y unir todas las diferencias que se presenten. Aprender a generar cooperación será la clave de tu éxito. Cáncer: Los astros te dicen que no te dejes manipular por los demás y que pongas límites claros, de ese modo conseguirás que respeten tus decisiones. En el trabajo también pedirás lo que te corresponde ya sea un ascenso, un aumento o una mejora en tu situación. Leo: Será un día excelente porque contarás con una dosis extra de energía y entusiasmo. Ahora tu mente está en el futuro y harás planes para seguir creciendo en tu vida personal. Todo lo que estaba demorado comienza a marchar para adelante. Virgo: El cosmos te invita a reencontrarte con viejos amores, a reconstruir relaciones rotas y a entregarte plenamente a las personas que quieres. Los cambios sucederán uno tras otro y tus emociones se volverán cada vez más intensas. A nivel íntimo tendrás química y atracción. Libra:Aprovecha para relacionarte porque conocerás personas activas y de fuerte personalidad que van a darte una gran ayuda. En lo que respecta al amor será un momento ideal para fortalecer los lazos y para atraer compañías interesantes. Escorpio: Si tienes algún achaque no te preocupes porque la recuperación será rápida. En lo que se refiere al trabajo aprovecha para escalar tu posición o pedir un aumento de salario porque ahora tu imagen es muy positiva y lograrás el favor de tus superiores. Sagitario:Tu autoestima se fortalecerá y pondrás toda la energía para lograr lo que tú quieres. Es tiempo de disfrutar del amor y de todo lo mejor que la vida te ofrece. Acéptate tal cual eres y ya verás que tu situación sentimental dará un giro muy positivo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Los lazos sanguíneos se volverán más estrechos y generarás poderosas alianzas con tus familiares. Podrías recibir dinero de una herencia o realizar un negocio inmobiliario muy conveniente. Dedícale un tiempo a las labores de la casa, los que viven contigo te lo agradecerán. Acuario: Estarás más idealista que de costumbre y se te ocurrirán ideas muy creativas para vencer las dificultades que has tenido en los últimos tiempos. Comienza una etapa muy activa en todo lo que sea comunicación, estudios y comercio. Te esperan mudanzas y traslados. Piscis: La Luna en el sector de lo económico te traerá buenas oportunidades para aumentar tus ingresos. Recuperarás cosas que creías perdidas y lograrás que te reintegren una suma de dinero. Si trabajas por cuenta propia descubrirás un nuevo mercado para ofrecer tus productos.

