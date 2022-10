El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de octubre Un día perfecto para permanecer más tiempo en casa y concentrarte en tu vida familiar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 15 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Bendiciones en esté sábado! Les cuento que hoy celebramos el día de Teresa de Jesús que es una Santa muy devota, así que dedícale una oración para que te ayude a cultivar la fe. Por otro lado, te cuento que por las confluencias planetarias comenzarás el día un poco disperso y rodeado de muchas personas, pero hacia la tarde, cuando la Luna ingrese en Cáncer sentirás el anhelo de permanecer más tiempo en casa y te concentrarás especialmente a tus familiares y seres queridos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONECTO CON MI MUNDO INTERIOR". Si hoy, 15 de octubre estás de cumpleaños… Te espera un futuro formidable si sabes aprovechar las oportunidades. Si te encuentras soltero, conocerás a alguien en un viaje y si estás casado tendrás una segunda luna de miel. Te animarás a seguir a tu deseo, pero no prometas más de lo que puedes cumplir. La Copa de la Suerte: 9, 14, 65, 77, 84, 93 Aries: En la mañana tu mente estará muy lúcida para asimilar nuevos aprendizajes, estudiar algo que te interese o preparar trabajos escritos. Por la tarde, contarás con el apoyo de tu familia para resolver algunos asuntos domésticos y hogareños que tenías pendientes. Tauro: Te convendrá mantenerte flexible porque surgen gastos extras o variaciones en las comisiones que recibes. Por la tarde, contarás con la compañía de una persona dulce y comprensiva, que tendrá la predisposición de escucharte. Aprovecha para ponerle palabras a tus sentimientos. Géminis: Aflorará a la superficie una nueva faceta de tu personalidad, más libre y divertida. Por la tarde, los temas de dinero adquirirán mayor relevancia. Un familiar estará dispuesto a invertir capital para impulsar tu negocio o para brindarte otro tipo de apoyo. Cáncer: No te dejes influenciar por los chismes que circulan a tu alrededor porque es probable que no tengan ningún fundamento sólido. Por la tarde, la Luna ingresará a tu signo potenciando tus mejores cualidades. Gracias a tu actitud positiva conseguirás abrirte camino. Leo: En las horas de la mañana te manejarás muy bien en grupos y volcarás tu energía en proyectos compartidos. Por la tarde, el cambio de Luna repercutirá en tu estado anímico e irá creciendo dentro de ti una necesidad de mayor introspección. Virgo: Considerarás la posibilidad de realizar viajes por trabajo, cambiar de puesto o capacitarte profesionalmente. A la tarde te liberarás de las presiones y sintonizarás con un estado de ánimo sociable y festivo. Concertar una reunión con amigos te restaurará emocionalmente. Libra: Al comenzar el día te abrirás al intercambio con personas de diferentes culturas y esta actitud tan expansiva y comunicativa te abrirá muchas puertas. Por la tarde, deberás terminar algunos proyectos y realizar las metas que te planteaste días atrás. Escorpio: Tu agudeza te permitirá traer a la luz a asuntos ocultos y concertar negocios ventajosos. Hacia la tarde tu atención se focalizará en los estudios y la búsqueda de conocimiento. Si estás pensando en viajar, llegó el momento de completar y encausar tus planes. Sagitario: A la hora de relacionarte deberás cuidarte de no trasmitir un doble mensaje así que, si tienes que comunicar algo importante, espera a tener mayor claridad. Por la tarde, tu mundo emocional entrará en ebullición, pero no descargues tus problemas y tu malhumor en los demás. Capricornio: Te caracterizas por tener todo planificado y bajo control, pero ahora deberás mantenerte flexible porque se presentan cambios en tu agenda. A la tarde la luna opuesta te traerá la posibilidad de estrechar tus lazos sentimentales. Te hará bien si te dejas mimar por tu pareja. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Te deslumbrará alguien que está rodeado por un halo de misterio, pero espera a conocerlo mejor, porque puede irse de tu vida, así como llegó. En la medida que avance el día los ánimos se aplacarán y priorizarás cuestiones más elementales como tu salud y bienestar físico. Piscis: La mañana se presentará ideal para que te quedes de entre casa, te distiendas y disfrutes de la intimidad del hogar. En la medida que avance el día tendrás la oportunidad de expresar cada vez más tu esencia para dejar el sello de tu creatividad en lo que haces.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.