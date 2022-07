El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de julio Es importante que aprendas a trabajar en equipo y que te conduzcas con una actitud respetuosa. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 15 DE JULIO ¡Feliz viernes, mi gente linda! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Saturno en el signo de Acuario, así que estaremos muy concentrados en las temáticas sociales. Si enfrentas alguna dificultad, conéctate con grupos de apoyo o asóciate a otras personas que compartan tu problemática. También será importante que aprendas a trabajar en equipo y que te conduzcas con una actitud respetuosa. Tu futuro será más auspicioso si lo construyes en conjunto a otros seres. Recuerda que los cambios sustanciales se van gestando a través del tiempo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY PARTE DE UNA FORMIDABLE RED HUMANA". Si hoy, 15 de julio estás de cumpleaños… El travieso Mercurio en unión con el Sol te traerá variedad, diversión y elocuencia, pero también estarás un poco más disperso. Será un ciclo ideal para que hagas cursos o capacitaciones. Además, es posible que cobres una herencia o un juicio importante. La Copa de la Suerte: 7, 25, 30, 63, 88, 97 Aries: Los astros traerán a tu vida experiencias amigables con personas de firmes convicciones y la solidez de una roca. También se te acercará gente en busca de ayuda, así que sé solidario. Los cambios con los que sueñas hace tiempo se irán concretando. Tauro: El cosmos te ofrecerá grandes oportunidades y podrás alcanzar la cima, pero deberás estar atento porque algunas personas envidiosas intentarán poner obstáculos. Gracias a tu habilidad seguirás avanzando. Finalmente, el éxito llegará gracias a tu gran inteligencia y sentido del humor. Géminis: Si estás tramitando tu visa o permiso de residencia hoy podrías tener novedades interesantes. Recibirás buen asesoramiento legal y consejos sabios de otras personas. Será muy importante que mantengas una coherencia entre lo que dices y haces. Condúcete de manera intachable. Cáncer: Surgirán ciertos obstáculos y por eso necesitarás rodearte de personas de confianza que te puedan ayudar. Si compartes tu economía con una pareja o con un socio aprovecha para aclarar los tantos y poner las cuentas en orden. Tampoco pidas préstamos, ni contraigas deudas innecesarias. Leo: En general, te irá bien en los vínculos, pero deberás aprender a poner un límite a tu generosidad para que nadie se aproveche de ti. Si estás en pareja disfrutarás de una fase de mayor compromiso y, si estás soltero, aparecerá una propuesta seria que deberás analizar. Virgo: Aunque a veces te sientas un poco cansado puedo asegurarte que tus esfuerzos no son en vano. Hoy estarás muy cerca de obtener ese ascenso o de conseguir ese puesto al que aspiras. Pero deberás vigilar la salud y, en especial, cuidar tus huesos y articulaciones. Libra: Si estabas en una etapa de coqueteo prepárate porque un romance que parecía fugaz adquirirá un rango más importante. Si te encuentras felizmente casado se reanudará el compromiso. Te volverás un ser más admirado y respetado y todas las miradas estarán puestas en ti. Escorpio: Necesitarás estar muy cerca de tus seres queridos, para sanar heridas del pasado y para reencontrar la paz. Considera la opción de comenzar a trabajar Home Office para estar fuera del hogar lo menos posible. Te esperan responsabilidades con personas mayores de tu familia. Sagitario: Si tienes que rendir un examen, hacer un trámite o asistir a una entrevista no improvises y asegúrate de cumplir los requisitos. Te aconsejo que tus palabras sean muy precisas para evitar problemas en la comunicación. Te esperan cambios importantes como ser una mudanza. Capricornio: En lo que concierne al manejo del dinero no son recomendables los cambios bruscos y todo lo deberás hacer paso a paso. Los negocios e inversiones vinculados a la industria de la construcción serán los más rendidores. Armarás una base económica prospera. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Hoy la cita es contigo mismo y ya no podrás dar la espalda a los temas importantes. Tendrás que tomar las riendas de tu vida y hacer ajustes. Lograrás imponer respeto y cumplirás un rol de autoridad para las personas que te rodean. Piscis: Algunos pensamientos pesimistas o melancólicos te pondrán a prueba, pero revertirás cualquier tendencia negativa gracias a tu entereza espiritual. Hoy será muy importante que te cuides, que descanses lo suficiente y que no te excedas con el trabajo.

