El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de octubre En este día tendrás grandes oportunidades de ampliar tu círculo social y crear nuevas amistades. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 15 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda, Llegó el fin de semana! ¡Feliz viernes! Les cuento que en este día la Luna se asociará a Júpiter en el signo de Acuario desde donde hará un trígono con el Sol y con Marte. Esto hará que estés en permanente interacción con seres que te resultarán muy interesantes. El intercambio te llenará de energías y no pararás de hacer proyecciones al futuro. Hay grandes chances de que amplíes tu circuito social y que generes nuevas amistades. Volverás a creer en las personas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY ABIERTO A NUEVOS VINCULOS Y EXPERIENCIAS". Si hoy, 15 octubre, estás de cumpleaños… Prepárate porque durante este año te sumarás en proyectos muy innovadores y conocerás toda clase de gente. Tu nivel de participación social aumentará y tus acciones estarán inspiradas por el idealismo. Te involucrarás en grupos desde donde defenderás diversas causas. La Copa de la Suerte: 19, 23, 44, 59, 83, 92 Aries: Este fin de semana te sobrarán propuestas para sociabilizar y renovar tu energía, tus amistades se comunicarán contigo y contarás con más de una persona dispuesta a acompañarte. Si estás soltero es posible que conozcas a tu nuevo amor en una fiesta o una celebración grupal. Tauro: Te encuentras en un momento de gran exposición, pero contarás con las fuerzas que necesitas para alcanzar un buen desempeño. En tu equipo de trabajo no faltará la inspiración, asumirás el rol destacado y dirigirás las energías hacia un objetivo común. Géminis: En tu horizonte se asomarán nuevas y grandiosas oportunidades. Recuerda que las cosas no ocurren por casualidad y que en el momento más insospechado el destino puede traernos sorpresas agradables. Deja que la vida se despliegue y te traiga la abundancia que te mereces. Cáncer: La luna se asocia a Júpiter en el sector de las energías ocultas despertándote nuevas curiosidades y la necesidad de probar cosas nuevas en el área de la intimidad. Se agudizará tu inventiva en el sexo y sacarás chispas con tu compañero de alcoba. Leo: Si estás en pareja sentirás que una ráfaga de aire fresco reaviva tu relación y que se reactiva el interés mutuo. Si te encuentras soltero estarás abierto a conocer a alguien nuevo y a vivir experiencias refrescantes. Te sentirás atraído por personas con estilo joven y despreocupado. Virgo: A pesar de que no podrás desatender completamente tus obligaciones, este fin de semana tendrás la oportunidad de intercalar el trabajo con el placer para que la rutina no se vuelva agobiante. Trata de generar un clima amigable con tus colegas organizando una cena con un pequeño brindis. Libra: La búsqueda de la felicidad será tu principal aspiración. Tendrás muy buen ánimo, así que estarás dispuesto a arriesgarte para obtener eso que tanto anhelas. Finalmente comprenderás que el que no arriesga, no gana. Sigue tu instinto y tu corazón: Escorpio: Tus familiares celebrarán tus progresos y aportarán ideas muy útiles. No hace falta que ocultes tus sentimientos, porque en tu esfera más íntima obtendrás el aliento que necesitas y encontrarás las llaves que abren la puerta del amor. Tu círculo afectivo se ampliará. Sagitario: La compañía de otras personas se volverá un gran estímulo y hay chances de que realices viajes cortos o de que comiences a estudiar algo nuevo. Aprovecha este momento de apertura para implementar cambios y variantes que te ayuden a crecer y ampliar la mente. Capricornio: Las estrellas alentarán las negociaciones, las transacciones comerciales y todos los asuntos vinculados al dinero. Hoy se presentará una oportunidad única e irrepetible de progreso que no debes pasar por alto bajo ningún concepto. ¡Mantén tus ojos bien abiertos! Acuario: Aprovecha las nuevas oportunidades para disponer de mayor autonomía e independencia y ponte muy creativo. Es el momento de tu liberación y de enfrentar los desafíos que te trae la vida con un espíritu optimista. Soplarán vientos de renovación así que atrévete a dar el salto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Este fin de semana circulará una energía evolutiva muy poderosa y liberadora. Por este motivo podrás perdonar, reconciliarte y superar situaciones del pasado. Un gran gesto de generosidad espiritual te permitirá dar vuelta la página y andar renovado por nuevos caminos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.