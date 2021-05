El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de mayo ¡Dile adiós a la melancolía! Excelente día para que te despidas de los recuerdos que te atan y te impiden crecer. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SABADO, 15 DE MAYO ¡Y eso, mi bella gente, feliz sábado! Les cuento que en este día la Luna andará muy cerquita de Marte por la constelación de Cáncer desde donde hará un sextil con Urano. Estás vibraciones ayudarán a muchas personas a generar vínculos más dinámicos, más independientes y más prósperos con sus afectos. Muchas familias reformarán su vivienda o encontrarán la casa de sus sueños. También será una excelente oportunidad para que te despidas de algunos recuerdos que te atan y te impiden crecer. Dile adiós a la nostalgia. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ARMO MI NIDO PARA PODER VOLAR". Si hoy, 15 de mayo, estás de cumpleaños… Hoy estarás muy conectado con tus familiares y agradecerás el legado de tus ancestros. Sentirás que cuentas con muy buenas reservas y esto te dará mucha entereza interior. Comenzarás esta nueva etapa con una sensación de confianza y entusiasmo. La Copa de la Suerte: 23, 53, 60, 66, 83, 95 Aries Hoy tomará mucha relevancia todo lo concerniente al hogar. Es posible que te independices de tus padres o, si ya lo has hecho, posiblemente sean tus retoños los que vuelen del nido. Será un momento de nuevos inicios y de considerables avances en el plano familiar. Tauro Retomarás el contacto con tus amistades y además conocerás gente nueva. Surgirán conversaciones interesantes en las que te animarás a decir lo que piensas sin pelos en la lengua. Tus opiniones causarán impacto y generarán fuertes repercusiones. Géminis Las influencias astrales te ayudarán a caer bien parado y a estabilizar tu posición. Recibirás una recompensa por una buena acción que realizaste en el pasado. Alguien te devolverá un dinero que le prestarte o te brindará un aporte que te será muy útil. Cáncer La Luna ingresará a tu signo exaltando tus dones naturales. Además recibirás aspectos muy benéficos de Júpiter y de Urano que te ayudarán a superar tus temores y a abrirte a nuevos círculos de amistades. Un acontecimiento muy afortunado golpeará a tu puerta. Leo Al fin, obtendrás progresos luego de un período en el que luchaste contra la corriente. Ahora podrás aflojar las tensiones acumuladas. También tendrás deseos de replegarte y buscarás desenvolverte en ámbitos donde te sientas resguardado. Es posible que experimentes un déjà vu. Virgo Tu vida social cobrará mayor dinamismo y sentirás deseos de liderar a otras personas. Pero debes tener cuidado porque si te muestras demasiado enérgico podrías dar lugar a que surjan rivalidades o peleas. A la hora de tomar decisiones ten en cuenta las ideas de los demás. Libra Hoy te tocará tomar decisiones importantes y además tendrás que dar la cara por otras personas. Pero no desesperes porque a la hora de la verdad sabrás estar a la altura de las circunstancias. Tendrás un as de la manga que usarás en el momento preciso. Escorpio Tus deseos de crecer y de explorar nuevos horizontes serán muy fuertes. Si quieres probar suerte en otra región presta atención porque hay alguien de tu entorno que está dispuesto a ayudarte o abrirte algunas puertas. Recuerda que el que no arriesga no gana. Sagitario Marte encenderá tu pasión y te ayudará a pasar del plano de la fantasía a la acción. En la esfera de la intimidad lograrás un nivel muy intenso compenetración. Tu compañero de alcoba se entregará sin ningún tipo de reserva. Capricornio Si te encuentras en pareja tendrás que hacer de copiloto y permitir que, por una vez, sea el otro el que asuma las directivas. Si estás soltero, entonces prepárate, porque alguien te hará una propuesta bastante insistente y no te será fácil negarte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Hoy se darán las condiciones ideales para que comiences a hacer ejercicio. Puedes anotarte en el gimnasio, en la pileta o programarte una rutina de caminatas diarias. Dile adiós a la vida sedentaria ¡tú organismo te agradecerá un poco de acción! Piscis Tu vida sentimental se reactivará y serás tú el que marque el ritmo de tu vida amorosa. Si estás soltero, y te sientes atraído por alguien, no temas tomar la iniciativa o hacer una propuesta directa. Es un tiempo para que te conectes con tu deseo.

