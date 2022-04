El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de abril Ten una actitud tolerante con aquellas personas que son diferentes. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 16 DE ABRIL ¡Y eso mi gente bella! En este sábado de Gloria les propongo que seamos conciliadores y que purifiquemos nuestro ser de cualquier discordia. Les cuento que habrá luna llena así que tendremos mayor claridad. Esta lunación se producirá en los signos opuestos de Libra y Aries y tiene un halo muy especial porque representa los nuevos comienzos y la vibración elevada del amor. Ten una actitud más tolerante con aquel que es diferente y avanza generando acuerdos con otras personas. Recuerda que en la unión está la fuerza. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI LUZ INTERIOR ATRAE AMOR" Si hoy, 16 de abril estás de cumpleaños… Este año generarás alianzas que perdurarán por mucho tiempo. Si estás soltero alégrate porque conocerás a la persona indicada para ti y encararás un proyecto de vida compartido. En tu vida romance y compromiso confluirán en una fórmula perfecta. La Copa de la Suerte: 9, 19, 48, 53, 67, 84 Aries: Con la energía de la luna llena opuesta será el momento de ver más claro y comprobar quien está de tu lado. Es un tiempo para establecer vínculos firmes, crear alianzas duraderas y compromisos sólidos. Si decides distanciarte de alguien hazlo en buenos términos. Géminis: En esta luna llena te atraerá todo lo que sea juego y diversión. Te integrarás a un nuevo círculo social y conquistarás a todos con tu simpatía. Si te encuentras soltero podrías conocer a alguien en una fiesta o un evento así que aprovecha para renovar el look y lucir tus mejores galas. Cáncer: La energía de la luna llena te traerá la necesidad de organizar tu casa y de dedicar tiempo a tus seres queridos. Te tocará tomar decisiones importantes que impactarán en tu ámbito familiar. Para fomentar la armonía decora tu casa con las flores de estación. Leo: En esta luna llena te sugiero que aproveches para informarte porque tu mente estará muy despierta y ágil. Un ser muy sabio te orientará y gracias a su influencia benéfica vislumbrarás nuevas alternativas. Aprenderás lecciones de vida muy importantes. Virgo: En esta luna llena evaluarás alternativas para generar nuevas fuentes de ingreso y surgirá la oportunidad de comenzar una nueva sociedad comercial. Si planeas realizar una inversión pide asesoramiento. El punto de vista de otra persona te ayudará a administrarte mejor. Libra: En esta luna llena desplegarás una intensa vida social y brillarás con "luz propia". Aprovecha para tomar iniciativas junto a otras personas porque la interacción te potenciará. Pero no seas permisivo con los demás y anímate a establecer tus propias pautas y condiciones de entrada. Escorpio: La luna llena activará el sector del servicio espiritual y te encontrarás desplegando toda tu energía para ayudar al prójimo. Pero por ocuparte de otros no debes olvidarte de ti, ni desatenderte. Descansa y aliméntate bien o luego tu cuerpo te pasará factura. Sagitario: En esta luna llena serás apreciado en tu círculo de amistades. Gracias a tu carisma y tu chispa se reanimarán las reuniones a las que asistas. Si has estado interactuando junto a un grupo de gente llegó el momento de aclarar cuál es el rol de cada uno. Capricornio: Esta luna llena te encontrará decidiendo asuntos importantes en temas de trabajo. Será clave que emplees la diplomacia porque el éxito te llegará por los contactos sociales que hagas. El aliento de tu familia te motivará en tu carrera de ascenso. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: La luna llena estará muy favorable para ti en cuanto a relaciones con el extranjero. Será un momento ideal para que planifiques o para que concluyas los preparativos de un viaje. En asuntos legales tendrás más claro el rumbo a seguir y recibirás noticias de trámites atrasados. Piscis: En esta luna llena sentirás el anhelo de compenetrarte en cuerpo y alma con otro ser. Un gesto sugerente inspirará tu deseo y despertará tus fantasías más ocultas. Querrás descubrir todos los secretos de tu compañero de alcoba. Enciende inciensos de rosas o jazmín para fomentar la atracción.

