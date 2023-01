El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de enero Tu intuición te ayudará a detectar el lado oscuro de las situaciones y alejarte de las situaciones conflictivas. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 15 DE ENERO ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Escorpio así que, aunque nuestros sentimientos serán sumamente intensos y profundos buscaremos mantener el control emocional. Tu intuición te ayudará a detectar el lado oscuro de las situaciones y alejarte de las situaciones conflictivas. Descubrir lo que esconden los demás y mantener ocultos tus puntos vulnerables será tu estrategia de supervivencia. Te sugiero que lleves adelante una limpieza interior para eliminar de tu vida los rencores pasados. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME LIBERO DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS". Si hoy, 15 de enero estás de cumpleaños… Durante este año estarás en un diálogo permanente contigo mismo y solo manifestarás tus opiniones una vez que hayas reflexionado lo suficiente. Además, pondrás en marcha un emprendimiento comercial junto a un socio. Comprobarás que si te alías a otros progresas más rápido. La Copa de la Suerte: 7, 18, 42, 59, 75, 86 Aries: Tu deseo estará flor de piel y te mostrarás más intenso que de costumbre. En tu alcoba, tanto a nivel físico como emocional tendrás vivencias muy profundas. Además, gracias a que tendrás un ingreso extra te recuperarás de algunos problemas de dinero y podrás pagar deudas. Tauro: Con la Luna transitando tu signo opuesto será una ocasión perfecta para compartir momentos con tu pareja y para expresarle tus sentimientos más profundos. Pero si aparecen los celos no te dejes corromper, deberás aprender a confiar en la persona que tienes al lado. Géminis: Hoy podrías tener algún achaque pasajero, así que cálmate porque muchas de tus dolencias son a causa de tus nervios. Cuanta más consciencia tengas de las necesidades de tu cuerpo y más te ocupes de él, mayores serán las posibilidades de sentirte fuerte y saludable. Cáncer: El tránsito de la Luna te ayudará a dejarte llevar por tus emociones, te animará a salir de tu casa y a disfrutar más de la vida. Dejarás de lado tu timidez y mostrarás tus encantos. Si estás casado, cuidado, porque las tentaciones serán muy fuertes. Leo: Un nuevo miembro se incorporará a tu familia o llevarás a cabo la remodelación de casa. Llegó el momento de hacer las paces con tu pasado y de recibir las enseñanzas que te transmitieron tus padres y abuelos. Vienes de un linaje muy poderoso. Virgo: Deberás dejar tu tendencia a criticar a los demás y apreciar a la persona que tienes a tu lado. Sal al mundo porque ya no necesitas estar solo y es tiempo de compartir tu vida. Aprenderás a reconocer a quién le puedes contar tus secretos. Libra: Cambiarás tu actitud respecto al dinero y las posesiones. No te aferrarás tanto de tus bienes y aprenderás a asumir algunos riesgos. Tu magnetismo y habilidad comercial te permitirán obtener buenos ingresos, pero no permitas a nadie manipularte. Escorpio: Con la Luna en tránsito por tu signo tendrás la oportunidad de poner en acción tu gran capacidad de lucha. Saldrás ganador en todas las contiendas siempre que no te aproveches de personas más débiles que tú. Prepárate para el triunfo del bien sobre el mal. Sagitario: Estarás más susceptible a las energías del entorno y a las problemáticas de los demás. Recuerda que la mejor manera de protegerte es fortaleciendo el contacto interior. Tendrás que dejar atrás todo lo que ya no te sirve y te ata al pasado. Confía en tus poderes perceptivos. Capricornio: Te convertirás en un líder en distintos grupos. Recuerda que tú eres como un imán que atrae personas, así que deberás ser positivo si quieres que se te acerquen amistades interesantes. Tu círculo social te incitará a hacer una transformación profunda. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: La Luna te dice que para avanzar en la vida tienes que resolver viejos problemas con tu padre o con otra persona mayor de tu familia. Descubre cuál es tu misión en esta vida y trabaja para alcanzar tus metas. Actúa siempre con honestidad. Piscis: Los astros dicen que estarás favorecido para todo asunto lega, pero también te advierten que para salir bien de cualquier problema debes ser muy honesto y no traicionar tus principios. Una persona de gran sabiduría te ayudará a luchar contra las injusticias.

