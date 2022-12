El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de diciembre ¡Ojo! En el plano de la salud debes cuidar tus vías respiratorias y tomar mucho té. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 15 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que la Luna transitará por Virgo y hará una cuadratura con Marte en Géminis, así que en nuestro ámbito cotidiano se producirán comunicaciones cruzadas y cambios algo forzados a los que nos costará adaptarnos, además, algunas discusiones podrían impedirnos cumplir correctamente con nuestras tareas. En el plano de la salud debemos cuidar nuestras vías respiratorias y tomar mucho té de jengibre para evitar las bronquitis. Te recomiendo que seas muy precavido cuando circules por lugares cerrados. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ALEJO DE LA GENTE TENSA, RUIDOSA E INVASIVA". Si hoy, 15 de diciembre estás de cumpleaños… En el trabajo cumplirás una función clave para que todo se encarrile y tus logros se traducirán en beneficios económicos. Es posible que montes un negocio con tu pareja y, si aún estás soltero, alégrate porque conocerás a alguien muy prospero. La Copa de la Suerte: 3, 23, 40, 61, 89, 98 Aries En tu ámbito de trabajo discusiones, rivalidades y chismeríos amenazarán con enturbiar el clima y generar chispazos. Por otro lado, los enojos acumulados y los pensamientos pesimistas podrían afectar tu salud. No te dejes dominar por la negatividad, recuerda "mente sana, cuerpo sano" Tauro Si bien tendrás ganas de realizar actividades recreativas, te recomiendo que evites las apuestas y los juegos de azar ya que los riesgos de que malgastes el dinero son altos. También te sugiero que no hagas compras impulsivas o imprudentes. Diviértete sin incurrir a derroches. Géminis Algunas interrupciones, retrasos y proyectos inconclusos te tienen de mal humor, pero eso no es excusa para descargarse con los demás. Quiero que seas más considerado con tus seres queridos y que controles tu carácter en favor de una mejor convivencia. Cáncer Como bien sabes, este mundo está lleno de charlatanes y fabuladores que van por ahí generando discordia. Por eso, quiero que repitas oraciones, mantras o afirmaciones positivas para que las bajas vibras no te afecten. Además, te conviene ser más selectivo a la hora de elegir confidentes. Leo Administra tu dinero con un criterio riguroso en el que las salidas sean acordes a las entradas y esfuérzate por ahorrar, aunque sea un porcentaje mínimo de tus ingresos. Tampoco es un momento oportuno para hacer préstamos o gastar en fiestas. Cuida tu presupuesto. Virgo En tu afán por ser reconocido como el número uno y de cumplir con las demandas externas, te estás olvidando de ti mismo. Quiero que por un momento dejes de remar en contra de la corriente y priorices tu bienestar integral. Las obligaciones pueden esperar, tú no. Libra Considera la posibilidad de que esa causa que estás defendiendo, no sea tan justa como parece y que, sin darte cuenta, estás pasando por alto algunas cuestiones importantes. Mi recomendación es que pases más tiempo a solas contigo y que te dediques a la reflexión. Escorpio Cuando estés en una situación social, trata de no arruinar el clima actuando de manera capciosa, socarrona o irónica. Si tienes algún amigo o conocido entre ceja y ceja, calma los ánimos porque si vas al choque podrías estropear una relación valiosa. Sagitario Si alguien se muestra ofendido no vayas corriendo detrás de él y deja que los caprichos se le pasen solos. En cambio, concéntrate porque si estás distraído nunca alcanzarás tus objetivos. Hoy las miradas estarán puestas en ti, así que mantén una conducta intachable. Capricornio Creo que el árbol te está impidiendo ver el bosque, así que si tienes un problema al que no le encuentras solución déjalo en reposo. Mientras tanto trata de recuperar tu fe y tu confianza en las energías superiores. Cuando cambies la mirada retomarás el rumbo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Sí persistes en tus caprichos sólo lograrás que tu panorama se vuelva más difícil de lo que es. Si enfrentas una crisis abórdala con la mente en frío e implementa el pensamiento lógico para resolver tus problemas. Ten mucho cuidado con las actitudes vanidosas. Piscis Date tiempo para analizar a la gente nueva que entra a tu vida y para ir forjando tu propia opinión sobre cada individuo. No permitas que tus familiares se interpongan en tus relaciones o te digan como tienes que comportarte en sociedad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.