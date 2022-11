El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de noviembre Trata de informarte más sobre psicología y espiritualidad para que desarrolles una mirada más profunda e ilumines tus zonas oscuras. Presta atención a lo que tiene que decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 15 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy la Luna hará una oposición a Saturno, así que nos costará un poco ser espontáneos y tendremos que hacer un esfuerzo para adaptarnos a las pautas sociales. Por otro lado, tendrá lugar un maravilloso trígono entre Mercurio y Júpiter en signos de agua por lo que haremos aprendizajes muy significativos y desarrollaremos mayor inteligencia emocional. Trata de informarte más sobre psicología, espiritualidad y autoayuda para desarrollar una mirada más profunda e iluminar tus zonas oscuras. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "REALIZO UN VIAJE A LOS CONFINES DE MI INTERIOR". Si hoy, 15 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo adquirirás un terreno o una vivienda propia o desarrollarás un emprendimiento profesional en tu hogar. Gracias a tu perseverancia cumplirás con todas las expectativas que tus familiares tenías puestas en ti ¡No te cargues de muchas responsabilidades! La Copa de la Suerte: 9, 26, 48, 64, 75, 93 Aries: Te dedicarás a tu hobby o pasatiempo preferido y practicarás actividades al aire libre que renovarán tus ánimos. Será un momento ideal para compartir momentos con tus hijos y darles el apoyo que necesitan. Si alguien te hace una crítica constructiva no la desestimes. Tauro: Hay posibilidades de que lleves adelante reformas para la organización del trabajo en casa o de una empresa familiar. Sentirás deseos de permanecer más tiempo junto a los que más quieres y de estrechar los lazos afectivos. Permite que tus seres cercanos te consientan. Géminis: Sentirás deseos de aprender cosas nuevas y pensarás en la opción de inscribirte en un curso. Pero deberás ser respetuoso y escuchar con humildad al que sabe más. Piensa bien todo lo que digas porque cada palabra que salga de tu boca será tomada en cuenta. Cáncer: Será un buen momento para planificar el rumbo económico y ahorrar para el mediano plazo. También es posible que concretes la compra de bienes, pero deberás estar atento para no caer en el despilfarro. Tómate un tiempo para analizar cualquier propuesta de negocios que recibas. Leo: La Luna transita Leo exaltando tu carisma y tus dones naturales por lo que causarás gran impacto. Tu pareja, tus amigos y las personas en general se mostrarán comprometidas contigo. Les dirás adiós a los aduladores y te rodearás de gente seria. Virgo: Deberás asumir algunas cargas extras y responsabilidades y, en algunas ocasiones, te sentirás con pocas energías, como si llevaras un peso en tus espaldas, por lo que necesitarás algunos momentos de soledad y de reflexión para conectarte con tu mundo interior y recargar tus baterías. Libra: No te desesperes si sientes que estás en un punto muerto en tus proyectos porque esto significa que necesitas parar para dirigir tus energías en una nueva dirección. Solo permanecerán a tu lado las amistades con las que compartes intereses reales. Escorpio: Hoy te sugiero que te conduzcas de manera ejemplar porque nada de lo que hagas pasará inadvertido. Trabaja para lograr mayor prestigio, ya que surgirán interesantes oportunidades de ascenso. Un familiar estará dispuesto a sacrificarse para que puedas alcanzar tus objetivos. Sagitario: En asuntos legales o en trámites migratorios podrías encontrarte con algunas trabas. Si estás pensando en radicarte en el extranjero te convendrá tener sus papeles en orden para evitar contratiempos. Busca asesoramiento con un profesional de experiencia. Capricornio: En lo económico se pueden presentar problemas en separación de bienes, sociedades, herencias o sucesiones. Dependerá de ti actuar con rectitud y mantenerte firme en tu posición para que los oportunistas no se aprovechen. Manéjate con total reserva. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: La luna opuesta te predispone al diálogo para recomponer un vínculo que creías perdido, pero será importante que te muevas con tacto para no herir el orgullo de los demás. Si estás soltero, observa a tu alrededor porque alguien se mostrará interesado en ti. Piscis: Recibirás interesantes propuestas de trabajo y tendrás la posibilidad de acceder a un puesto de mayor reconocimiento, pero te convendrá ser reservado hasta que te sientas completamente apto en tus nuevas funciones. Evita cualquier actitud que pueda despertar sospechas o recelo.

