El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de septiembre ¡Cuidado al tomar decisiones en este día! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy es el día de Metreselli, la metresa que se ocupa de curar y prevenir los dolores de amor, así que si vas a hacerle un pedido asegúrate de que en su altar no falte champagne, vino tinto, un refresco rojo y pétalos de flores. Paralelamente, el panorama astrológico pondrá en primer plano los asuntos pasionales porque Venus y Marte harán un aspecto muy intenso. Te sugiero que seas criterioso a la hora de tomar decisiones amorosas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI VIDA ROMÁNTICA VA POR BUEN CAMINO". Si hoy, 15 de septiembre estás de cumpleaños… Muéstrate atento y considerado con todas las personas, pero no permitas que nadie te avasalle o sea impertinente. El amor te estará rondando y podrías encontrar a un ser especial para ti. Durante este ciclo seducirás a través del ingenio. La Copa de la Suerte: 7, 29, 31, 57, 69, 92 Aries: Los astros indican que es un momento propicio para que guardes algo de dinero. Considera recortar los gastos de modo que puedas acumular ahorros en tu cuenta. Algo de planificación por adelantado será fundamental para mantener tu situación financiera prospera. Tauro: Si miras el panorama solo en su superficie, entonces podrías tomar la decisión equivocada. Observa con mayor atención y llega a dominar los detalles antes de sacar una conclusión final. Solo así podrás elegir de manera acertada. Géminis: Ahora no actúes ni tomes decisiones, quédate quieto y examina con atención los sucesos que ocurrieron en el último tiempo. Solo así, serás capaz de encontrar las respuestas a esos asuntos confusos y lograrás ver con claridad cuál es el próximo paso a tomar. Cáncer: Busca situaciones sociales en las que intervengan personas que se encuentren en tu misma sincronía. Éste es el momento de realizar un movimiento conjunto y de aunar intenciones para que un sueño se convierta en realidad. Contarás con aliados poderosos. Leo: Este es un día especial ya que al fin obtendrás la recompensa por tu esfuerzo largo y sostenido. Persevera en dirección a tu objetivo y el premio al que aspiras se tornará real. Te encaminas hacia un momento de gloria, no hay dudas al respecto. Virgo: Puedes preguntar a diferentes personas y obtener diversos puntos de vista, pero, en definitiva, la opinión que verdaderamente cuenta es la tuya. Guíate por tus conocimientos y actúa firme según tus convicciones. Es posible que surja el amor con alguien del extranjero. Libra: Te tocará abordar un tema complejo. Esta vez, remover el polvo de la superficie no será suficiente. Descubre qué es lo que ocurre de verdad y llega al fondo del asunto. Tus familiares te ayudarán a resolver un conflicto, pero también tendrás que poner de tu parte. Escorpio: El clima amoroso mejorará si encuentras algún terreno común con tu pareja e intentas construir a partir de las coincidencias. Al relacionarte trata de ir directamente al grano porque todo indica que obtendrás una importante contribución y aceptación a tus planteos. Sagitario: Si te esmeras en el trabajo lograrás un mayor grado de productividad y posiblemente obtengas un mejor salario. Frente a las cuestiones de orden cotidiano un abordaje calmo y sereno será mucho más efectivo. Establece una agenda de prioridades y haz lo posible por respetarla. Capricornio: Es tiempo de relajarte y encontrar alguna actividad que te permita liberar tensiones. En lo amoroso calma los niveles de intensidad, ya que un poco de paz te vendrá muy bien. Una señal contundente te confirmará que transitas por el camino correcto. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: No cierres los ojos a ciertos problemas familiares que ya no pueden ser ignorados. Si insistes en mantener tu cabeza enterrada en la arena, las cosas podrían ponerse peores. Pero si encaras la raíz del conflicto te liberarás para siempre de un viejo karma. Piscis: Alguien de tu entorno social te contará secretos y confidencias. Recoge toda la información disponible y piensa con cuidado antes de hacer nuevos movimientos. Si tienes entrevistas, reuniones o exámenes procura ir descansado y hablar con un tono de voz suave.

