El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de abril ¡Aprovecha! Este es un excelente día para superar barreras y compartir tus creativas ideas con otras personas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 16 DE ABRIL ¡Feliz y bendecido viernes, mi gente bella! Les cuento que hoy hay muchos planetas transitando por signos de aire trayendo una energía que nos llevará a movernos con mayor rapidez y libertad y, además, nos ayudará a superar ciertas barreras. Será un buen momento para que te involucres con otras personas y para que fomentes el intercambio de ideas a través del dialogo. Aprovecha para salir, divertirte y rodearte de gente con ganas de compartir un momento diferente. Las nuevas amistades perdurarán. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VIVO CADA ENCUENTRO COMO UNA CELEBRACIÓN". Si hoy, 16 de abril, estás de cumpleaños… Hoy te sentirás agradecido por todo lo que te da la vida y especialmente valorarás a aquellos hermanos del corazón que siempre están a tu lado para atravesar las alegrías y las pruebas más difíciles. Expresa tus sentimientos a través de la palabra. La Copa de la Suerte: 25, 49, 51, 57, 87, 95 Aries Es posible que retomes contacto con una antigua relación o que recibas noticias importantes a través de un amigo. Alguien de tu entorno social te brindará una información que te resultará muy útil para tu futuro. Ábrete al intercambio porque te llegarán cosas buenas. Tauro Los temas de dinero se encontrarán en el centro de la escena. Pensarás nuevas formas para administrar tus finanzas y te planearás la opción de realizar nuevas inversiones. Manéjate con precaución y, por el momento, mantén los negocios y la amistad por carriles separados. Géminis Los cuerpos celestes conspirarán a tu favor y te permitirán tomar decisiones muy acertadas. Son momentos en los que te convendrá avanzar, expandirte y confiar en lo que te deparará la vida. Una persona de gran sabiduría te ofrecerá guía y protección. Cáncer Es un tiempo de definiciones en el plano afectivo y estás poniéndoles fin a algunas relaciones que ya no te estaban dando lo que necesitabas. Tomate este momento como una oportunidad para purificar tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Pronto te sentirás como nuevo. Leo, viernes 16 Son momentos en los que tu vida social está en auge. Recibirás propuestas muy interesantes de tus amistades. Así que aprovecha para salir al encuentro de la variedad, y para participar de reuniones y celebraciones. Deja que el destino te sorprenda. Virgo Contarás con el respaldado de tu padre, tu hermano mayor o de otra figura de tu familia que cumpla un rol de autoridad. Recibirás palabras de reconocimiento por los esfuerzos que realizas a diario y esto te llenará de satisfacción. Te sentirás realizado. Libra Estarás con la mente clara y podrás enfocar tus pensamientos. Si tienes que rendir algún tipo de examen como por ejemplo de manejo o de idiomas o tramitar una visa quédate tranquilo porque te irá muy bien. Además, prepárate porque recibirás un mensaje revelador. Escorpio Será un momento propicio para solicitar préstamos o créditos a una entidad bancaría. Si necesitas dinero extra también podría darte una mano un hermano, un primo o algún otro pariente cercano. También es posible que realices operaciones comerciales vinculadas con inmuebles. Sagitario Recibirás efluvios muy positivos y románticos. Por eso, si estás consagrado a otro ser, aprovecha para reafirmar tu compromiso a través de las palabras. Si estás soltero, podrías reactivar tu búsqueda porque hay chances de que encuentres a la persona justa para ti. Capricornio Los asuntos de trabajo y dinero estarán en primer plano, pero puedes estar seguro de que los esfuerzos que hoy estás realizando te permitirán prosperar y mejorar tu futuro. Has una lista de prioridades para ordenar tus ideas y concretar los planes que tienes en mente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Hoy darás un paso importante que causará buen impacto en tu esfera sentimental. Si tienes un hijo, a la hora de educarlo, tendrás muy presente que se predica con el ejemplo y buscarás inculcarle con tus actitudes el valor del esfuerzo. Te sentirás orgulloso. Piscis El pasado y los recuerdos tendrán mucha influencia en este día. Podrás aprender de las experiencias y lecciones anteriores. Si en algún momento te equivocaste o fuiste un poco desatento con un ser querido tendrás la oportunidad de enmendar tu falta.

