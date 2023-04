El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de abril La economía familiar al centro: si estás por firmar papeles, hacer transacciones o quieres tomar las riendas ¡pon tus cinco sentidos y mucha atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Domingo 16 de abril Les cuento que la Luna transitará por la constelación de los peces y hará un trígono con Marte en Cáncer, así que nuestro mundo sentimental cobrará relevancia y nuestras emociones se volverán mucho más definidas, exaltadas e intensas. Tu interés principal será ser guardián de aquellos seres que se encuentren desprotegidos o en situación de vulnerabilidad. También te revitalizará el contacto con el agua por lo que será una buena ocasión para que hagas buceo o simplemente tengas contacto con el agua. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN MILITANTE DEL AMOR" . Si hoy, 16 de abril estás de cumpleaños… Gracias a que te mantendrás informado y atento a las novedades tu situación financiera dará un giro positivo. El pasado tendrá un rol protagónico ya que volverán recuerdos y se reproducirán situaciones que te han marcado huella. Tomarás el liderazgo en tu familia. La Copa de la Suerte: 28, 51, 57, 65, 84, 97 Aries: En el ámbito afectivo estarás dispuesto a ceder y sacrificarás los anhelos egoístas por el bienestar del prójimo. Si en el pasado actuaste de una manera un poco hiriente tendrás la oportunidad de disculparte y de compensar tu falta con una buena acción. Tauro: Alguien de tu entorno te hará una invitación especial que no debes rechazar. Será un momento ideal para que rompas un poco el encierro y para que promuevas la interacción. Tus acompañantes te ayudarán a renovarte. Géminis: Tus responsabilidades se incrementarán, pero tus esfuerzos no serán en vano. Sentirás que tienes mayor dominio sobre las situaciones y que se incrementan tus perspectivas de progreso. Tu ambición te llevará a utilizar tus armas más efectivas, llegarás a la cima. Cáncer: Hoy tu vibración será muy positiva y elevada. Tu instinto y espíritu estarán en perfecta sincronía para que puedas detectar las oportunidades de crecimiento. Conectarás con tu maestro interior y gracias a que estarás lleno de certezas podrás señalarles el rumbo a otras personas. Leo: En este día tu intuición será tu principal instrumento de poder. Si enfrentas algún desafío o atraviesas por alguna crisis déjate llevar por la corriente ya que de esa forma te mantendrás a flote. Contarás con la ayuda y la guía espiritual de tus guardianes y seres protectores. Virgo: Esta lunación reactivará el sector de las alianzas y las relaciones sentimentales creando un clima de confluencia. Si te encuentras en pareja sentirás una chispa de renovación. Si estás soltero, alégrate porque podrías tener un encuentro interesante en un evento o actividad social. Libra: Se darán las condiciones ideales para que depures tu organismo. Adoptar una dieta más natural te ayudará a funcionar mejor. Ponte como meta principal optimizar tu estado físico. También podrías aprovechar para elaborar una rutina de ejercicios, ya que obtendrás buenos resultados. Escorpio: Las influencias positivas de las estrellas harán que surjan talentos que tenías olvidados y que te muestres de una manera más llana. En el amor, debes guiarte por los ojos y los oídos del corazón que nunca se equivocan. Tu brújula interior te indicará el norte. Niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario :Si estás por rentar una cosa, por cobrar una herencia o te encuentras tramitando alguna hipoteca, prepárate porque surgirán novedades interesantes. Estarás completamente entrelazado a tus familiares y esto hará que te sientas con fuerza para resolver cualquier conflicto. Capricornio: Tus palabras lograrán inspirar y activar las emociones de las personas que te rodean. Gracias a tu intuición dirás las frases justas, en el momento preciso generando un efecto muy positivo. Ponerte en la piel del otro te ayudará a mejorar tu nivel de comunicación. Acuario: Tomarás las riendas de tu economía y te ocuparás de organizar tus cuentas. Si te estás quedando más tiempo en el trabajo puedes pedir que te compensen las horas extras. Trata de que los esfuerzos que realizas a diarios se vean reflejados en tus ingresos. Piscis: El tránsito de la Luna por tu signo sumado a la influencia positiva de Marte te dará mucho empuje para comenzar nuevos proyectos. Por eso te aconsejo que te conectes con el deseo profundo de tu corazón y que te entregues a él en cuerpo y alma.

