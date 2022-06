El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de junio No tomes actitudes agresivas y evita las confrontaciones. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO ¡Feliz miércoles mi gente linda! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por Capricornio y hará una cuadratura con Marte en Aries, así que a muchas personas les costará acatar la autoridad y podrían sublevarse. Te recomiendo que no asumas actitudes agresivas y evites las confrontaciones. Es posible que quieras tomar las riendas de tu vida y decidir por ti mismo, pero siempre es conveniente respetar las reglas. Recuerda que para que una iniciativa sea duradera y constructiva se necesita tiempo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONVIERTO EN UN SER MÁS AUTÓNOMO Y RESPONSABLE". Si hoy, 15 de junio estás de cumpleaños… En esta revolución solar te moverás con mayor sagacidad, audacia y determinación y no vacilarás aunque puedan surgir conflictos. Además, iniciarás nuevos planes y proyectos que enriquecerán tu vida al cien por cien. ¡Experimentarás una gran transformación! La Copa de la Suerte: 10, 15, 28, 33, 62, 86 Aries: El trabajo y las responsabilidades se incrementarán y tendrás que relegar algunos intereses. Evita tomar una actitud temeraria con tus superiores porque enojándote no llegarás muy lejos. Ya tendrás ocasión de desarrollar tus emprendimientos personales y de convertirte en tu propio jefe. Tauro: Si quieres avanzar en la vida tendrás que observar las cosas desde una perspectiva más objetiva y dejar de hacerte mala sangre con temas del pasado que ya no tienen solución. Es tiempo de que hagas nuevos planes y de que enfoques la mirada hacia adelante. Géminis: Necesitarás privacidad para solucionar tus conflictos. Tus amigos no estarán calificados para ayudarte, así que por el momento te convendrá dejarlos al margen. Será importante que analices el transformado de las situaciones por ti mismo y que vayas al nudo de la cuestión. Cáncer: Consultarás a quienes tienes a tu alrededor y el intercambio te ayudará a ver la realidad desde una visión más práctica. Si hubo problemas en el pasado, todo se arreglará. Tu actitud conciliadora causará buena impresión y llegarás a buen acuerdo con tu pareja o asociados. Leo: Será importante que te concentres en las cuestiones prácticas, aunque al principio te fastidie un poco. Si te organizas, lograrás un mayor grado de productividad y eficacia. Y si decides ejercitar tu físico opta por el yoga y la gimnasia tranquila y no olvides proteger las articulaciones. Virgo: En el terreno del amor te convendrá pensar en frío y valorar los sentimientos que prevalecen a través del tiempo. Ten en cuenta que los celos y los deseos de revancha son malos consejeros. Cuenta hasta diez antes de hacer algo de lo que puedas arrepentirte. Libra: Hoy la luna transitará el sector vinculado al hogar, así que preferirás refugiarte del mundo exterior para permanecer junto a tus seres queridos. Alguien amenazará con invadir tu intimidad, pero tú sabrás establecer los límites y preservar tu territorio. Escorpio: Ahora será mejor que hagas un alto para conversar, así que sal del hermetismo. Los demás pueden ofrecerte soluciones prácticas a tus problemas o presentarte alternativas que no podrás advertir si te encierras. Aprovecha la experiencia ajena para prevenir errores. Sagitario: Es aconsejable que te ocupes de los asuntos de dinero con los pies bien puestos sobre la tierra. Evita caer en el derroche, en las extravagancias o incurrir en gastos innecesarios. Condúcete de manera precavida y guarda tus ahorros debajo del colchón. Capricornio: La Luna ingresará en tu signo, así que estarás con deseos de concentrarte en tus asuntos personales. No permitas que las cuestiones familiares ocupen todo el espacio en tu vida y se lleven toda tu energía. Hoy te mereces ponerte en primer lugar. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Aléjate de las personas ruidosas y agresivas. Y aíslate un poco para preservarse de las tensiones y las malas vibras que hay en el ambiente. La soledad y el silencio te inspirarán en el plano espiritual. Te darás cuenta que tienes un alma muy sabia y antigua. Piscis: Tu atención estará dirigida a un proyecto. No permitas que las limitaciones económicas te hagan dar marcha atrás. Busca generar una red de apoyo que te ayude a concretar tus sueños. El futuro será tuyo si te mantienes firme y eres persistente.

