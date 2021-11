El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de noviembre Se aproxima el eclipse conocido como la luna de luto. Mira cómo impactará tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 15 DE NOVIEMBRE Y eso mi gente bella, esta semana habrá un Eclipse, que también es conocido como la Luna de Luto. Este aspecto astrológico sucederá el 19 de noviembre, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Tu vida sexual cobrará un gran nivel de intensidad. A la hora de la intimidad te sacarás algunos prejuicios y te animarás a indagar en los secretos de tu compañero de alcoba. Los asuntos vinculados con herencias o con bienes gananciales cobrarán un primer plano. Tauro: Estarás menos individualista y le prestarás más atención a la persona que tienes en frente. Saldrá a la luz una verdad vinculada con tu pareja, tu colega o tu socio. Una etapa en tus relaciones concluirá y esto podría desatar algunas crisis. Géminis: Este eclipse podría tener un efecto muy positivo en tu salud. Será un momento ideal para que te desprendas de hábitos negativos como fumar, tomar alcohol o consumir comida chatarra. También tendrás la oportunidad de quitarte de encima una vieja carga del pasado. Cáncer: Ahora te conectarás con tu deseo más profundo y te olvidarás del que dirán. Si tienes un romance vivirás tu pasión abiertamente y ya no te dejarás censurar por el entorno. Si tienes hijos les demostrarás que ellos son lo que más te importa en este mundo. Leo: El pasado emergerá a tu momento presente con mucha fuerza y te obligará a zambullirte en tu mundo emocional. Es hora de que estreches los lazos de unión con tus familiares y que establezcas una conexión más profunda. No temas dar una mirada retrospectiva. Virgo: Este eclipse hará que te olvides los juicios moralistas y que te atrevas a hacer algunas travesuras. Además, no tendrás pelos en la lengua y dirás lo que en verdad piensas. Podría ser un excelente momento para que compartas un secreto o una confidencia. Libra: Sentirás la necesidad de independizarte en el terreno económico y de aumentar tu nivel de ingreso. Se te ocurrirán excelentes negocios y estrategias para salir a flote. El secreto estará en que confíes en tus talentos y te valgas de ellos para poder prosperar. Escorpio: Este eclipse te tendrá como protagonista principal. Será una oportunidad maravillosa para que te conectes con tu enorme potencial y capacidad transformadora. Te desprenderás de las relaciones que te esclavizan y tomarás las riendas de tu vida. Abrirás caminos. Sagitario: Podría ser una excelente oportunidad para sanar una dolencia física o emocional que no te está permitiendo avanzar. Será un momento en el que podrás canalizar energías espirituales y curativas muy poderosas. Si cometiste un error repáralo. Capricornio: Este eclipse te llevará a conocer gente nueva y a renovar los grupos que frecuentas. Será una oportunidad excelente para que asomes la cabeza a otros modos de pensar y para que te atrevas a vivir experiencias diferentes. La interacción te abrirá una puerta hacia lo desconocido. Acuario: Será un momento propicio para que te desprendas de algunos mandatos familiares que te impiden prosperar y abrirte camino en la vida. Hay grandes posibilidades de que consigas el puesto de tus sueños o de que alcances otro objetivo importante. No mires hacia atrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Si estás pensando en la posibilidad de viajar, aprender un nuevo idioma o unirte a alguien de otra región te aconsejo que no vaciles más y que avances con pasos firmes. Si estás tramitando tu visa hoy podrían surgir novedades interesantes. Déjate guiar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.