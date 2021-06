El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de junio Este es un excelente día para que expreses tus opiniones y emociones con el corazón. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 15 DE JUNIO ¡Y eso, gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que hoy se producirá un maravilloso sextil entre la Luna y el Sol que nos otorgará una vibración de alegría. Tu mente y tu corazón estarán sintonizados de manera perfecta, por eso será una excelente oportunidad para que te expreses a través de la palabra, ya sea mediante un mensaje o una conversación. Además, tendrás muy claro quiénes son tus cómplices preferidos. Estarás muy bien acompañado y eso te producirá una sensación de dicha muy especial. Tu corazón hablará. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DIÁLOGO Y ME CONECTO CON LA ESENCIA". Si hoy, 15 de junio, estás de cumpleaños… Sentirás como si te hubieran tocado la barita mágica Tus dones naturales aflorarán y estarás en sintonía con tu niño interior. Tendrás un carisma muy especial y lograrás conmover a las personas que te rodean. Llevarás una vibración de alegría a cualquier lugar que vayas. La Copa de la Suerte: 15, 33, 68, 72, 85, 97 Aries Estarás con mucha vitalidad y con deseos de disfrutar de la magia del momento presente. Podrías aprovechar para participar de juegos de mesa o para practicar alguna actividad recreativa al aire libre. Te sentirás en contacto con la fuente de la eterna juventud. Tauro Un hermano o algún otro pariente cercano tendrán un gesto de apoyo que te reconfortará. Si necesitas comprar artículos del hogar aprovecha para curiosear y buscar ofertas. También será un buen momento para realizar operaciones comerciales vinculadas con bienes inmuebles. Géminis Tu mente estará muy lucida y tendrás claridad para tomar buenas decisiones. Se te presentarán simultáneamente dos alternativas interesantes, y gracias a tu astucia y flexibilidad, podrás darles curso a ambas, sin descartar ninguna. Dirás las palabras indicadas y se abrirán todas las puertas. Cáncer Los asuntos económicos mejorarán. Los angelitos conspirarán a tu favor y en el momento menos pensado surgirá alguien que hará una contrición desinteresada. Te darás cuenta de que si te sintonizas en positivo la ayuda llega. Te sentirás más confiado. Leo Un amigo tendrá una actitud muy generosa contigo. Se abrirá un abanico de opciones y tu gama de intereses se renovará. Participarás de eventos sociales, y gracias a tu gran personalidad, causarás sensación. Podrás guiar a un nuevo grupo de personas. Virgo Tendrás un logro muy importante pero no irás detrás de los premios o de los aplausos. Estarás íntimamente satisfecho con tu desempeño y te sentirás en condiciones de dar por concluida una etapa. Tomate un merecido descanso para recargar baterías. Libra Un cambio positivo estará en puertas. Tu círculo de amistades se ampliará y se presentará más variado. Es posible que acudas a fiestas o a reuniones donde haya gente muy diversa. Sentirás deseos de explorar y de asomarte a otros estilos de vida. Escorpio Superarás pruebas difíciles y gracias a tu astucia lograrás salir del túnel. Pondrás en práctica pequeñas lecciones que fuiste aprendiendo con el tiempo y jugarás cada una de tus cartas en el momento justo. Tus brillantes estrategias te permitirán llegar a la cima. Sagitario Al fin, las nubes grises se disiparán y recuperarás la confianza que te caracteriza. Estarás rodeado de personas muy lucidas que te aportarán las piezas que faltaban para que puedas armar tú rompecabezas. Encontrarás tu norte y caminarás acompañado. Capricornio Una energía revitalizadora inundará tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Encenderás los motores que movilizan tu ser, y otra vez, te pondrás en acción con las energías completamente renovadas. En tu alcoba encontrarás la fuente de la eterna juventud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Las palabras serán tus mejores aliadas y, a la hora de la verdad, la inteligencia jugará un rol esencial. Estarás rodeado de personas que sabrán apreciar tus virtudes y comprenderán las distintas facetas de tu personalidad. Te sentirás amado y valorado. Piscis Tus familiares te mostrarán su faceta más comprensiva y colaborarán para que puedas resolver los asuntos cotidianos que tenías pendientes. Ahora que contarás con apoyo podrás disfrutar de tus tareas plenamente y perfeccionarte. Es posible que desarrolles un oficio manual.

