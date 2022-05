El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de mayo Hoy El Niño Prodigio te trae un mensaje de Odùdúwà que es la deidad de la religión yoruba que conoce todos los misterios y los secretos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 15 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz domingo! Les cuento que durante día la Luna transitará por el signo de Escorpio y hará oposición con Urano, así que tendrás la mirada de rayos X y podrás percibir en un abrir y cerrar de ojos lo que buscan ocultar los demás. Descubrirás el trasfondo de todas las situaciones y esa visión te dará mucho poder. Por eso hoy te traeré el mensaje adivinatorio de Odùdúwà que es la deidad de la religión yoruba que conoce todos los misterios y los secretos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESARROLLO AL MÁXIMO MI PERCEPCIÓN". Si hoy, 15 de mayo estás de cumpleaños… Seres de luz muy poderosos te acompañarán durante todo este nuevo año de tu vida. Te alejarás de prejuicios y viejos esquemas en tu vida romántica y aprenderás a vivir el amor de una manera completamente renovada. Te aguardan momentos inolvidables. La Copa de la Suerte: 15, 18, 23, 40, 54, 83 Aries: Este es un momento propicio para que reinviertas el dinero que has ganado y para que elaborares nuevas estrategias comerciales. Estarás dispuesto a explotar tus herramientas secretas para obtener lo que quieres. Odùdúwà te dice que utilices tu instinto a la hora de negociar. Tauro: Llegó el momento de sentarte hablar con ese socio, ese amigo o esa pareja para dejar atrás antiguos rencores. Odùdúwà te dice que pongas blanco sobre negro y que te asegures de que los demás entiendan que es lo que quieres porque es la única manera de liberarte de los conflictos. Géminis: Tendrás la oportunidad de dejar atrás los miedos que te impiden avanzar. Haz una dieta sana y natural para desintoxicarte, liberar toxinas y depurar tu organismo. Odùdúwà te dice que dejes de actuar en automático y que utilices tu capacidad de auto sanación. Cáncer: Aumentará tu magnetismo y atraerás las miradas de los demás. Los lazos con tus hijos se estrecharán y te sentirás fortalecido en el terreno amoroso. Odùdúwà te dice que no te escondas y que ahora que tienes la ocasión de estar en el centro de la escena te dediques a gozar. Leo: Dentro del esquema familiar tú cumples un rol muy importante ya que eres quien es verdaderamente capaz de ver la mugre que está escondida debajo de la alfombra. Odùdúwà te dice que revises tu pasado y aclares cuentas con los que más quieres. Virgo:Tu mente llegará a niveles de gran profundidad, te volverás más incisivo y analizarás con mayor claridad tu situación actual. Es posible que salga a la luz un conflicto con un hermano, un primo o compañero de vida. Odùdúwà te ayudará a hablar de lo que te pasa. Libra: Los temas de dinero se convertirán en tu interés principal y en tu deseo de aumentar tu poder adquisitivo se despertará tu costado más ambicioso. Odùdúwà te dice que está bien que luches por mejorar tu situación, pero que siempre mantengas una línea de conducta. Escorpio: Vivirás todo con mayor intensidad, profundizarás y llegarás a sentir donde están tu propio poder. Será un momento ideal para que te liberes de las actitudes, las personas y los hábitos que retardan tu evolución. Odùdúwà te dice que transformes en luz la oscuridad. Sagitario:Has atravesado por tormentas, huracanes y maremotos, y hoy se puede decir que te has vuelto un ser más sensible y más humano. Odùdúwà te ayudará a registrar las lecciones aprendidas y quitarte de una vez por todas las viejas espinas ¡tu alma se restaurará! Capricornio: Las asociaciones inteligentes serán claves para que cumplas tus sueños ya que hay un grupo de personas que comparte tus ideales, que tienen los recursos que necesitas y que están deseosos de sumarse a tus proyectos. Odùdúwà te dice que dejes de lado las desconfianzas y avances. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Después de un periodo d lucha tu nombre obtuvo un peso en tu medio y has conseguido el reconocimiento que te mereces. Personas de gran jerarquía y poder posibilitarán ascensos en tu profesión. Odùdúwà te dice que defiendas a los que dependen de ti. Piscis:Este es un día propicio para que hagas evaluaciones, profundices tu mirada y transformes algunos puntos de vista. Si las cosas no salen como te gustaría cambia el foco. Odùdúwà te dice que si te tropezaste te levantes porque todavía tienes mucho que recorrer.

