El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de marzo Evita las actitudes dominantes, autoritarias y egoístas ¡siempre escoge ser generoso! Mira lo que de deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 15 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido martes! Le cuento que durante este día la Luna continuará su recorrido por Leo así que aprovecha para centrarte, conectarte con tu potencial individual y expresar quien eres realmente. Asegúrate de que los juegos, los pasatiempos y ese ser que tanto amas tengan un rol de mayor protagonismo en tu vida. No hagas nada sin pasión y encárgate de dejar tu sello en cualquier cosa que hagas. Evita las actitudes dominantes, autoritarias y egoístas ¡siempre escoge ser generoso! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "IRRADIO UNA ENERGÍA SINGULAR Y SAGRADA". Si hoy, 15 de marzo estás de cumpleaños… Por tu camino se cruzarán personas muy importantes con las que aprenderás significativas lecciones de vida. La tolerancia será clave para que tus relaciones prosperen. Quiero que seas disciplinado y que te esfuerces porque cuando llegues a la cima te sentirás reconfortado. La Copa de la Suerte: 24, 39, 46, 60, 75, 93 Aries:Al fin tendrás todo el amor y la atención que te mereces. Trabaja para mejorar la imagen que le muestras al mundo y atrévete a expresar tu creatividad. Si tienes hijos ayúdalos a sociabilizar e incúlcales el valor de la amistad. Tauro:El día de hoy tomarás determinaciones que te situarán en el rol de cabeza de familia. No permitas que la tensión te impida disfrutar de tu vida privada. Piensa que tu casa es un palacio y que tú eres el rey ¡Ejerce tu autoridad, pero también sé justo! Géminis:Recibirás notables invitaciones y llegarán a tu vida personas divertidas así que si te sentías algo melancólico encontrarás quien te ayude a levantar tu ánimo. Programarás tu mente en positivo y todos tus pensamientos estarán más optimistas. Cáncer:Tendrás ingresos por vías inesperadas y contarás con un presupuesto mayor del que creías así que toma este dinero extra como un regalo que te hace la providencia y aprovecha para darte un gusto. Cómprate esa prenda o ese objeto lujoso que tanto anhelas ¡te lo mereces! Leo:El cosmos te dará una fuerza excepcional que te servirá para encarar nuevos desafíos, para imponer tu personalidad y para ser la cabeza de nuevos emprendimientos. También estarás más apasionado y te interesarás en alguien que sabrá muy bien cómo encender tu fuego. Virgo:Te sentirás conectado con el universo que te rodea y abrirás tu corazón de par en par para asistir a aquel que lo necesite, pero recuerda que no puedes ayudar a aquel que no se ayuda a sí mismo. Nunca permitas que se aprovechen de tu buena fe. Libra:La vida te ofrecerá una oportunidad de intercambio. Encontrarás a alguien nuevo para relacionarte y compartir tus proyectos y puntos de vista. Cuida este nuevo vínculo que está naciendo porque hoy puede ser el comienzo de una gran amistad. Escorpio:Será un momento de triunfo, el reconocimiento que estabas buscando finalmente llegará y tendrás la sensación de haber tocado la cima, pero no debes conformarte porque todavía puedes avanzar mucho más. Concéntrate en tus objetivos y conseguirás todo lo que te propongas. Sagitario:Resolverás un asunto legal, se dará la posibilidad de que realices un viaje o te otorgarán una beca. Sigue tus corazonadas y anímate a recorrer nuevos caminos. Será esencial que permanezcas en un estado de apertura para recibir las bendiciones que llegan a tu vida. Capricornio:Vas a explotar todos los recursos que tienes a mano porque de esa forma te volverás verdaderamente poderoso. Si necesitas crédito para comprarte un nuevo carro, para poner en marcha un negocio o para realizar una inversión haz el pedido al cosmos porque se te concederá. Acuario:Será un buen momento para echar raíces cuando tu relación, si la tienes, comience a tomar un tinte más comprometedor. Poco a poco irás superando ese temor a perder la libertad. Eres un ser muy amistoso, así que muéstrate más predispuesto a la colaboración y al intercambio. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Las tareas cotidianas te demandarán mayor dedicación y energía. Te hará falta organización así que intenta respetar los horarios de las comidas y trata de dejar atrás los malos hábitos. Poner en orden tu oficina también te servirá para centrarte y funcionar mejor.

