El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de enero Retrocede, desacelera y date permiso para cambiar de opinión. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 15 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz sábado! Les cuento que Mercurio, el astro de la comunicación, comenzó su movimiento retrógrado así que les recomiendo que, en las próximas tres semanas, antes de emitir opiniones reflexionen. A veces hacemos juicios a cerca de la gente un poco precipitados, por lo tanto, retrocede, desacelera y date permiso para cambiar de idea. Y si a la hora de salir o combinar programas surgen cambios de planes repentinos no te alteres ¡por algo será! Asimismo, si te cuesta conectarte con tus amigos no te impacientes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RECONSIDERO, CAMBIO Y ACTUALIZO MIS PUNTOS DE VISTA". Si hoy, 15 de enero estás de cumpleaños… Este año serás tú el que gobierne tu vida en lugar de los mandatos o los miedos. Se darán las condiciones para que estudies, te capacites y para que investigues sobre los temas que más te interesan. En el trabajo tendrás que aplicar nuevas tecnologías. La Copa de la Suerte: 14, 38, 56, 70, 86, 99 Aries: Pasarás más tiempo en el hogar y en contacto con tus emociones. Escucharás los ecos del pasado y evocarás momentos muy felices. Zambullirte en tu memoria te ayudará a entender mejor el presente, anímate a bucear en el cofre de los recuerdos. Tauro: Se incrementarán tus deseos de aprender y absorber nuevos conocimientos. Si tienes la posibilidad de viajar saca un ticket de avión o autobús o realiza un paseo por agua. Si tu realidad te impide ausentarte planifica salidas junto a tus amigos. ¡Diviértete! Géminis: Pon tu mente en marcha y piensa en un negocio redituable porque este es un momento de productividad. Si trabajas en relación de dependencia contarás con el apoyo de tu jefe y si eres independiente tendrás la oportunidad de ganar terreno en el mercado. Cáncer: Aumentará tu nivel de energía, estarás muy intuitivo y sentirás como si hubieras sido tocado por la barita mágica. Tu vibración positiva resultará inspiradora y muchos se acomodarán debajo de tu ala. Todo lo que inicies hoy crecerá y florecerá. Leo: Es momento de que le digas adiós al pasado y te purifiques espiritualmente. No te aferres emocionalmente ni acumules en tu casa objetos que te traigan recuerdos tristes. Regala la ropa y los muebles que ya no usas a alguien que lo necesite. Virgo: Te hará muy bien encontrarte con ese amigo querido que siempre está dispuesto a escucharte y hablarte con el corazón. ¡Tus seres queridos quieren verte renovado! Despréndete de los temores y de la melancolía ¡mira el futuro con otros ojos! Libra: Estarás diligente y con espíritu de trabajo. Las obligaciones excederán la barrera de los días de semana y te comprometerás a realizar diferentes actividades en tu tiempo libre. Darás un buen ejemplo y te volverás mucho más popular. Escorpio: Los astros te ayudarán a desarrollar mayor autoconfianza y a expandirte. Sentirás anhelos de realizar un viaje en familia, estudiar o de comenzar un nuevo camino de desarrollo. Te conectarás con gente muy afectiva y protectora que te ayudará a crecer. Sagitario: Tu sexto sentido está potenciado. De ti dependerá abrir la puerta del mundo de las corrientes ocultas o mantenerla cerrada. Tendrás la chance de resolver cuentas pendientes con tus familiares. Cerrarás un gran negocio, cobrarás una herencia o recibirás dinero de otros. Capricornio: Si estás en pareja inevitablemente establecerás comparaciones con una relación anterior. Si estás solo sentirás la tentación de buscar a esa persona con la que has compartido tantas cosas. Date tiempo antes de hacer algo de lo que luego puedas arrepentirte. Acuario: Estarás activo y pendiente de las pequeñas cosas. Recuerda que la salud es la piedra angular de la belleza así que consume frutas y líquidos para hidratar tu piel. Si tienes plantas y animales domésticos ocúpate de que tengan los ingredientes necesarios para crecer bien. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: El reconocimiento llegará. Ahora sentirás que puedes expresarte y mostrarte al mundo tal como eres. Tus sueños coincidirán con los de tu ser amado y eso será como una caricia para tu corazoncito. Recuperarás la ilusión y volverás a creer en los cuentos de hadas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.