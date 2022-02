El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de febrero Aunque te cueste, aprende a aceptar las críticas constructivas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 15 DE FEBRERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que durante este día la Luna transitará por el signo de Leo y hará una oposición con Saturno. El rigor de la ley te alcanzará así que no pierdas el tiempo oponiendo resistencia a la autoridad. Es tiempo de que tu creatividad se manifieste de una manera productiva. Te sugiero que te alíes con personas experimentadas que te ayuden a concretar tus proyectos. Aunque te cueste, acepta las críticas constructivas porque solo corrigiendo tus fallas podrás perfeccionarte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME RELACIONO CON PERSONAS QUE COLABORAN CON MIS PROPÓSITOS". Si hoy, 15 de febrero estás de cumpleaños… Los asuntos familiares te demandaran mayores responsabilidades y por momentos podrías sentirte un poco exigido. El amor prosperará pero vendrá aparejado con mayores obligaciones. Es posible que encares reformas o que armes un taller o una oficina en tu casa. La Copa de la Suerte: 8, 32, 45, 79, 88, 92 Aries:En principio estarás pendiente de la mirada de tus amigos y te esforzarás por cumplir con los mandatos de tu círculo social, pero recuerda que ya no eres un niño y que nadie te puede decir lo que debes hacer. Sigue tus pálpitos y no te equivocarás. Tauro:Recuerda que tu hogar es tu refugio y que en la medida que puedas preservarlo de las influencias externas estarás más centrado. Muchas veces nos llevamos el estrés del trabajo al hogar. Determina los límites de tu intimidad y protege tu sitio de descanso. Géminis:Es posible que te surja una oportunidad de trabajo en otra región. Si estás proyectando realizar un viaje te sugiero que no improvises y que te tomes un tiempo para establecer tu itinerario, alojamiento y fechas. Haz todas las averiguaciones pertinentes. Cáncer:Si vas a realizar una operación comercial asegúrate de que se ajuste a los parámetros legales y antes de firmar contratos lee con atención la letra chica. Actúa con criterio, avanza despacio y defiende tu terreno porque es tiempo de ser precavido. Leo:Se renovarán tus energías y decidirás dejar atrás todo lo que te ata al pasado para seguir avanzando en tu vida. Será un buen momento para concentrarte en tus deseos y para hacer una lista con todo lo que quieres lograr. Alguien muy práctico y responsable colaborará contigo. Virgo:Te recomiendo frenar la maquinaria para recargar las baterías. El trabajo en exceso te hace sentir mal así que no seas tan duro contigo mismo. Siempre estás pendiente de los demás, pero va siendo hora de que te concentres en ti ¡atiende tus necesidades internas! Libra:Tendrás la oportunidad de sociabilizar e interactuar con personas de fuerte personalidad. Si hoy te sientes un poco tímido y acomplejado, no te aísles porque las conversaciones con otras personas te ayudarán a sentirte más seguro de ti y tus cualidades. Escorpio:¿Te has propuesto un objetivo importante? Entonces sigue adelante porque estás próximo a alcanzar tu máxima aspiración y te falta poco para llegar a la cima. Una persona luchadora debe mantenerse en pie, aunque el camino esté lleno de obstáculos ¡no cedas al cansancio! Sagitario:Alguien se mostrará un poco seco y antipático o te hará un comentario crítico, así que hazte el de los oídos sordos. Por otro lado, los trámites legales podrían sufrir algunas demoras, pero no debes permitir que esto te desanime. Vas a superar cualquier situación difícil. Capricornio:Podrías experimentar una sensación de inseguridad en el plano sexual. Deja de lado cualquier sentimiento de orgullo, asume tus temores y desnúdate en cuerpo y alma con tu compañero de lecho. Quien este a tu lado debe quererte y aceptarte con tus puntos débiles. Acuario:Te vincularás con personas de gran talento y si estás acompañado presta atención a las demandas de tu pareja e intenta complacerla. Si estás soltero prepárate porque te presentarán a alguien especial, date tiempo para conocerlo, no te pongas demasiado exigente. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:La necesidad de restablecer tu circuito energético se impone, así que decídete a dejar atrás los hábitos que te hacen mal como pueden ser trasnochar, fumar o beber de más. Comienza hoy a hacer ejercicio, ya que contarás con una mayor fuerza de voluntad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.