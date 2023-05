El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de mayo Te cuento cuál es el jardín histórico en el que resuena tu energía según tu signo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 15 DE MAYO 2023 Les cuento que mañana Júpiter, el gran benefactor, entrará en el signo de Tauro y esta posición astrológica nos traerá abundancia y fertilidad en nuestras vidas. Por eso a continuación te contaré que área de tu vida va a ser más fructífera de aquí a un año, y con qué tipo de Jardín tu energía estará resonando. Aries: Se acerca un periodo lleno de productividad y prosperidad. Tus ingresos aumentarán y encontrarás una forma placentera de mantenerte a flote. Los negocios en la hotelería y la gastronomía te traerán las mayores ganancias. ¡Y prepárate, que te sentirás como en el mismísimo Jardín del Edén! Tauro: Una fuerza poderosa y trascendental llegará a tu vida, llenándote de optimismo y confianza. Será un tiempo de gran fertilidad, donde cosecharás los frutos de tus esfuerzos y serás una fuente de inspiración para muchos. ¡Y sentirás que eres el dueño de los Jardines de Alcázar de Sevilla! Géminis: Todas las buenas acciones que hayas hecho en el pasado van a llenar tu vida de una reserva de energía positiva que nutrirá tu espíritu y traerá vibras muy fructíferas. Encontrarás un camino directo hacia la paz y la serenidad. ¡Sentirás que andas paseando por los Jardines de Adonis! Cáncer: Conocerás a gente que te abrirá puertas hacia una dimensión de la vida más satisfactoria y plena. Disfrutarás de momentos de abundancia junto a tus amigos. La visión de un futuro más próspero estará clara y presente. ¡Tu vida será como los Jardines Colgantes de Semíramis! Leo: ¡Ponte pilas, que se viene una época de triunfos y de escalar hacia la cima de tu carrera profesional! Obtendrás un cargo de mayor jerarquía y gozarás de mucho prestigio y popularidad entre tus colegas y subordinados. ¡Te sentirás como el rey de los Jardines de Babilonia! Virgo: Se viene un tiempo en el que la vida será generosa y divertida, como si estuvieras paseando por los Jardines de Tívoli. Tendrás una claridad impresionante sobre el rumbo que deseas tomar. El viaje de tus sueños se hará realidad y tanto el amor como el dinero florecerán. Libra: Se avecina una época de goce y placer en la que tus cinco sentidos serán tus mejores aliados en la intimidad. Prepárate porque grandes sumas de dinero llegarán a ti a través de herencias o generosas donaciones. ¡Te sentirás como en los Jardines de Shalimar! Escorpio: Conocerás a seres optimistas que te ayudarán a tomar consciencia de la enorme dicha que representa poder gozar de los placeres terrenales. Prepárate para enamorarte y conectarte con una energía romántica. El amor llegará a tu vida como en el Jardín de las Hespérides. Sagitario: Tu vida será tan pura y perfecta como si vivieras en el Jardín de la Diosa, rodeado de belleza natural y en armonía con el universo. Tu trabajo te proporcionará gratificaciones inesperadas y tu dieta saludable te llenará de energía para enfrentar tus desafíos diarios. El niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Serás una estrella en ascenso y conquistarás el corazón del público con tu talento y gracia. Te verás radiante al resaltar tus encantos naturales con una actitud jovial. Experimentarás un renacer en tu vida amorosa, así como el Jardín del Palacio de Verano florece en todo su esplendor. Acuario: Prepararás un nido de amor y paz en un lugar idílico y te sentirás como en el paraíso terrenal. La calma y la armonía reinarán en tu hogar, y los lazos familiares se fortalecerán. Serás un anfitrión ejemplar y tu hogar será tan acogedor como el Jardín de Huaqing. Piscis: Serás un comunicador nato y tu habilidad para conectar con las personas será una ventaja, ya sea en el ámbito profesional o personal. Tu vida será como una gran celebración en los majestuosos Jardines del Palacio de Versalles, donde el esplendor y la belleza te rodearán constantemente. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 11, 23, 42, 56, 77, 89 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

