El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de febrero Ten mucho cuidado con las personas que parecen ser encantadoras: aprende a reconocer dónde está la verdad y dónde la mentira en lo que dicen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO ¡Llegamos al ombligo de la semana! ¡Feliz miércoles! Les cuento que hoy la Luna transitará por Sagitario y hará una cuadratura con Venus y Neptuno, así que nos toparemos con algunos espejismos que podrían desorientarnos, embaucarnos y apartarnos de nuestro camino. Hay algunas personas que son sumamente atractivas y encantadoras, pero ¿De qué sirve depositarles nuestra confianza si sus promesas son vagas? Si quieres superarte, crecer y evolucionar tendrás que aprender a reconocer dónde está la verdad y dónde la mentira. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI BRÚJULA INTERIOR ME GUÍA POR EL CAMINO DE LA VERDAD" Si hoy, 15 de febrero estás de cumpleaños… Eres una persona muy racional y esa tendencia se incrementará durante este ciclo. Sin embargo estarás rodeado de gente muy fantasiosa y su cercanía te ayudará a evadirte cada tanto de la fastidiosa realidad. Te enamorarás y ese podría ser tu salvación o tu punto débil, de ti depende. La Copa de la Suerte: 4, 18, 22, 51, 67, 89 Aries: Los sucesos de este día serán muy significativos y trascendentes. Es tiempo de aceptar que para crecer hay que dejar atrás los fantasmas del pasado. Permite que tu brújula interior te guíe y no tengas miedo de que vaya quedando en el camino lo que ya no te sirve. Tauro: Tus instintos y emociones estarán a flor de piel. Sentirás deseos de volcar toda la pasión que hay en ti e intimar con esa persona que tanto te atrae. Pero no te limites exclusivamente a los deseos carnales, porque tienes mucho que explorar en otros planos. Géminis: Pondrás toda tu atención en las relaciones, pero deberás estar muy atento porque algunas propuestas que recibas serán un poco engañosas. Tienes que aprender a formarte un juicio más certero sobre las personas que te rodean. Observa bien porque los mentirosos siempre se delatan. Cáncer: Es posible que tus defensas flaqueen, te sientas algo débil o que confrontes algunas molestias pasajeras. Por más entusiasmado que te mantengan tus proyectos, resérvate siempre un momento de cuidado personal. Evita sobre todo el alcohol, las comidas muy condimentadas y las grasas Leo: Se producirán encuentros con un ser amado y, aunque su compañía te llenará de entusiasmo, te costará relajarte y disfrutar del momento. Emociones confusas te están impidiendo valorar lo que te regala el presente. Tienes todo al alcance de tu mano para ser feliz ¿qué estás esperando? Virgo :Tendrás deseos de incrementar el vínculo con tus familiares y querrás pasar más tiempo en la esfera hogareña. Pero piensa bien antes de invitar a una persona de afuera, ya que los extraños podrían cortar el clima de alegría, confianza y distensión que tanto te costó crear. Libra: Los malos entendidos, confusiones e interferencias en la comunicación estarán a la orden del día, así que te convendrá ser discreto al hablar para preservarte de las malas influencias. Un paseo en bicicleta te ayudará a despejar tu mente de preocupaciones. Escorpio: Los temas relacionados con el dinero acapararán tu atención y evaluarás la posibilidad de hacer inversiones. Pero no te convendrá embarcarte en gastos, ya que aún no está muy claro con cuánto presupuesto dispones. Por más grandes que sean las tentaciones, evita el despilfarro. Sagitario: Sentirás mucha confianza en ti mismo, pero deberás tener cuidado porque las emociones podrían desenfocarte. Prepárate porque tendrás que lidiar con tus familiares que estarán más demandantes de lo acostumbrado. No permitas que nadie te genere sensaciones de culpa. Capricornio: Tal vez te hayas despertado con un estado de temor o desorientación inexplicables, pero no te aflijas porque pronto esas nubes se disiparán. Ponte al día con las personas del pasado, con las que hayan quedado cuentas pendientes y verás con alivio cómo mejora tu situación. Acuario: Determina cuáles son las amistades sinceras y elimina de tu vida la gente falsa o hipócrita. Tampoco pretendas aparentar un nivel económico que no tienes, ni incurras en gastos con el único fin de ser aceptado en un determinado círculo social. Piscis: Aprovecha las oportunidades de progreso que se te presentan, aunque esto signifique dejar en suspenso ciertos proyectos personales. Alcanzarás un objetivo largamente esperado, pero no serás del todo consiente de tu triunfo. Quizás tus expectativas no vayan acordes a la realidad.

